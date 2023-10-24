Yeni Yaşam çalışanı Selahattin Kaygusuz tutuklandı

Kaygusuz’un tutuklanmasına gerekçe ifadeyi; belediye başkanları, siyasetçiler, avukatlar, gazeteciler ve sanatçılar dahil olmak üzere 600’den fazla kişinin gözaltına alınmasına, bir kısmının tutuklanmasına ya da tahliye edilmemesine neden olan tanık Ümit Akbıyık verdi.