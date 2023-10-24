Yeni Yaşam çalışanı Selahattin Kaygusuz tutuklandı
Kaygusuz’un tutuklanmasına gerekçe ifadeyi; belediye başkanları, siyasetçiler, avukatlar, gazeteciler ve sanatçılar dahil olmak üzere 600’den fazla kişinin gözaltına alınmasına, bir kısmının tutuklanmasına ya da tahliye edilmemesine neden olan tanık Ümit Akbıyık verdi.
Yeni Yaşam gazetesinin Batman dağıtımcısı Selahattin Kaygusuz bugün tutuklandı.
600’den kişinin dosyasında tanık olarak yazılan Ümit Akbıyık’ın ifadesiyle 20 Ekim’de Batman’da gözaltına alınan Kaygusuz buradan soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır’a getirildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’de ifade veren Kaygusuz, dört gün sonra adliyeye çıkarıldı.
Savcılıktaki ifade işlemleri ardından da tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.
Sulh Ceza Hakimliği ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla Kaygusuz’un tutuklanmasına karar verdi.
600'den fazla kişinin dosyasında tanık olan bir isim: Ümit Akbıyık
26 Eylül 2023
(HA)