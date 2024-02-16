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Yayın Tarihi: 16 Şubat 2024 09:40
 ~ Son Güncelleme: 16 Şubat 2024 10:12
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Yeni Yaşam çalışanı Selahattin Kaygusuz tahliye edildi

Selahattin Kaygusuz 600'den fazla kişinin dosyasında tanık olarak yer alan Ümit Akbıyık’ın ifadeleriyle tutuklanmıştı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Yeni Yaşam çalışanı Selahattin Kaygusuz tahliye edildi

Yeni Yaşam gazetesinin Batman dağıtımcısı Selahattin Kaygusuz ilk duruşmada tahliye edildi.

600’den kişinin dosyasında tanık olan Ümit Akbıyık’ın ifadesiyle 20 Ekim’de gözaltına alındıktan sonra 24 Ekim’de “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan gazete çalışanı dün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kaygusuz ve avukatı Resul Temur katıldı.

Akbıyık’ın katılmadığı duruşmada mahkeme tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

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(HA)

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