Yeni Yaşam çalışanı Selahattin Kaygusuz tahliye edildi
Selahattin Kaygusuz 600'den fazla kişinin dosyasında tanık olarak yer alan Ümit Akbıyık’ın ifadeleriyle tutuklanmıştı.
Yeni Yaşam gazetesinin Batman dağıtımcısı Selahattin Kaygusuz ilk duruşmada tahliye edildi.
600’den kişinin dosyasında tanık olan Ümit Akbıyık’ın ifadesiyle 20 Ekim’de gözaltına alındıktan sonra 24 Ekim’de “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan gazete çalışanı dün ilk kez hakim karşısına çıktı.
Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kaygusuz ve avukatı Resul Temur katıldı.
Akbıyık’ın katılmadığı duruşmada mahkeme tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.
Yeni Yaşam çalışanı Selahattin Kaygusuz tutuklandı
24 Ekim 2023
Ümit Akbıyık üç dakikada bir ifade verip teşhis yapmış
29 Kasım 2023
(HA)
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