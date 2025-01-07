Yeni Suriye yönetiminin Körfez turu: Katar ve BAE’ye diplomatik ziyaret

Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani pazartesi günü (dün) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed ile BAE’nin başkenti Abu Dabi’de bir araya geldi.

Beşar Esad döneminden sonra yeni Suriye yönetimi, Körfez ülkelerine yaptığı diplomatik temaslarına yoğunlaştı.

BAE merkezli haber ajansı WAM’ın haberine göre, Suriye heyetinde Savunma Bakanı Murhaf Abu Qasra, İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hatip, Elektrik Bakanı Ömer el-Şukruk ve Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Ghiath Diab bulundu.

İki dışişleri bakanının “BAE ve Suriye arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek için fikir alışverişinde bulunduğu” görüşmede Suriye’deki son gelişmeler, bölgenin güncel durumu ve iki ülkenin ortak kaygıları ele alındı.

BAE’nin Suriye’nin bağımsızlığı ve egemenliği konusundaki desteğinde kararlı olduğunu kaydeden dışişleri bakanı Şeyh Abdullah, BAE’nin Suriye’yle işbirliğini ve Suriye’nin güvenliği ve istikrarı konusundaki bütün bölgesel ve uluslararası çabaları destekleyeceğini belirtti.

8 Aralık’ta Esad rejiminin yıkılması ve HTŞ’nin yönetime el koymasından sonra BAE devlet başkanı danışmanı Anwar Gargaş ise BAE’nin Suriye’nin yeni yönetiminin İslamcı kökeninin “çok endişe verici” olduğunu söylemişti.

Katar ziyaretinde ABD’ye çağrı

Al Arabiya'nın haberine göre, Suriye heyeti, BAE ziyaretinden bir gün önce pazar günü Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman ile Doha’da bir araya geldi.

Doha’daki görüşmede el-Şeybani’nin Suriye’nin yakın geleceği ve yeni hükümetin atacağı adımlar hakkında bir yol haritası sunduğunu söyleyen Katar’ın dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Muhammed el-Huleyfi, Katar’ın yeni dönemde Suriye’yle ortak hareket edeceğini açıkladı.

Suriye yetkilileri ise ABD’ye Suriye’ye yönelik yaptırımlarını kaldırma çağrısında bulundu.

Görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada el-Şeybani “Suriye halkı, diğer ülkelerden hizmet ve işbirliği bekliyor. (ABD’nin) yaptırımları Suriye’nin hızla toparlanmasına ve gelişmesine bariyer ve engel teşkil ediyor. ABD’ye yaptırımları kaldırma çağrımızı yineliyoruz. Bu yaptırımlar Esad rejimine karşı olması gerekirken Suriye halkına karşı olmaya başladı” dedi.