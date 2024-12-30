Yeni Suriye hükümetinden kadın politikalarına yönelik ilk sinyal

Suriye’nin geçiş hükümetindeki tek kadın görevli olan Kadın İşleri Ofis Başkanı Ayşe el-Dibs, 28 Aralık'ta TRT Arabi’ye yaptığı röportajında yeni hükümetin kadınlara yönelik politikaları hakkında konuştu. Dibs'in açıklamalarına yönelik Suriyeli kadınlardan gelen tepkiler sürüyor.

Suriye’de feminist örgütlere verilecek “alan” hakkında konuşan Dibs, “Eğer kadın örgütleri bizim inşa edeceğimiz modele uygun hareket ederlerse onlara kucak açarız. Ancak bizim görüşlerimize katılmayanlara alan açmayacağız.” dedi.

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İslami şeriat hukukuna dayalı hükümet modeli

Yeni hükümetin “Suriyeli kadınların durum ve gerçekliklerine uygun bir hükümet modeli yaratmayı amaçladığını” söyleyen Dibs, bu modelin temelini “dışarıdan başka hazır bir model ithal etmeksizin” İslami şeriat hukukunun oluşturacağını söyledi.

“Niçin hazır ya da sivil bir modeli baz alalım? Biz, Suriye toplumu için hangi model doğruysa, onu yürürlüğe koyacağız. Suriyeli kadınlar bunu sağlayacak.” diyen Dibs, röportajında sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suriye’nin bütün dini topluluklarından kadınlar gelsin, hepimiz eşitiz. Nitelikli ve deneyimli olanlar kamu sektörüne başvursun. Ancak kadınlar yaratılışlarının gerektirdiği önceliklerin dışına çıkmasınlar ve aile içindeki eğitici rollerini bilsinler."

Röportaj sonrası tepkiler

Dibs’in açıklamalarına Suriyeli kadınlardan pek çok tepki geldi.

Gazeteci Rula Haydar, Facebook’ta yaptığı açıklamada “Ayşe’nin geçici hükümette bir görevli olarak üstlenmesi gereken sorumluluklar ile anayasa aracılığıyla halk tarafından belirlenecek kadınların hakları ve görevleri konusunda bir karışıklık var. Bu geçici hükümette sizin rolünüz kadınların mevcut durumunu ele alan kurtarma odaklı bir rol. Ancak bu röportajda söylediğiniz şeyler bu kurtarma rolüne uygun değil! Serbest bırakılan kadın tutukluların sayısını hiç saydınız mı? Kadınların serbest bırakıldıktan sonraki günlük yaşamlarını, psikolojik, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarını hiç değerlendirdiniz mi?” dedi.

Dibs’in “şeriat modeli” açıklamasını eleştiren Suriyeli yazar Mai al-Rahbi, “hayata geçirilecek herhangi bir hükümet modelinin öncelikle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi uluslararası tüzüklere dayanması gerekiyor. Modern ve demokratik bir sürece geçtiğimizi göstermezsek uluslararası kuruluşlardan yardım alamayız” şeklinde konuştu.

Suriyeli aktris Aliaa Saeid, X üzerinden yaptığı açıklamada “İfade özgürlüğümüzü elde edebilmek için hapsedildik. Yerimizden edildik, evlerimiz yıkıldı. Peki bütün bunlar, en sonunda sen gelip bize neyin izinli neyin yasak olduğunu söyleyesin diye mi?” diyerek tepki gösterdi.

Dibs'ten eleştirilere cevap

Tepkiler üzerine Ayşe el-Dibs, X üzerinden yaptığı açıklamada “Suriyeli kadınların proaktif, yapıcı ve verici olacağı benzersiz bir model üzerinde çalışıyoruz. Bize uymayan deneylerle veya ihtiyaçlarımızı karşılamayan hazır kalıplarla uğraşmayacağız. İnançlarımıza, medeniyetimize, tarihimize ve çeşitliliğimize dayalı kendi modelimizi yaratacağız” şeklinde konuştu.

(EC)