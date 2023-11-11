Yeni Şafak, AYM üyelerini hedef gösterdi

Yüksek yargıda kriz derinleşirken, iktidara yakın medya kuruluşu Yeni Şafak, Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerinin fotoğraflarını yayımladı. "FETÖ ve PKK'ya kapı açtılar" diyerek de açıkça hedef gösterdi.

Gazete, AYM üyelerinin Atalay kararındaki tutumlarına ilişkin "AYM Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Kadir Özkaya, üyeler Engin Yıldırım, Mehmet Emin Kuz, Rıdvan Güleç, Kenan Yaşar, Selahaddin Menteş ve Yusuf Şevki Hakyemez, Can Atalay için ‘tahliye edilsin’ derken, diğer üyeler Muammer Topal, Yıldız Seferinoğlu, Basri Bağcı,İrfan Fidan ve Muhterem İnce ise Yargıtay'ı haklı bularak 'ihlal' kararına muhalif kaldı. Karar oturumuna üye Recai Akyel ise katılmadı" diye yazdı.

Devamında da AYM üyelerinin "aday olup seçilseler Fethullah Gülen veya Murat Karayılan'a da dokunulmazlık vereceklerini" öne sürdü.

Haberde, "Atalay hakkında verilen hak ihlali kararına göre; Fethullah Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen, Erzurum'dan milletvekili adayı olsa ve kazansa, Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelip üstüne terörist başına dokunulmazlık verecek. Ya da terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, Şanlıurfa'dan milletvekili adayı olsa ve kazansa Anayasa Mahkemesi yine istediği takdirde teröristi Gazi Meclis'e sokup üstüne de dokunulmazlık verecek” ifadeleri yer aldı.

Danıştay saldırısından ders almadılar

Danıştay 2. Dairesi üyeleri 17 Mayıs 2006’da saldırıya uğradı. Alparslan Arslan adlı saldırgan, Danıştay 2. Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’i öldürdü, aralarında daire başkanı Mustafa Birden'in de yer aldığı dört üye ise yaralandı.

Danıştay saldırısından sonra ifadesi alınan Alparslan Arslan, saldırıdan önce Danıştay üyelerinin fotoğraflarını “İşte o üyeler” manşetiyle yayımlayan Vakit gazetesini ve Mustafa Birden’in telefonunu, Fethullah Gülen’in amcasının oğlu Kemalettin Gülen’in kendisine verdiğini söyledi.

Yani saldırı bugün Yeni Akit adını alan dönemin Vakit gazetesinin hedef gösterilmesiyle gerçekleşti. Gazetenin sahibi Nuri Aykon Danıştay üyelerini hedef gösterme davasında 100 bin YTL, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Harun Aksoy da 11 bin 572 YTL para cezasına çarptırıldı.

(HA)