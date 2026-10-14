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YT: Yayın Tarihi: 14.10.2026 10:44 14 Ekim 2026 10:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.10.2026 10:51 14 Ekim 2026 10:51
Okuma Okuma:  2 dakika

YENİ Partili vekillerden siyah bantlı kayyım protestosu

YENİ Parti Milletvekili Özgür Karabat ve YENİ Partili vekiller, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gözlerine ve ağızlarına siyah bant çekerek Halk TV'ye atanan kayyıma tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
YENİ Partili vekillerden siyah bantlı kayyım protestosu
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YENİ Parti Milletvekili Özgür Karabat Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapmaya başlayacağı gün kanalın kapatılmasına dikkat çekerek "Bugün ne konuşacak Türkiye? Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını konuşacak. Aylardır savunma yaptırmadılar. Savunmanın olacağı gün o savunmayı verecek kanallardan bir tanesini kapattılar" dedi.

"Basın sansür edilemez"

Özgür Karabat açıklamasında şunları söyledi:

"Milletin haber alma hakkını engelleyen bir şafak operasyonuyla beraberiz. Bugün ne konuşuyor Türkiye? Fon skandalını konuşacak. Kim duyuracak? Haber kanalları duyuracak. Bugün ne konuşacak Türkiye? Ekrem İmamoğlu'nun savunmasını konuşacak. Aylardır savunma yaptırmadılar. Savunmanın olacağı gün o savunmayı verecek kanallardan bir tanesini kapattılar.

Türkiye'de herkes borsanın derinleşmesinden bahsediyor. Borsanın büyümesinden bahsediyor. Ama hukukun olmadığı yerde borsa büyüyebilir mi? Hukukun olmadığı yere sermaye gelebilir mi? Herkesin sesini kes! Herkesi sustur! Daha dün bugün burada sunum yapacak fonla ilgili arkadaşımızın eşiyle ilgili soruşturma başlattılar. İstiyorlar ki her şeyi yapalım, kimse duymasın. İstiyorlar ki herkes bizim dediğimizi duysun. İstiyorlar ki bizim önerdiğimiz kanalları seyretsinler. İstiyorlar ki bizim kurguladığımız kumpaslar gerçek diye her yerde duyursunlar istiyorlar. Buna karşı bir adım bile geri atmadan mücadeleye devam edeceğiz.

O zamana kadar baskı yaptınız ne geçtinizse? Milletin sesini susturacağını sanıyorsunuz ama milletin vicdanı sizin zulmünüzden büyük. Halk TV'ye yapılan sabah operasyonunu bir kez daha buradan kınıyorum. Milletin haber alma hakkına, demokrasiye vurulmuş büyük bir darbedir."

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
halktv.com.tr halk tv kayyım polis baskını
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