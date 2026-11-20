Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, yatırım fonlarında yaşanan krize ilişkin hazırladığı dosya serisinin beşincisinde Hedef Portföy'ü gündeme taşıdı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yatırım hesabından Türk Reasürans'ın kamu kaynaklarıyla yaptığı fon yatırımına, Albayrak Grubu şirketlerinden Ereğli Tekstil'e aktarılan 331 milyon liraya kadar çok sayıda işlemi açıklayan Özlale, siyaset, bürokrasi ve sermaye arasındaki ilişkilerin araştırılmasını istedi.

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Özlale, kamu şirketleri, siyasi isimler, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yöneticileri ve büyük sermaye gruplarının aynı finansal yapı içerisindeki ilişkilerine dikkat çekti.

Albayrak Grubu

Albayrak Grubu'nun halka açık şirketleri Tümosan ve Trabzon Limanı’nın Hedef Portföy bünyesindeki bir serbest fona yaptığı yatırıma değinen Özlale, iki şirket fona yaklaşık 220 milyon lira yatırdığını, bu yatırımların değerinin daha sonra 422 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Albayrak Grubu'nun çatı şirketlerinden Ereğli Tekstil'in 193 milyon liralık borçlanma aracını satın aldığını aktaran Özlale, küçük yatırımcıların da yatırım yapabildiği para piyasası ve borçlanma fonlarının aynı şirketin 138 milyon liralık borçlanma aracını aldığını belirtti. Ereğli Tekstil'e fonlar üzerinden sağlanan toplam finansmanın 331 milyon liraya ulaştığını belirten Özlale, Ereğli Tekstil'in Tümosan'ın yüzde 60'tan fazlasına sahip olan ana ortağı olduğuna belirtti.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın hesabı

Albayrak Holding’de 23 yıl yöneticilik yapan Bolat'ın, Hedef Portföy'ün katılım hisse senedi fonuna doğrudan yatırım yapan dokuz hesap arasında bulunduğunu belirten Özlale, fon paylarının mayıs 2023 ortasında alınmış olabileceğini ve ağustos 2023'te de kayıtlarda göründüğünü ifade etti.

Bolat'ın 26 Şubat 2024'te 37 milyon 800 bin liralık kira sertifikası yatırımı yaptığını kamuoyuna açıkladığını hatırlatan Özlale, bu paranın kaynağının Hedef Portföy'deki yatırımlarla bağlantılı olup olmadığının açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Özlale'nin aktardığına göre Türk Reasürans, 2021 yılında Ziraat Portföy ve İş Portföy bünyesinde kurulan kendisine özel fonlarda yıllık binde 1 yönetim ücreti ödüyordu. Ancak şirket, 2023 yılında Hedef Portföy bünyesinde halka açık olmayan bir serbest fona yatırım yaptı.

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Bu fonun yıllık yönetim ücretinin yüzde 3 olduğunu belirten Özlale, önceki fonlardaki ücret oranına kıyasla 30 katlık fark bulunduğunu söyledi. Ayrıca söz konusu fonun repo işlemleri yoluyla 768 milyon lira borç kullandığını, yeni ekonomi yönetimi döneminde de 40 milyon liranın üzerinde kamu şirketi kaynağının bu fonda tutulduğunu açıkladı.

Türk Reasürans'ın DASK kaynaklarının ayrı tutulduğunu ve bu kaynaklar açısından zarar oluşmadığını açıkladığını hatırlatan Özlale, tartışmanın şirketin kendi kaynaklarının yönetimiyle ilgili olduğunu vurguladı.

Özlale, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslenerek kamu şirketinin borçla yatırım yapan bir fona girmesine kimin onay verdiğini ve 30 kat daha yüksek yönetim ücretinin hangi gerekçeyle kabul edildiğini sordu.

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Tatlıpınar Enerji halka arzı

Özlale, Eylül 2022'de SPK'daki görevinden ayrılan Çete'nin yaklaşık bir yıl sonra Hedef Portföy'ün bir serbest fonunda pay sahibi olduğunu belirtti. Fonun yüzde 98'inden fazlasının Erman Çete, Namık Kemal Gökalp ve Vepara'nın elinde bulunduğunu aktardı.

Ağustos 2023'te İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen Tatlıpınar Enerji halka arzında bireysel yatırımcılara 22 lot verilirken Hedef grubuna bağlı üç ayrı hesaba 700'er bin lot tahsis edildiğini söyleyen Özlale, toplam 2 milyon 100 bin lotluk tahsisin hesaplar arasında birinin Çete'nin pay sahibi olduğu fona ait olduğunu kaydetti.

Çete'nin halka arzdan 42 gün sonra Tatlıpınar Enerji'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi ve denetim komitesi başkanı olmasına dikkat çeken Özlale, tahsislerin hangi ölçütlerle yapıldığının ve olası çıkar çatışmalarının değerlendirilip değerlendirilmediğinin açıklanmasını istedi.

Özlale’nin gündeme taşıdığı diğer bir başlık, AKP'nin eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eşi Ebru Türel'in bütün paylarına sahip olduğu gayrimenkul yatırım fonu oldu.

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Fonun yatırım kararlarını veren yedi kişilik komitenin dört üyesinin Türel çifti tarafından belirlendiğini aktaran Özlale, fon büyüklüğünün haziran 2026'da 125 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Bir başka gayrimenkul fonunda ise her biri yaklaşık 500 bin dolar karşılığı yatırım bulunan sekiz blokeli hesap tespit edildiğini belirten Özlale, boş arsa üzerinden vatandaşlık edinme kuralının değiştirilmesinden 13 gün sonra Menemen'deki üç boş arsaya 113 milyon 500 bin lira yatırıldığını aktardı.

49 yıllığına kurulan fondan bir yatırımcının 20 milyon 500 bin lira karşılığında erken çıkış yaptığını belirten Özlale, blokelerin, arsa değerlemelerinin ve erken çıkış kararının gerekçelerinin açıklanmasını istedi.

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1.1 trilyon liralık Hedef Holding'in fonu

Özlale, Hedef Holding'in 4 Ağustos 2026'da 1 trilyon 98 milyar liralık piyasa değerine ulaşarak Borsa İstanbul'un üçüncü büyük şirketi olduğunu belirtti. Buna karşın holdingin finansal işlemlerinde dikkat çekici çelişkiler bulunduğunu ifade etti.

Holdingin iki hakim ortağının şirketin yüzde 60'tan fazlasını devretmek için hisse başına 1 lira 60 kuruş üzerinden anlaşmaya vardığını, aynı gün borsadaki hisse fiyatının 20 lira 56 kuruş olduğunu aktaran Özlale, iki fiyat arasındaki yaklaşık 13 katlık farkın açıklanmasını istedi.

Özlale'nin açıklamasına göre Hedef Doğu fonunun büyüklüğü 700 milyon liradan yaklaşık 100 milyar liraya yükseldi. Ancak 16 Eylül'de Hedef Mavi fonu, nakit açığını kapatmak için grubun kendi aracı kurumu İnfo Yatırım'dan yüzde 60 faizle 1 milyar 168 milyon lira gecelik borç aldı.

Özlale, piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan bir grubun fonunun nasıl olup da gecelik nakit ihtiyacını karşılamak için borçlanmak zorunda kaldığının açıklanmasını istedi.

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Hedef grubuna bağlı iki şirketin Eylül 2022'de Vepara'ya ortak olmak için girişimde bulunduğunu, temmuz 2025'te ise bu ortaklıktan vazgeçildiğinin açıklandığını belirten Özlale, ortaklık için verilen 113 milyon 30 bin liralık avansın 9 Aralık 2025'te nakit olarak geri ödendiğini söyledi.

Vepara'ya yönelik yasa dışı bahis soruşturması kapsamında operasyonun ise bu ödemeden 17 gün sonra, 26 Aralık'ta gerçekleştirildiğini aktaran Özlale, avansın neden tek seferde ve bu tarihte geri ödendiğini sordu.

Aynı fonda Sipay'ın da bulunduğunu belirten Özlale, basına yansıyan Merkez Bankası denetim bulgularında 121.5 milyar liralık işlemin yüksek riskli olarak değerlendirildiğini hatırlattı. Türk Reasürans'ın fona yatırım yaparken diğer yatırımcılar ve fonun riskleri hakkında hangi bilgilere sahip olduğunun açıklanmasını istedi.

(FY)