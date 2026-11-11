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YT: Yayın Tarihi: 11.11.2026 10:18 11 Kasım 2026 10:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.11.2026 10:19 11 Kasım 2026 10:19
Okuma Okuma:  2 dakika

YENİ Parti’de gözler 14-15 Kasım kurultayında

Özel’in, Kurucular Kurulu’nda bulunan bu isimleri PM’ye alarak “geride bırakmamak” ve bir “vefa” göstergesi ortaya koymak istediği belirtiliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
YENİ Parti’de gözler 14-15 Kasım kurultayında
Fotoğraf: YENi Parti Fotoğraf Servisi
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YENİ Parti, 14-15 Kasım’da düzenleyeceği 1’inci Olağan Kurultayı’na hazırlanıyor. Genel Başkan Özgür Özel’in 150 kişiden oluşacak Parti Meclisi (PM) listesinde ekonomi, adalet, eğitim, sağlık ve çevre gibi alanlarda uzman isimlere yer vermesi bekleniyor.

ANKA'dan Gülara Subaşı'nın haberine göre, “Türkiye Yenileniyor” sloganıyla yapılacak kurultay öncesinde Özel, PM listesi ve kurultayda yapacağı konuşma için çalışmalarını sürdürüyor. Üç bölümden oluşması planlanan PM’de, parti örgütü, politika geliştirme ve yasama grupları yer alacak.

Parti kurmayları, PM listesinde yer alacak yeni isimlere ilişkin, “Alanında uzman, siyasette yeni isimler olacak” dedi.

İl başkanlarıyla görüşecek

Özel, 13 Kasım Cuma günü partisinin genel merkezinde 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Toplantının ardından PM’nin “Parti Örgütü Grubu”nda bulunacak 40 ismin netleşmesi bekleniyor.

PM’nin 30 kişilik “Politika Geliştirme Grubu”nda ise ekonomi, adalet, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve çevre gibi alanlarda uzman isimlerin yer alması planlanıyor. Bu yapılanmanın, Özel'in CHP Genel Başkanlığı döneminde oluşturduğu gölge kabine ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne benzer bir anlayışla şekillendirilmesi bekleniyor.

77 milletvekili PM’de yer alacak

PM’nin üçüncü bölümünü ise “Parti Yasama Grubu” oluşturacak. Bu kapsamda TBMM’de grup yönetiminde görev almayan 77 YENİ Parti milletvekilinin PM’de yer alması öngörülüyor.

Özel’in, Kurucular Kurulu’nda bulunan bu isimleri PM’ye alarak “geride bırakmamak” ve bir “vefa” göstergesi ortaya koymak istediği belirtiliyor.

Eski CHP milletvekilleriyle buluşacak

Özel, 13 Kasım’da eski CHP milletvekilleriyle de bir araya gelecek. Buluşmanın, butlan tartışmaları ve YENİ Parti’ye geçiş sürecinde kendisine destek veren eski milletvekillerine teşekkür etmek ve kongrelerde üstlendikleri görevleri değerlendirmek amacıyla yapılacağı ifade ediliyor.

Kurultayda YENİ Parti’nin üç aylık mali raporu da açıklanacak. Partinin kuruluş ve işleyiş giderleri delegelerin onayına sunulacak. Genel Sayman’ın çağrısıyla isteyen yurttaşlar, parti genel merkezine giderek aidat, bağış ve faturaları inceleyebilecek.

Öte yandan parti kulislerinde, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin blok liste yöntemiyle yapılması eğiliminin ağırlık kazandığı belirtiliyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel yeni parti Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel CHP
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