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 ~  SG: Son Güncelleme: 20.10.2026 13:01 20 Ekim 2026 13:01
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YENİ Parti, Üsküdar’da başkanvekilliği seçimini boykot ediyor

YENİ Parti, bugün üçüncü kez yapılacak Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimine katılmayacağını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
YENİ Parti, Üsküdar’da başkanvekilliği seçimini boykot ediyor
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet
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YENİ Parti, Dündar Ziya Gültekin’in trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından Üsküdar Belediye Başkanvekilliği için yapılacak seçime katılmayacağını duyurdu. YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, belediye meclis üyelerinin gözaltına alındığını, tutuklandığını ve tehdit ile şantaja maruz kaldığını söyledi.

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1 Ağustos 2026

YENİ Parti, bugün üçüncü kez yapılacak Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimine katılmayacağını açıkladı.

Seçim öncesinde açıklama yapan YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, seçim sürecinin meşru olmadığını belirterek, “Bugünkü seçim meşru bir seçim değildir. Çünkü belediye meclis üyelerimiz gözaltına alınmıştır, tutuklanmıştır, tehdit ve şantaja uğramıştır. Aritmetik sayı değiştirilmiştir. Meşru olmayan seçime bizler katılmıyoruz” dedi.

Üsküdar Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın 24, CHP ve YENİ Parti’nin ise toplam 18 üyesi bulunuyor. Seçim öncesinde AKP ve MHP gruplarının ortak adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olduğu açıklandı.

Üsküdar’da başkanvekilliği seçimi süreci

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi, 5 Ağustos’ta başkanvekilini belirlemek üzere seçime gitti.

Dört tur süren seçimde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak Üsküdar Belediye Başkanvekili seçildi. AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kaldı.

AKP’nin bazı oyların haksız biçimde geçersiz sayıldığı gerekçesiyle yaptığı itirazı değerlendiren İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi ve seçimi iptal etti.

Gözaltı ve tutuklamaların gölgesinde 8 Eylül’de tekrarlanan seçimde bu kez AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin başkanvekili seçildi.

Dündar Ziya Gültekin trafik kazasında yaşamını yitirdi

8 Eylül’deki seçimde başkanvekilliğini kazanan Dündar Ziya Gültekin, 15 Ekim’de Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanvekilliği seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya giderken trafik kazası geçirdi.

Gültekin’in içinde bulunduğu araç, Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde aynı yönde ilerleyen bir otomobille çarpıştı. Kaza sırasında kalbi duran Gültekin’e yoldan geçen iki doktor müdahale etti.

Ağır yaralanan Gültekin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada dört kişi de hafif yaralandı.

Gültekin’in ölümünün ardından Üsküdar Belediye Başkanvekilliği için yeniden seçim yapılması kararlaştırıldı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
yeni parti üsküdar belediyesi Dündar Ziya Gültekin Sinem Dedetaş
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