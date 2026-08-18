Yeni Parti temmuz anketinde kurulması öncesinde varsayılan oranı geçti: Yüzde 38

GÜNDEMAR Araştırma'nın 28-31 Temmuz'da 60 ilde 2 bin 300 kişiyle yaptığı kamuoyu araştırmasında, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın 24 Temmuz'da kurduğu Yeni Parti yüzde 38,58 ile birinci sırada yer aldı. AKP yüzde 27,43, DEM Parti yüzde 7,57, CHP ise yüzde 2,94 ile ölçüldü. 2023 seçiminde CHP'ye oy verenlerin yüzde 79,26'sı Yeni Parti'ye yöneldi. GÜNDEMAR'ın TBMM simülasyonuna göre Yeni Parti 308, AKP 225, DEM Parti 55, MHP 12 milletvekili çıkarıyor; CHP baraj altında kalıyor. Sonuçlar, Ank-Ar ve MetroPOLL'ün temmuz araştırmalarıyla örtüşüyor. GÜNDEMAR'ın mayıs ve haziranda yaptığı varsayımsal senaryolarda da Yeni Parti yüzde 35-36 destek görmüştü; bu öngörü, partinin kurulmasıyla gerçekleşti.

GÜNDEMAR Araştırma’nın temmuz sonu kamuoyu araştırması ve araştırma sonuçlarından hareketle geliştirdiği TBMM'de milletvekili dağılımı simülasyonu, Yeni Parti’nin kuruluşundan sonraki ilk seçmen eğilimine ve olası parlamento aritmetiğine yönelik öngörüleri gündeme taşıdı.





Yeni Parti önde, CHP TBMM dışında 28-31 Temmuz’da 60 ilde 2 bin 300 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada, kararsızlar, “fikrim yok” diyenler ve protesto oyları dağıtıldıktan sonra yüzde 38,58 ile Yeni Parti ilk sırada yer aldı. AKP yüzde 27,43, DEM Parti yüzde 7,57, Zafer Partisi yüzde 5,49, MHP yüzde 5,18, İYİ Parti yüzde 4,56 ve CHP yüzde 2,94 olarak ölçüldü.

Araştırmanın saha çalışması, Yeni Parti’nin 24 Temmuz’da resmen kurulmasının hemen ardından yapıldı. GÜNDEMAR, bu sonuçların partinin “kuruluş dönemindeki başlangıç seviyesini” gösterdiğini özellikle belirtiyor.

Mayıstaki varsayım, temmuzda gerçek olarak ölçüldü

GÜNDEMAR’ın araştırmasını dikkat çekici kılan, kuruluşun henüz Yeni Parti bir varsayım olduğu dönemde ölçtüğü olasılığın partinin kurulup CHP'den kesin olarak ayrılmasından sonraki gerçeklikle hemen tamamen örtüşüyor olması.

GÜNDEMAR'ın 24-27 Mayıs’ta 60 ilde 2 bin 275 kişiyle yaptığı araştırmada CHP, o günkü bileşimiyle yüzde 31,90 ile birinci, AKP ise yüzde 28,09 ile ikinci çıkmıştı.

Ancak seçmene “Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin başında kalır, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yeni bir parti kurarsa” biçimindeki varsayımsal senaryo sorulduğunda, tablo bütünüyle değişerek Yeni Parti yüzde 35,7 ile ilk sıraya yerleşmişti.

Haziranda yüzde 34,9

Kuruluşun, 24-27 Haziran günleri arasında 60 kentte 2 bin 350 kişi ile gerçekleştirdiği anketteyse katılanların yüzde 34,9'u "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna "Özgür Özel'in kuracağı yeni parti" yanıtını vermişti.

Bu senaryoda AKP yüzde 30,46 ile ikinci, DEM Parti yüzde 7,05 ile üçüncü sıraya geçti. Kılıçdaroğlu'nun başında kaldığı CHP yüzde 4,32 ile 7. sıraya geriledi.

Özgür Özel'in "Yeni Parti"si kurulursa yüzde 34.9 ile birinci oluyor

Aradan iki ay geçtikten sonra bu varsayım siyasal bir gerçeğe dönüştü. Yeni Parti’nin 24 Temmuz’da kurulmasının ardından yapılan ilk GÜNDEMAR araştırmasında destek yüzde 38,58’e çıktı.

Sonuçlar, parti kurulmadan önce aynı kuruluş tarafından ölçülen yüksek destek potansiyelinin Yeni Parti'nin kurulmasıyla dağılmadığını; tersine, ilk ölçümde daha yüksek bir düzeyde gerçekleştiğini gösteriyor.

CHP seçmeninin yüzde 79’u Yeni Parti’ye yöneliyor

GÜNDEMAR’ın seçmen geçişleri çözümlemesi, Yeni Parti’nin yüksek oy oranının kaynağı konusunda da veri sunuyor.

Araştırmada 2023 milletvekili seçiminde CHP’ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 79,26’sı bugün Yeni Parti’yi tercih edeceğini belirtti. TİP seçmeninde bu oran yüzde 71,57; İYİ Parti seçmeninde yüzde 34,16; MHP seçmeninde yüzde 16,52; AKP seçmeninde ise yüzde 10,3 olarak ölçüldü.

CHP’nin temmuz araştırmasında yüzde 2,94’e gerilemesi, seçmenin iki ay içinde olağan koşullarda yaklaşık 30 puanlık bir siyasal dönüşüm yaşadığı anlamına gelmiyor. Bu sayılar esas olarak CHP’nin önceki seçmen kitlesinin büyük bölümünün partiden ayrılan Özel-İmamoğlu-Yavaş'ın oluşturdukları Yeni Parti’ye taşındığı yeni siyasal yapıyı yansıtıyor.

TBMM sandalye dağılım simülasyonunda 308 milletvekili

GÜNDEMAR, temmuzdaki ulusal oy oranlarını 2023 seçim çevrelerine uygulayarak ayrıca bir milletvekili dağılım simülasyonu hazırladı.

D’Hondt sistemi ve yüzde 7 ülke barajının esas alındığı hesaplamaya göre Yeni Parti 308 milletvekiliyle 600 üyeli TBMM’de tek başına salt çoğunluğu aşıyor. AKP 225, DEM Parti 55, MHP ise 12 milletvekili çıkarıyor. CHP ve baraj altında kalan diğer partiler bu simülasyonda TBMM dışında kalıyor.

Ancak sandalye hesabı yurttaşlarla yapılan ayrı bir seçim tahminine değil, GÜNDEMAR’ın temmuz anketindeki oy oranlarının seçim çevrelerine dağıtılmasına dayanan bir modellemeye dayanıyor. Bu nedenle 308 milletvekili sonucu, yüzde 38,58’lik oy tahmininden daha yüksek bir kesinlik içermiyor yalnızca eğilimin yönüne işaret edidiyor.

Başka araştırmalarda da Yeni Parti önde

GÜNDEMAR’ın anket sonucu diğer kamuoyu araştırma şirketlerinin araştırmalarıyla büyük ölçüde örtüşüyor.

Temmuz sonundaki Ank-Ar araştırmasında Yeni Parti yüzde 34,8, AKP yüzde 29,4; MetroPOLL araştırmasında ise Yeni Parti yüzde 39,20, AKP yüzde 28,98 olarak ölçüldü. Her üç araştırma oy oranlarını farklı ölçse de sıralamada Yeni Parti’yi birinciliğe, AKP’yi ikinciliğe yerleştiriyor.

GÜNDEMAR nasıl bir araştırma kuruluşu? GÜNDEMAR Araştırma ve Danışmanlık kendisini siyaset, iş dünyası ve ekonomi alanlarında çalışan özel bir kamuoyu ve pazar araştırma kuruluşu olarak tanımlıyor. Şirket kayıtlarında kuruluş yılı 2019, merkezi İstanbul olarak görülüyor. Kurum, araştırmalarında nicel ve nitel yöntemleri birlikte kullandığını ve kendi geliştirdiği Formcooker adlı veri toplama ve saha izleme platformundan yararlandığını belirtiyor. Türkiye çapındaki son araştırmalarında çoğunlukla 60 ili kapsayan yaklaşık 2 bin 200-2 bin 500 kişilik örneklemler kullanıyor. Örneğin, Eylül 2025 araştırmasında CATI, yani bilgisayar destekli telefon görüşmesi ile CAWI, bilgisayar destekli çevrimiçi anket yöntemlerini birlikte kullandığını açıklamıştı. GÜNDEMAR’ın kamuya açık araştırma arşivinde 2025 ve 2026 dönemlerine ilişkin düzenli Türkiye gündemi araştırmaları bulunuyor. Ancak ulaşılabilen güvenilir açık kaynaklarda şirketin 2023 genel seçimi ya da 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesindeki son tahminleriyle gerçek sonuçların sistematik olarak karşılaştırıldığı bağımsız bir “isabetlilik karnesi” görünmüyor. Temmuz 2026 araştırmasının güvenilirliği açısından bugün için daha anlamlı bir karşılaştırma, geçmiş seçim tahminlerinden çok aynı tarihlerde çalışan diğer araştırma kuruluşları. Ank-Ar ve MetroPOLL’ün de Yeni Parti’yi ilk sırada ölçmesi, GÜNDEMAR’ın saptadığı siyasal yönelimin kamuoyunda hissedilen eğilimin bütün araştırmalara yansıyacak kadar güçlü olduğuna işaret sayılabilir.

(AEK)