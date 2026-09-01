YENİ Parti Sözcüsü Emre: Evde çocuğuna bakan anneye devlet sigortası yapacağız

*Komedyen Deniz Göktaş'ın hukuksuz tutuklanmasını, Ekrem İmamoğlu'nun kitabının toplatılma girişimini ve MEAŞ skandalını eleştiren Emre, Mekke Anlaşması'nın TBMM'yi bypass ederek yürürlüğe konamayacağını, bu adımın Türkiye'yi bölgesel çatışmalara sürükleyebileceğini ifade etti.

*Kadınların iş gücüne katılımının %36'ya düştüğünü vurgulayan Emre, evde çocuk bakan annelerin sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağını müjdeledi. Çalışan emekli sayısının 6 yılda %185 artarak 2 milyon 130 bine ulaştığını belirtti.

*YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada partinin 19 günde 598 bin üyeye ve 252 belediyeye ulaştığını, 72 ilde örgütlenmeyi tamamladıklarını belirtti. Girne'deki feribot kazasıyla ilgili ihmallerinin Meclis'te paylaşılacağını söyleyen Emre, Genel Başkan Özgür Özel'in Manisa ve Trakya turuna çıkacağını açıkladı.

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından kamera karşısına geçen Parti Sözcüsü Zeynel Emre, bugün gündeme dair kritik açıklama yaptı.

Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek sözlerine başlayan Emre, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır liderliğindeki heyetin Kıbrıs’ta incelemelerde bulunduğunu ve tespit edilen ihmalleri yakında Meclis’te kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Trakya turu başlayacak

Partisinin yakaladığı büyüme ivmesine dikkat çeken Emre, sadece 19 günde siyaset tarihinde eşine az rastlanır bir desteğe ulaştıklarını vurguladı.

Güncel verileri paylaşan Parti Sözcüsü; üye sayılarının 598 bine, belediye sayılarının ise 252’ye yükseldiğini söyledi.

Türkiye genelinde 72 ilde ve 800’ün üzerinde ilçede örgütlenmeyi tamamladıklarını ifade eden Emre, kalan illerdeki teşkilatlanmanın da kısa sürede biteceğini ve kuruluş aşamasının noktalanacağını kaydetti.

Genel Başkan Özgür Özel’in halk buluşmalarına değinen Zeynel Emre, Kocaeli ve Kayseri ziyaretlerinin miting havasında geçtiğini ifade etti. Bu ilginin güven verici olduğunu belirten Emre, Özel’in önümüzdeki günlerde memleketi Manisa’da üzüm üreticileriyle bir araya geleceğini, ardından Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’yi kapsayan yoğun bir Trakya programına başlayacağını açıkladı.

Kreş imkanı

Ülkenin temel gündeminin geçim sıkıntısı ve işsizlik olduğunu vurgulayan Emre, kadınların iş gücüne katılım oranının %36’ya kadar gerilediğine dikkat çekti.

Parti politikası olarak ev kadınlarına güvence getireceklerini söyleyen Sözcü, kreş imkanı olmayan ve evde çocuk bakan annelerin sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağını müjdeledi. Ayrıca il emri ataması bekleyen 16 bin öğretmenin ailelerinden uzakta mağdur edildiğini belirterek bu adaletsizliğin derhal çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Ekonomik tablonun emekliler üzerindeki ağır yüküne değinen Emre, mevcut maaşların artık gelir değil bir sosyal yardım niteliği taşıdığını savundu. Yaşam maliyetleri nedeniyle çalışmak zorunda kalan kayıtlı emekli sayısının son 6 yılda %185 artarak 2 milyon 130 bine ulaştığını belirten Emre; iktidarın, toplumun geniş kesimlerini sefalete sürüklediğini dile getirdi.

Yargı bağımsızlığı ve hukuki süreçlere ilişkin sert eleştirilerde bulunan Emre, komedyen Deniz Göktaş’ın tahliye kararına rağmen hukuksuzca tekrar tutuklandığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu’nun savunmasını içeren kitabın henüz ortada mahkeme kararı yokken toplatılmaya çalışılmasını kınayan Emre, antidemokratik uygulamaların "kamu düzeni" kılıfı altına saklandığını ifade etti. Öte yandan Milli Eğitim Akademisi Sınavı’nda ortaya çıkan cevap dağılımı skandalını da "emek hırsızlığı" olarak nitelendirdi.

Son olarak Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında gündeme gelen Mekke Anlaşması’nı değerlendiren Zeynel Emre, metnin TBMM bypass edilerek yürürlüğe konulamayacağını hatırlattı. Anlaşmanın Türkiye’yi bölgesel risklerin ve çatışmaların ortasına atabileceğini belirten Emre, YENİ Parti olarak bu adımı son derece sakıncalı ve tehlikeli bulduklarını sözlerine ekledi.

(EMK)