YENİ Parti otobüsüne vefalı slogan: "Teyzem sağ olsun"

YENİ Parti, yurt gezilerinde kullanacağı ilk seçim otobüsünün giydirme işlemlerini tamamladı. Üzerinde "Türkiye'nin YENİ Partisi" sloganı ve Genel Başkan Özgür Özel'in görsellerinin yer aldığı otobüs, ilk virajı yarın Kocaeli’deki saha çalışmasıyla alacak.

Otobüsteki en dikkat çeken ayrıntı ise arka kısma işlenen özel mesaj oldu. 29 Haziran'daki İzmir Bayındır ziyareti sırasında Özgür Özel'e "Sana otobüs de alacağız bina da yapacağız" sözleriyle destek veren çiftçi Ayşe Yaylacık unutulmadı.

Yaylacık ve Özel'in birlikte çekildiği fotoğraf otobüsün arkasına yerleştirilirken, üzerine esprili bir dille "Teyzem sağ olsun" notu düşüldü.

(EMK)