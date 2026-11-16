14–15 Kasım'da Ankara'da yapılan YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda partinin yönetim yapısı yeniden düzenlendi. Genel Başkan Özgür Özel'in hazırladığı blok liste seçildi. Parti Meclisi (PM) üye sayısı 80'den 160'a çıktı. Önceki PM'nin yaklaşık yüzde 89'u görevde kalırken, meclise akademisyenler, meslek kuruluşu yöneticileri, hukukçular, iktisatçılar ve farklı siyasi geçmişlerden gelen kişiler katıldı.

PM kurultayın ikinci günü seçildi

Kurultayın ikinci gününde kayıtlı 1.202 delegeden 1.116'sı oy kullandı, 1.098 oy geçerli sayıldı. Genel Başkan Özel'in listesinde yer alan 160 adayın tamamı PM'ye seçildi. İlk gün gerçekleştirilen genel başkanlık seçiminde Özel, tek aday olarak 1.154 geçerli oyun tamamını aldı.

Yeni PM'nin 75 üyesi milletvekili, 85 üyesi ise parlamento dışından. Bu değişiklik, 24 Temmuz'da Kurucular Kurulu tarafından oluşturulan ve tamamı milletvekillerinden meydana gelen ilk PM'nin kurgusundan önemli ölçüde farklı.

Part Meclisi'nin yeni bileşimi, 80 kişilik Yasama Grubu, 40 kişilik Parti Örgütü Grubu ve 40 kişilik Politika Geliştirme Grubu'ndan oluşuyor. Kurultay öncesinde 150 olarak belirlenen toplam üye sayısı, uzmanların katılımına yönelik taleplerin çokluğu gerekçesiyle 160'a çıkarıldı.

Özel, kurultayda listeyi tanıtırken "Listede Türkiye'nin en iyilerini görüyorsunuz" dedi.

Kuruluş PM'sinin 71 üyesi yerini korudu

24 Temmuz 2026'da kurulan YENİ Parti'nin ilk PM'si, Kurucular Kurulu tarafından seçilen 80 milletvekilinden oluşuyordu; kuruluştan 4 ay sonra yapılan ilk olağan kurultayda bu listedekilerin 71'i yerlerini korudu. Diğer 9 milletvekili yeni PM'de yer almadı.

Yeni listeye eski PM'de yer almayan 4 milletvekili —Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer— katıldı. Diğer 85 yeni üye milletvekili olmayan kişiler arasından geldi.

Böylece ilk PM'nin yüzde 88,75'i korunurken, 160 kişilik yeni PM'nin yüzde 55,6'sı kuruluş PM'sinde bulunmayan kişilerden meydana geldi.

Parti Meclisi'ne girmeyen 15 milletvekili

YENİ Parti'nin kuruluşunda yer alan 90 milletvekilinden liste dışında kalan 15 milletvekili arasında TBMM'deki görevleri nedeniyle PM'de yer almayan isimlerin yanı sıra kuruluş PM'sinde bulunup yeniden seçilmeyenler de var.

TBMM ve parti grup yönetiminde görev alanlar: TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, grup başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır, TBMM İdare Amiri Harun Özgür Yıldızlı, TBMM Kâtip Üyesi Aliye Coşar ve grup yönetiminde görev alan Veli Ağbaba.

Kadın örgütü yönetimi: Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da yeni PM listesinde yer almıyor. Kaya, Kadın Kolları Genel Başkanlığı sıfatıyla PM çalışmalarına katılabilir.

Diğer yedi milletvekili: Bülent Tezcan, Mustafa Erdem, Tahsin Ocaklı, Cavit Arı, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Mustafa Sarıgül ve Süleyman Bülbül.

Sarıgül ile Bülbül de temmuzdaki kuruluş PM'sinde yer almalarına rağmen 1. Olağan Kurultay'da PM listesine alınmadı. Sarıgül görevlerinden istifa ettiğini daha önce açıklamıştı.

Ancak Bülbül parti yönetiminden bütünüyle ayrılmadı; kurultayda Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi. Liste dışında kalan bazı milletvekillerinin de TBMM Grup Yönetimi'nde görev alabileceği belirtiliyor.

Ekonomi, diplomasi, bilim ve meslek örgütlerinden yeni isimler

Yeni PM'nin en geniş kapsamlı değişikliği, politika geliştirme kadrosunda gerçekleşti.

▶︎ Ekonomi, kalkınma ve teknoloji alanında Selin Sayek Böke, Ümit Özlale, Yalçın Karatepe, Serkan Özcan, Kerim Rota, Güldem Atabay, Ozan Bingöl ve Pınar Uzun Okakın'ın yanı sıra bilgisayar bilimci Prof. Dr. Cem Say, kalkınma iktisatçısı Prof. Dr. Öner Günçavdı, finans uzmanı Mustafa Murat Kubilay ve tarımsal üretici örgütlenmesinden Sencer Solakoğlu yer aldı.

▶︎ Dış politika kadrosu da genişletildi. Namık Tan ve Ömer Kaya Türkmen'in yanı sıra eski Büyükelçi Ömer Önhon, uluslararası ilişkiler uzmanı Mitat Çelikpala, Çin ve Asya çalışmalarıyla tanınan Emre Demir ve Avrupa Birliği uzmanı Nilgün Arısan Eralp PM'ye katıldı.

▶︎ Sağlık ve sosyal politikalar alanında eski Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, eski Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, sosyal politika akademisyeni Şengül Hablemitoğlu, engelli hakları savunucusu Elif Gamze Bozo ve Roman sivil toplum örgütlerinin desteğini alan Berna Rabia Vural yeni isimler arasında bulunuyor.

▶︎ Eğitim, çevre ve halk sağlığı alanında Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, gıda güvenliği ve halk sağlığı çalışmalarıyla tanınan Bülent Şık ve doğa koruma uzmanı Oğuz Kurdoğlu dikkat çekiyor. Şık, 2025 Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün sahipleri arasında yer almıştı.

▶︎ Hukuk ve demokratik haklar alanında ise eski Cumhuriyet savcısı ve milletvekili İlhan Cihaner, anayasa hukukçusu Şule Özsoy Boyunsuz, Bahadır Erdem, Burak Cop ve eski Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün gibi isimler yer aldı.

PM'de farklı siyasi geçmişlerden gelenler de var. Eski Devlet Bakanı Abdul Ahat Andican, İYİ Parti geçmişinden gelen Bahadır Erdem ve MHP ile Demokrat Parti'de siyaset yapan Cemal Enginyurt bunlardan bazıları. Enginyurt, kuruluş PM'sindeki görevini sürdürüyor.

Kadınların sayısı arttı, yüzde 35 kota karşılanmadı

Yeni PM'de 38 kadın yer alıyor. Temmuz'daki kuruluş PM'sinde 80 üyenin 16'sı kadınken bu sayı kasımda 38'e yükseldi.

Kadınların temsil oranı yüzde 20'den yüzde 23,75'e çıktı. Ancak partinin ilk olağan kurultay için öngördüğü yüzde 35 cinsiyet kotasının gerisinde kaldı.

YENİ Parti Tüzüğü'nün 36. Maddesi ile Geçici 3. Maddesi, ilk olağan kurultayda yüzde 35 cinsiyet kotası uygulanmasını öngörüyor. Bu oranın 160 üyelik PM'deki karşılığı 56 kadın. Seçilen listedeki kadın sayısı bunun 18 altında.

Gençlik kotası ve kentlerin temsili

Parti tüzüğünde yüzde 25 gençlik kotası da var. Bunun yüzde 10'u 18–25, yüzde 15'i 26–40 yaş grubundaki üyelere ayrılmış durumda. 160 kişilik PM için bu oranların karşılığı sırasıyla 16 ve 24 kişi.

Bununla birlikte, üyelerin tamamının doğum yıllarını içeren bir döküm açıklanmadı. Gençlik kotasının ne ölçüde karşılandığına dair açık bir bilgi yok.

Coğrafi dağılımda da belirgin bir tablo yok. Milletvekillerinin TBMM seçim çevreleri üzerinden yapılan dökümde Marmara ve Ege bölgeleri öne çıkıyor. Yeni PM'deki 75 milletvekilinden 40'ı bu iki bölgeden geliyor.

Milletvekillerinin yanı sıra örgüt yöneticileri, eski yerel yöneticiler ve uzmanlarla birlikte PM'de 17 isim İzmir'le bağlantılı. 9 İzmir milletvekilinin tamamı yeni listede yer alıyor. Bornova eski Belediye Başkanı Olgun Atila, İl Başkan Vekili Murat Aydın ve iktisatçı Güldem Atabay, kentin parlamento dışındaki temsilcileri arasında yer alıyor.

Milletvekili olmayan 85 üyenin hangi kentlerden geldiklerine ilişkin ayrıntılar henüz yayınlanmış değil.

Parlamento dışına açılan yönetimin ilk sınavı

YENİ Parti'nin ilk olağan kurultayı, kuruluş dönemindeki parlamenter çekirdeği büyük ölçüde korurken akademisyenlerin, meslek örgütü yöneticilerinin ve çeşitli politika alanlarından uzmanların PM'de yer aldığı yeni bir yönetim modeli ortaya çıkardı.

Yeni PM'nin yüzde 53,1'inin milletvekili olmayanlardan oluşması, bu değişimin niceliksel göstergesi. Ancak kurultayda onaylanan liste blok usulüyle ve genel başkan tarafından hazırlandı. Parti yönetiminin çeşitli toplum grupları ve mesleklere doğru genişlemesinin karar süreçlerinde nasıl bir karşılık bulacağı yeni PM ve Merkez Yönetim Kurulu'nun çalışmalarıyla ortaya çıkacak.

(AEK)