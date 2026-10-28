YENİ Parti MYK toplantısı: Fon Krizi İçin 10 kişilik heyet

YENİ Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.Yoğun bir gündemle bir araya gelen MYK’da; borsadaki fon krizine ilişkin son gelişmeler, Mekke Anlaşması, 14-15 Kasım’da düzenlenecek Birinci Olağan Kurultay hazırlıkları ve tamamlanan kongre süreçleri ele alındı.

ANKA'nın haberine göre, toplantıda ayrıca yeni örgütlenme modeli, 2027 Bütçesi, TBMM grubunun çalışmaları, güncel üye sayısı ve CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının AİHM’e taşınması gibi başlıklar masaya yatırıldı.

Anketlerde iktidarda gerileme vurgusu

Fon krizinin ardından parti bünyesindeki ekonomi kurmaylarıyla oluşturulan "Fon Krizi Masası" çalışmalarını sürdürürken, krizin toplumsal ve siyasal etkileri saha araştırmalarıyla da takip ediliyor. Anket verilerini değerlendiren parti kurmayları, yaşanan sürecin AK Parti’de ciddi bir kan kaybına yol açtığını ve yaklaşık 6 puanlık bir gerileme yaşandığını belirtti.

Eylül ayı itibarıyla YENİ Parti’nin yeniden birinci parti konumuna yükseldiğini ifade eden kurmaylar, şu değerlendirmede bulundu:

"Ağustos ayında kısa süreli bir duraksamayla ikinci sıraya gerilemiştik ancak hızla toparlandık. Kararsız oylar dağıtıldığında AK Parti ile aramızda üç puanlık bir fark bulunuyor. İktidara yakın kamuoyu araştırmacılarının sonuçlarında dahi 6 puanlık bir erime görülüyor ve bu durum Cumhurbaşkanı'nı oldukça rahatsız etmiş durumda. Ülkede her altı aileden biri fon krizinden doğrudan etkilendi; AK Parti seçmeninde de bu duruma karşı belirgin bir tepki var."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilere yönelik yıl sonunu işaret eden açıklamalarının bir baskın seçim sinyali olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren kurmaylar, mevcut tablo altında iktidarın seçime gitmekten kaçınacağını vurguladı:

"Fon krizi bu derece gündemdeyken ve oyları düşerken baskın seçime gitmek istemeyeceklerdir. Önce ekonomiyi toparlamayı hedefleyecekler; ancak ülkenin kaybedecek zamanı kalmadı. Erdoğan’ın kişisel ikbal kaygıları uğruna bu süreç uzatılmamalı. Türkiye bir an önce seçime giderek yeni bir anlayış ve yönetimle içine düştüğü bu cendereden çıkarılmalıdır."

Fon Krizi için 10 kişilik milletvekili heyeti

Soruşturmanın detaylarını ve krizin arkasındaki gerçekleri gün yüzüne çıkarmak amacıyla 10 kişilik bir milletvekili kurulu oluşturulduğunu hatırlatan parti yönetimi, incelemelerin kararlılıkla süreceğini belirtti:

"Milletvekillerimiz, soruşturma kapsamında tutuklanan isimleri cezaevinde ziyaret ederek olayın arka planını sorgulayacak. İktidar bu vurgunun tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için adım atmadığı için bu sorumluluğu biz üstleniyoruz. Görüşmeler, organizasyonun içindeki başka odaklara da ışık tutabilir. Meclis çatısı altında araştırmanın önüne engeller çıkarılsa da biz gerçeğin peşini bırakmayacağız."

"Mücadele edeceğiz"

Bakırköy ve Merkezefendi Belediyelerine yönelik operasyonlar ile medya üzerindeki baskılara değinen kurmaylar,iktidarın muhalefeti sıkıştırma hamlelerine karşı geri adım atmayacaklarını ifade etti:

"Her güne belediyelerimizi ve partimizi hedef alan yeni operasyonlarla uyanıyoruz. Çifte standart uygulanarak, iktidar belediyelerine yapılmayan her şey bize karşı devreye sokuluyor. Seçilmiş yöneticilerimiz tutuklu, canımız yanıyor; ancak bu sadece bizim değil, tüm ülkenin sorunudur. Halk TV’ye yönelik kapatma kararı da toplumda ve seçmenimizde derin bir travma yarattı.

Seçim yaklaşırken iktidarın bu baskı dozunu daha da artıracağını öngörüyoruz. Bu nedenle örgütümüzle, partimizle ve tüm gücümüzle en ağır baskılara karşı dirençli olmak zorundayız. Karşımızda yargı, kolluk ve medya gücünü üzerimize sürerek hareket eden bir iktidar var. Ancak biz, iktidarın en güçlü alternatifi olduğumuz için bu hedefteyiz. Milletimizin bu baskı ortamını sandıkta dağıtacağına inancımız tam."

(EMK)