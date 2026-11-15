YENİ Parti kurultayında ikinci gün: 160 kişilik Parti Meclisi seçilecek

YENİ Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği 1. Olağan Kurultayı, ikinci gününde (15 Kasım) devam ediyor.

“Türkiye Yenileniyor” sloganıyla düzenlenen kurultayın bugünkü gündeminde, 160 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi bulunuyor.

Kurultayın dün yapılan genel başkanlık seçiminde, tek aday olan Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Bin 202 kayıtlı delegeden 1157'sinin oy kullandığı seçimde, 1154 oy geçerli, üç oy geçersiz sayıldı. Özel, geçerli oyların tamamını aldı.

YENİ PARTİ 1. OLAĞAN KURULTAYI Özgür Özel: Seçimi kazanacak cesarete ve ülkeyi yönetecek maharete sahibiz

Parti Meclisi üç gruptan oluşacak

Kurultay öncesinde yapılan tüzük değişikliğiyle Parti Meclisi'nin üye sayısı, bir kurultay dönemiyle sınırlı olmak üzere 80'den 160'ye çıkarıldı.

Yeni Parti Meclisi; milletvekillerinin yer aldığı yasama grubu, parti örgütü temsilcilerinden oluşan örgüt grubu ve uzmanlarla akademisyenlerin yer alacağı politika geliştirme grubu olmak üzere üç bölümden oluşacak.

Parti Meclisi'nde 80 kişilik yasama grubu, 40 kişilik örgüt grubu ve 30 kişilik politika geliştirme grubunun yer alması öngörülüyor.

Kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin blok liste yöntemiyle yapılması kararlaştırıldı.

(NÖ)