ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.11.2026 11:13 15 Kasım 2026 11:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.11.2026 12:08 15 Kasım 2026 12:08
Okuma Okuma:  1 dakika

YENİ Parti kurultayında ikinci gün: 160 kişilik Parti Meclisi seçilecek

Özgür Özel'in 1154 oyla yeniden genel başkan seçildiği YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda bugün parti yönetimi belirlenecek. Delegeler, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini seçmek için sandık başına gidecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
YENİ Parti kurultayında ikinci gün: 160 kişilik Parti Meclisi seçilecek
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

YENİ Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği 1. Olağan Kurultayı, ikinci gününde (15 Kasım) devam ediyor.

“Türkiye Yenileniyor” sloganıyla düzenlenen kurultayın bugünkü gündeminde, 160 kişilik Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi bulunuyor.

Kurultayın dün yapılan genel başkanlık seçiminde, tek aday olan Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Bin 202 kayıtlı delegeden 1157'sinin oy kullandığı seçimde, 1154 oy geçerli, üç oy geçersiz sayıldı. Özel, geçerli oyların tamamını aldı.

Özgür Özel: Seçimi kazanacak cesarete ve ülkeyi yönetecek maharete sahibiz
YENİ PARTİ 1. OLAĞAN KURULTAYI
Özgür Özel: Seçimi kazanacak cesarete ve ülkeyi yönetecek maharete sahibiz
14 Kasım 2026

Parti Meclisi üç gruptan oluşacak

Kurultay öncesinde yapılan tüzük değişikliğiyle Parti Meclisi'nin üye sayısı, bir kurultay dönemiyle sınırlı olmak üzere 80'den 160'ye çıkarıldı.

Yeni Parti Meclisi; milletvekillerinin yer aldığı yasama grubu, parti örgütü temsilcilerinden oluşan örgüt grubu ve uzmanlarla akademisyenlerin yer alacağı politika geliştirme grubu olmak üzere üç bölümden oluşacak.

Parti Meclisi'nde 80 kişilik yasama grubu, 40 kişilik örgüt grubu ve 30 kişilik politika geliştirme grubunun yer alması öngörülüyor.

Kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin blok liste yöntemiyle yapılması kararlaştırıldı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
GOOGLE İLE KATKIDA BULUNUN
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git