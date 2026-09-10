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YT: Yayın Tarihi: 10.09.2026 15:08 10 Eylül 2026 15:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.09.2026 15:12 10 Eylül 2026 15:12
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YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik yarın ifade verecek

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimiyle ilgili Çelik hakkında soruşturma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik yarın ifade verecek
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Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi hakkında başlatılan soruşturma nedeni ile yarın saat 9.30’da Çağlayan’dali İstanbul Adliyesi’nde ifade verecek.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 8 Eylül'de gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin ardından, "Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. 'Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum' dedi" diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik'in açıklamalarına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, soruşturma kapsamında ifade verdi.

Aydın ifadesinde, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde, Çelik’in ricasıyla kendisiyle çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini ve bu görüşmelerde baskı kurulmaya çalışıldığını iddia etti.

Haber Yeri
İstanbul
yeni parti üsküdar belediyesi
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