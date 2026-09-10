YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik yarın ifade verecek

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi hakkında başlatılan soruşturma nedeni ile yarın saat 9.30’da Çağlayan’dali İstanbul Adliyesi’nde ifade verecek.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 8 Eylül'de gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin ardından, "Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. 'Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum' dedi" diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik'in açıklamalarına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, soruşturma kapsamında ifade verdi.

Aydın ifadesinde, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde, Çelik’in ricasıyla kendisiyle çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini ve bu görüşmelerde baskı kurulmaya çalışıldığını iddia etti.