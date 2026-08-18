YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı; soruşturma sürüyor

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, salı günü Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde halkın sorunlarını dinlerken bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Adalet Bakanlığı, saldırganın eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğunu açıkladı ve adli soruşturma başlatıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş saldırıyı kınayarak şiddetin hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını belirtti. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Meriç, 4 Ağustos 2024'te Nizip'te bir çiftçi mitinginde de silahlı saldırıya uğramıştı ancak o saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, salı günü Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı İbni Sina Mahallesi'nde halkın sorunlarını dinlediği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan vekil, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Melih Meriç'in ameliyatı başarılı geçti

İlk açıklamalarda, Meriç'in durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu bildirilmişti. Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, saldırıya uğrayarak yaralanan Gaziantep Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Melih Meriç’in ameliyatının başarılı geçtiğini, sağlık durumunun iyi ve stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Güngen, açıklamasında "“Yaşanan bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; şiddetin hiçbir gerekçe ve koşul altında kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

AKP ve CHP'den Kınamalar

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı lanetleyerek, "Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkûm edilmelidir" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep’te bıçaklı saldırıya uğrayan YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.

Adalet Bakanlığı, saldırıyı gerçekleştiren kişinin eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğunu açıkladı. Bakanlık, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

TBMM Başkanı'ndan ilk açıklama

Saldırının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile telefonla görüşerek Meriç'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kurtulmuş, saldırıyı kınayarak şiddetin hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını belirtti.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti ve meşruiyeti olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edecek; saldırının… — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) August 18, 2026

Gaziantep Valisi Çeber ise Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İkinci kez saldırı hedefi

Melih Meriç, son iki yıl içinde ikinci kez fiziksel saldırıya hedef oldu.

Meriç, 4 Ağustos 2024'te Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen bir çiftçi mitinginde de silahlı saldırıya uğramıştı. Bu saldırı girişimi güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sonuçsuz kalmış ve Meriç yara almadan kurtulmuştu. Bu olayla ilgili de adli soruşturma başlatılmıştı.

(AEK)