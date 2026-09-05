Yeni Parti'den, Üsküdar Belediyesi önünde Başkanvekili seçimine yönelik baskılara protesto

Üsküdar'da 5 Eylül'de yapılacak başkanvekilliği seçimi öncesi YENİ Parti, gözaltılar ve parti değiştirmelerinin "kirli bir operasyon" olduğunu iddia etti. YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 8 meclis üyesinin adliyeye çağrıldığını ve meclis üyelerine baskı yapıldığını öne sürdü. 5 Ağustos'ta YENİ Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla başkanvekili seçilmişti ancak mahkeme kararıyla seçim yenilenecek. Bu süreçte 4 CHP'li meclis üyesi AKP'ye geçti ve meclis dağılımı 23'e 21 oldu. İki muhalif üyenin gözaltında olması nedeniyle dengeler 21-21'e düşebilir. Tutuklu Belediye Başkanı Sinem Dedetaş cezaevinden gönderdiği mesajda "Üsküdar halkının iradesi yok sayılmamalı" dedi. Eşitlik halinde sonuç kurayla belirlenebilecek.

Üsküdar’da mahkeme kararıyla yenilenecek belediye başkanvekilliği seçimine saatler kala YENİ Parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve partililer Üsküdar Belediyesi önünde bir araya geldi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçim öncesinde yaşanan gözaltılar ve CHP’den ayrılan 4 meclis üyesinin AKP’ye geçişinin birbirinden bağımsız gelişmeler olmadığını öne sürdü.

“Zaman ayarlı, kirli bir operasyonla karşı karşıyayız,” diyen Çelik, son dönemde 8 belediye meclis üyesinin adliyeye çağrıldığını; bunların bazılarının şüpheli, bazılarının ise tanık sıfatıyla ifadesinin alındığını belirtti. Çelik, işlemlerin amacının meclis üyelerini baskı altına almak ve başkanvekilliği seçiminin sonucunu değiştirmek olduğunu savundu.

Çelik, “Bir ilçe seçiminde başkanvekilliği seçimini kazanmak için memleketin yargısı bu işe alet edilir mi? Böyle adalet, böyle demokrasi olur mu?” diye sordu.

Dört transfer için baskı ve teklif iddiası

5 Ağustos’taki ilk seçimde YENİ Parti’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya dördüncü turda 22 oyla başkanvekili seçilmişti. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı ve Bölge İdare Mahkemesi'nin itirazı reddetmesinin ardından seçim 5 Eylül’de tekrarlanacak.

Yeni seçim öncesinde Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta CHP’den ayrılarak AKP’ye katıldı. Böylece meclisteki resmi dağılım 23’e karşı 21’e indi. İki muhalif meclis üyesinin hâlen gözaltında bulunması, yarınki Meclis aritmetiğini daha da kritikleştiriyor.

Üsküdar’da yarın yapılacak Başkanvekili seçimi arifesinde dört CHP’li AKP’ye geçti

"Teklifler"

Çelik, AKP’ye geçen üyelerden bazılarına seçimden önce baskı veya çeşitli teklifler yapıldığını ileri sürdü. Bir meclis üyesinin, yurtdışında bulunan oğlunun Türkiye’ye dönebilmesi konusunda kendisine Adalet Bakanlığı üzerinden söz verildiğini söylediğini iddia etti. Hüseyin Kazan’ın oğlunun da ilk başkanvekilliği seçiminden kısa süre önce şartlı tahliye edildiğine ilişkin iddiaları yineledi.

AKP’ye katılan dört meclis üyesi adına konuşan Tahsin Usta ise geçiş kararının herhangi bir baskı, tehdit veya pazarlık sonucu alınmadığını, amaçlarının Üsküdar’a daha fazla hizmet etmek olduğunu söylemişti.

Çelik, İstanbul Valiliğini de seçim takvimini gözaltı süresiyle çakıştırmakla suçladı:

“Halen iki arkadaşımız gözaltında ve yarın sabah burada belediye başkanvekilliği seçimi gerçekleştirilecek”.

Dedetaş: “Üsküdar halkının iradesi yok sayılmamalı”

Tutuklu Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın Çorlu Karatepe Cezaevi’nden gönderdiği mesajı, 5 Ağustos’taki seçimi kazanan Sibel Tan Çetinkaya okudu.

Dedetaş, meclis üyelerine 31 Mart 2024 yerel seçiminde ortaya çıkan sonucu hatırlattı:

“Üsküdar halkının iradesi yok sayılmamalıdır. Her bir seçilmiş meclis üyesi oyunu kullanırken 31 Mart 2024’te ortaya koyulan iradeyi ve tercihi hatırlamalı ve ona saygı duymalıdır."

Dört üyenin parti değiştirmesine de dolaylı olarak değinen Dedetaş, “Herkes kendine yakışanı yapar. Ben ve çalışma arkadaşlarım sizin oylarınıza ve tercihlerinize saygılı olmayı seçtik” dedi.

Özgür Çelik konuşmasının sonunda AKP ve MHP’li meclis üyelerine yarınki oylamada “vicdanlarıyla karar vermeleri” çağrısında bulundu.

Üsküdar Belediye Meclisi yeni başkanvekilini 5 Eylül Cumartesi saat 10.00’da seçecek. Resmi meclis dağılımı 23’e karşı 21 görünürken, iki muhalif üyenin gözaltında kalması halinde salondaki güç dengesi 21-21’e düşebilecek. Dördüncü tura kadar eşitlik bozulmazsa, Belediye Kanunu uyarınca sonuç kurayla belirlenebilir.

(AEK)