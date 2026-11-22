“Düşünceye, Basına, Gazetecilere Özgürlük” yürüyüşü binlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleşti. Balmumcu’dan Barbaros Meydanı’na kadar düzenlenen yürüyüşte siyasi parti, sendika, dernek ve kurum temsilcileri de yer aldı.

Yürüyüşte “Halkın iradesi kayyuma teslim olmaz” yazılı ve üzerinde Tele1, T24, Halk TV ve Sözcü TV logolarının olduğu pankart dikkat çekti. Yürüyüşün sonunda ilk olarak YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklama yaptı. Yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Çelik, şunları söyledi:

İki yıldır Türkiye’de yaşananların hiçbirisi birbirinden bağımsız değildir. Halk TV’ye, Sözcü’ye, Tele1’e atanan kayyumla, T24’ün karartılmasıyla öğrencilerin tutuklanması birbirinden bağımsız değildir. Sanatçıların tutuklanmasıyla belediye başkanlarının tutuklanması birbirinden bağımsız değildir. Sosyal medyada yapılan karartmalarla cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutsak edilmesi birbirinden bağımsız değildir. Bunu neden yapıyorlar? İki sebebi var. Demokrasiyi askıya almaya, sandığı milletin önünden kaçırmaya çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Halkın gerçek gündemi konuşulmasın istiyorlar. Emeklinin, esnafın, çiftçinin, üreticinin derdi ve fon vurgunları konuşulmasın istiyorlar. İşte bu nedenle özgür basını susturmak istiyorlar. Peki, biz bu karanlığın karşısında ne yapacağız? Sessiz mi kalacağız? Susacak mıyız? Susmayacağız. Bundan sonra daha fazla sokaklarda, meydanlarda olacağız. İstanbul’un dört bir yanında halkın gerçeklerini, ülkenin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Tüm tutsak gazetecilerle dayanışma içerisinde olacağız. BirGün gazetesine, Cumhuriyet gazetesine, Sözcü’ye, T24’e, Evrensel’e, Karar gazetesine sahip çıkacağız; alacağız, okuyacağız, abone olacağız. Halk TV’ye, Koza TV’ye, İlke TV’ye, Sözcü TV’ye ve bağımsız YouTube kanalları üzerinden yayın yapan gazetecilere sahip çıkacağız, izleyeceğiz. Asla umutsuz olmayacağız. Biliyoruz ki zalimin zulmünün arttığı gün, gideceğinin yaklaştığı gündür. Hep birlikte dayanışmayla, mücadeleyle bu karanlığı yeneceğiz.

'Halk televizyonu yayında olacak'

Kayyum atanan Halk TV’de eski Program Koordinatörü Kürşad Oğuz, Youtube üzerinden yayına geçeceklerini duyurdu:

Bu, yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Biz tek başımıza büyümedik, bizi siz büyüttünüz. Bir gün geldiler sabahın köründe, o şafak operasyonlarıyla ‘Çıkın buradan’ deyip kapatıp gittiler. Tele1’le başladı, ‘casusluk’ dediler. Halk TV’ye geldiler, ‘yolsuzluk, hırsızlık’ dediler. Sözcü’ye gittiler, ‘terör örgütü’ dediler. Neticede bir bahane bulunuyor ama bahanelerin hiçbirinin doğru olmadığını siz de biz de biliyoruz. Bu kayyumlar bize atanmıyor; size atanıyor, herkesin evine atanıyor. Biz arkamızda sizin desteğinizi hissettiğimiz için güçlüyüz. Bizim işimiz burada konuşmak değil; yolsuzluğu, yoksulluğu, yalanı dolanı anlatmak olmalı. Biz bunları anlattığımız için Türkiye basın ve ifade özgürlüğünde dünyanın son sıralarında yer alıyor. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bağımsız gazeteci arkadaşlarımız YouTube kanalları üzerinden sesinizi yansıtmaya devam ediyor. Halk Televizyonu 20.00’den itibaren yayında olacak, lütfen takip edin.

“BASIN ÖZGÜRSE TÜRKİYE ÖZGÜRDÜR”

BirGün gazetesi yazarı Yaşar Aydın ise, “Biz gazeteciyiz. Alın terimizle, onurumuzla mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Faşist bir iktidarla karşı karşıyayız. Memleketin ilericilerinin, yurtseverlerinin başına ne geliyorsa gazetecilerin de başına o geliyor. Biz sadece gazeteci değiliz. Bu memleketi koşulsuz seven devrimcileriz, demokratlarız. Memleketin halkını da doğasını da insanını da severiz, onlar için yazarız. Bu düzen değişmediği sürece doğruları yazan gazetecilere, kanallara huzur yok. Basının özgür olduğu an Türkiye özgürdür. Türkiye özgür olmadan basın özgürlüğünü konuşamayız” dedi.

“BAĞIMSIZ MEDYA KAYYUMA TESLİM EDİLDİ”

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, geçen haftalarda Kadıköy’de yapılan yürüyüşü hatırlatarak şöyle konuştu:

Bir gazeteci, ömrünün neredeyse çeyrek asrını mücadeleyle geçiriyor. Bu normal mi? Hayır. TCK 217/A yasası çıkarıldı. Meclise gittik, ‘Gazetecilere dokunmayın’ dedik. Yasa çıktıktan sonra ne fonculara ne başkasına değmedi, sadece gazetecilere değdi. Bugün dünya basın özgürlüğü endeksinde Türkiye 180 ülke içinde 163’üncü sırada. Üstümüzdeki ülke Sudan, altımızdaki ülke Afganistan ve Mısır. Ben böyle bir ülkede yaşamak istemiyorum, siz de istemiyorsunuz. Murat Ağırel, Kandıra’nın soğuk hücresinde tutsak; diğer gazeteci arkadaşlarımız Silivri’de, Tekirdağ’da, Ankara’da tutsaklar. Medyanın geriye kalan yüzde 5’lik bağımsız kısmının en önemli haber kanalı kayyuma teslim edildi. Hakikate ulaşamıyorsunuz, sizi yazacak gazeteci sayısı parmakla sayılacak kadar azaldı. Biz demokrasiye ve cumhuriyetin aydınlık yüzüne sahip çıkacağız.

'Kör, sağır, dilsiz ülke istiyorlr'

Kayyum atanan Tele1’de eski program sunucusu Namık Koçak da “Onlar kör, sağır ve dilsiz bir ülke istiyorlar. Hiç kimse hiçbir şeyi öğrenmesin istiyorlar. Teker teker kanallara el koydular, kayyum atadılar ancak biz 3 kanalla onların bin 500 kanalından ve gazetesinden çok daha fazla izleniyorduk. Tahammül edemedikleri, güvenlerini kaybettikleri şey budur. Merdan Yanardağ’ın dosyasında suçlayacak hiçbir şey bulamıyorlar. Biz Tele1 kapandıysa Tele2, o kapanınca Tele3 olarak devam ettik, önü kesilirse Tele4 olarak yola devam edeceğiz. Bu bir meydan okumadır” diye konuştu.

Yürüyüşe Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, YENİ Parti milletvekilleri Gökan Zeybek, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, Ali Gökçek ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim de katıldı.