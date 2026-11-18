YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, medya kuruluşlarına yönelik kayyım uygulamalarına karşı pazar günü Beşiktaş Balmumcu'dan Barbaros Meydanı'na yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.

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Yurttaşlara çağruıda bulunan Çelik, "Buradan tüm yurttaşlarımızı, Sözcü TV'ye, Halk TV'ye, Tele 1'e ve T24'e sahip çıkmaya çağırıyoruz. Basın özgürlüğüne sahip çıkmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu pazar günü Beşiktaş Balmumcu'dan Barbaros Meydanı'na yürüyüş yapacağız. Bunun çağrısını yapacağız. Bütün sendikaları, siyasi partileri, meslek örgütlerini ziyaret edeceğiz. Birlikte ses çıkarmaya davet edeceğiz.

Bütün yurttaşlarımıza açık çağrımızdır: Gelin özgür basının yanında yer alalım. Bunun karşısında hep birlikte sesimizi çıkaralım."

(FY)