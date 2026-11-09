YENİ Parti'den istifa eden Candan Yüceer'in AKP'ye geçeceği iddiası

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in partisinden istifası hakkında konuşan Emre, Yüceer'in kamuoyuna açıkladığı gerekçelerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Yüceer'in kurultay delegesi olmak istemediğini daha önce parti yöneticilerine söylediğini iddia eden Emre, Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'le yaptığı görüşmede de bu yönde açıklama yaptığını ileri sürdü.

Yüceer'in kurultaydan yaklaşık bir hafta önce Genel Başkan'la görüştüğünü ve kurultaya ilişkin önerilerini ilettiğini aktaran Emre, “Partide dört dönem milletvekilliği yapmıştır, büyükşehir adayı gösterilmiştir. Haksızlığa uğradığı hiçbir alan olmamıştır” dedi.

“AKP'ye geçeceği yönünde duyum var”

Yüceer'in istifasının öncesinde parti yöneticileriyle iletişimini kestiğini söyleyen Emre, belediyede yaşanan bazı gelişmelere de dikkat çekti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini vekâleten yürüten kişinin asaleten atanmasına ilişkin başvurunun geri çekildiğini belirten Emre, 3 Kasım tarihli bir evrakın da ellerinde bulunduğunu söyledi.

Emre, Yüceer'in AKP'ye geçeceğine ilişkin iddiaları şöyle dile getirdi:

“Bir hazırlık yapıldığı şehirde duyulmakta, bir süredir kulağımıza geliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçme konusunda bir duyum bizde de var. Çünkü kimseyle teması yok, burada bir hazırlık olduğu söyleniyor.”

“Ya bize geç kurtul, ya cezaevi”

Yüceer'le yaptıkları görüşmelerde belediyeye yönelik yargı süreçleri ve olası soruşturmalar konusunda endişelerini dile getirdiğini öne süren Emre, yerel yönetimlere yönelik baskı iddialarını gündeme getirdi.

Emre, Yüceer'in kendisiyle yaptığı görüşmelerde, Çerkezköy Belediye Başkanı'nın AKP'ye geçmesinin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde de benzer bir plan yürütüldüğünü düşündüğünü söylediğini aktardı.

Emre, Yüceer'in kendisine, “Beni tutuklayıp meclisin içerisinden Çerkezköy Belediye Başkanı'nı büyükşehir belediye başkanı seçmek istiyorlar. Tüm plan bu” dediğini öne sürdü.

Emre, söz konusu iddiaları aktarırken Yüceer'in şimdi kendisinin de AKP'ye geçebileceğini söyledi.

Candan Yüceer YENİ Parti'den istifa etti

(EMK)