YENİ Parti'den DEM Parti'nin Kent Uzlaşısı kararına ilişkin açıklama: Problem yok

DEM Parti'nin 2024 yerel seçimlerinde Kent Uzlaşısı kapsamında CHP listelerinden seçilen belediye meclis üyelerinin kendi partisine geçeceğini açıklamasının ardından YENİ Parti'den değerlendirme geldi.

Temelli: İBB Meclisi'ndeki dengelerin değişmesini istemiyoruz

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, DEM Partili üyelerin kendi partileri çatısı altında çalışmalarını sürdürmesinin 2024 yerel seçimlerinde kurulan işbirliğini sona erdirmeyeceğini söyledi.

Emre ve Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde farklı siyasi partilerde görev yapacak üyelerin kent yararına konularda birlikte hareket edebileceğini belirtti.

"DEM Partililerin mevcut yapıda kalmasını beklemiyorduk"

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında DEM Parti'nin kararına ilişkin soruları yanıtladı.

2024 yerel seçimlerinde CHP ve DEM Parti arasında bazı yerlerde kurulan işbirliğini İstanbul İttifakı olarak adlandırdıklarını hatırlatan Emre, DEM Parti kökenli bazı isimlerin bu kapsamda CHP listelerinden belediye meclislerine seçildiğini söyledi.

CHP'deki mutlak butlan sürecinin ardından YENİ Parti'nin kurulmasına değinen Emre, belediye meclislerindeki dengeleri gözeterek başlangıçta üyelere parti değiştirme çağrısında bulunmadıklarını anlattı.

Emre, CHP yönetiminin bazı belediye meclis üyelerine yönelik disiplin işlemlerinin ardından YENİ Parti'ye katılım çağrısı yaptıklarını belirtti.

İBB Meclisi'nde yaklaşık 115 üyenin YENİ Parti'ye geçtiğini ifade eden Emre, DEM Partili üyelerin de kendi partilerine geçmesini beklenen bir gelişme olarak değerlendirdi.

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Kent Uzlaşısı soruşturmalarına tepki

Emre, açıklamasında Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyelerine yönelik soruşturma ve davalara da değindi.

Kürtlerin batı illerinde belediye meclis üyeliğine seçilmelerinin soruşturma konusu yapılmasını eleştiren Emre, bu durumu yargının siyasi alana müdahalesi olarak değerlendirdi.

Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen bazı belediye yöneticileri ve meclis üyeleri, yerel seçimlerin ardından yürütülen soruşturmaların konusu olmuştu.

Özgür Çelik: İstanbul İttifakı'nda problem yok

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de il kongresinin ardından mazbatasını teslim alırken yaptığı açıklamada DEM Parti'nin kararını değerlendirdi.

Çelik, CHP'de yaşanan yönetim değişikliği ve disiplin süreçleri nedeniyle belediye meclis üyelerinin farklı siyasi partilere geçtiğini söyledi.

DEM Partili üyelerin, YENİ Parti'ye geçişlerin başlaması halinde kendi gruplarını oluşturmak istediklerini daha önce dile getirdiğini belirten Çelik, bu tercihin yerel seçimlerde kurulan işbirliğini ortadan kaldırmadığını ifade etti.

Çelik, farklı partilerde bulunmalarına rağmen DEM Parti ile yerel yönetimlerdeki işbirliğinin devam edeceğini belirterek, “İstanbul İttifakı'nda, onların kendi deyimiyle kent uzlaşısı ittifakında bir problem yoktur” dedi.

İBB Meclisi'nde halkın yararına olan konularda birlikte hareket ettiklerini söyleyen Çelik, DEM Parti'nin de aynı yaklaşımı benimsediğini savundu.

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İBB Meclisi'nde YENİ Parti'ye geçişler sürüyor

Özgür Çelik, İBB Meclisi'nde YENİ Parti'ye geçen üye sayısının 107'ye ulaştığını, önümüzdeki günlerde bu sayının 115 ile 120 arasında olmasını beklediklerini açıkladı.

Çelik'in açıklaması, belediye meclisindeki siyasi dağılımın değişmeye devam ettiği bir dönemde geldi.

YENİ Parti Sözcüsü Emre'nin yaklaşık 115 olarak ifade ettiği geçiş sayısı ile Çelik'in açıkladığı 107 üye, farklı aşamalara ilişkin beyanlar olarak kayda geçti.

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DEM Parti: Sorumluluklarımız sürecek

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, 2 Kasım'da yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyelerinin çalışmalarını bundan sonra DEM Parti çatısı altında sürdüreceğini duyurdu.

Açıklamada, yerel seçimlerin ardından belediyelere yönelik operasyonlar, kayyım atamaları, tutuklamalar ve siyasi parti değişiklikleri yaşandığı hatırlatıldı.

Parti, belediye meclis üyeleriyle yapılan toplantıda üyelerin DEM Parti'ye katılma yönünde irade ortaya koyduğunu ve bu talebin Merkez Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunduğunu bildirdi.

DEM Parti, üyelerin kendi partisine geçmesinin Kent Uzlaşısı kapsamında kurulan ilişkilerin ve karşılıklı sorumlulukların sona erdiği anlamına gelmediğini belirtti.

DEM Parti, İstanbul ve Mersin'de yerel demokrasi, şeffaf yönetim ve kentlerin ortak sorunlarına çözüm üretme hedefiyle çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

‘Kent Uzlaşısı’yla seçilen meclis üyeleri DEM Parti çatısında görev yapacak

Ne olmuştu? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP ve DEM Parti, İstanbul başta olmak üzere bazı kentlerde Kent Uzlaşısı olarak adlandırılan yerel seçim işbirliği kapsamında hareket etti. Bu çerçevede DEM Partili bazı isimler CHP listelerinden belediye meclislerine seçildi. Seçimlerin ardından Kent Uzlaşısı kapsamında yürütülen siyasi faaliyetler, çeşitli soruşturma ve davalara konu oldu. 2026'da CHP'de yaşanan mutlak butlan süreci ve YENİ Parti'nin kuruluşunun ardından belediye meclislerinde yeni parti geçişleri gündeme geldi. DEM Parti, 2 Kasım 2026'da yaptığı açıklamayla Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen üyelerin kendi partisi çatısı altında çalışacağını duyurdu. YENİ Parti yöneticileri ise bu kararın İstanbul'da 2024 yerel seçimlerinde kurulan siyasi işbirliğini sona erdirmeyeceğini açıkladı.

(FY)