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YT: Yayın Tarihi: 09.11.2026 11:03 9 Kasım 2026 11:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.11.2026 11:07 9 Kasım 2026 11:07
Okuma Okuma:  2 dakika

YENİ Parti'de ön seçim sonuçlandı: Özgür Özel'e yüzde 100 destek

Açıklamaya göre, şu ana kadar sisteme girilerek kesinleşen sonuçlarda 639 bin 454 üye oy kullandı. Katılım oranı yüzde 81,3 olarak kaydedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
YENİ Parti'de ön seçim sonuçlandı: Özgür Özel'e yüzde 100 destek
*Özgür Özel
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YENİ Parti, genel başkanlık ön seçiminin sonuçlarını açıkladı. 81 ilde kurulan 2 bin 502 sandıkta oy kullanan 639 bin 454 üyenin tamamı, Özgür Özel'e destek verdi. Kesinleşen sonuçlara göre seçime katılım oranı yüzde 81,3 oldu.

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12 Mart 2026

YENİ Parti Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan'ın imzasıyla yapılan açıklamada, ön seçimin Türkiye genelinde kurulan 2 bin 502 sandıkta tamamlandığı bildirildi.

Açıklamaya göre, şu ana kadar sisteme girilerek kesinleşen sonuçlarda 639 bin 454 üye oy kullandı. Katılım oranı yüzde 81,3 olarak kaydedildi.

YENİ Parti'nin açıklamasında, geçerli oyların tamamını alan Genel Başkan Özgür Özel'in üyelerin desteğiyle yeni döneme adım attığı belirtilerek şöyle denildi:

“YENİ Parti'de söz de karar da yetki de üyelerin! Genel Başkanlık ön seçimimizi, Türkiye genelinde kurulan 2 bin 502 sandıkta büyük bir demokratik katılımla tamamladık. Şu ana kadar sisteme girilerek kesinleşen sonuçlara göre, 639 bin 454 üyemiz, yüzde 81,3 katılım oranıyla sandığa giderek oy kullandı. Geçerli oyların tamamını alan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, üyelerimizin rekor desteğiyle yeni döneme büyük bir güvenle adım attı. Sandığa giderek iradesini ortaya koyan tüm üyelerimize, bu büyük ve tarihi demokrasi şöleninde emek veren örgütümüze gönülden teşekkür ediyoruz.”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel yeni parti Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel
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