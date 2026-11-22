YENİ Parti, medya kuruluşlarına yönelik kayyım atamaları, erişim engelleri ve gazetecilere yönelik baskılara karşı bugün (22 Kasım Pazar) İstanbul'da "Düşünceye, Basına, Gazetecilere Özgürlük İstiyoruz" yürüyüşü düzenleyecek.

Saat 15.00'te başlayacak yürüyüş için Gayrettepe'deki Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Balmumcu Jandarma Sosyal Tesisleri önünde toplanılacak. Katılımcılar buradan Beşiktaş Barbaros Meydanı'na yürüyecek.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yürüyüşe yurttaşları, siyasi partileri, sendikaları ve meslek örgütlerini davet etti.

Ekranların karartılmasına, televizyonlara kayyım atanmasına ve internet gazetelerine yönelik sansüre tepki gösteren Çelik, gazetecilerin özgürlüğünün halkın haber alma hakkıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Çelik, yürüyüş çağrısında şu ifadeleri kullandı:

“Özgürlük istiyoruz!

Sandıkta yaptığı tercihler yok sayılan, iradesi çalınan milyonlar ve tutsak siyasetçiler için siyasi özgürlük istiyoruz!

Ekranları karartılan, ekmek kapıları kapatılan, zindanlara atılan gazeteciler ve haber alma hakkı elinden alınan halkımız için basın ve düşünce özgürlüğü istiyoruz!

Birileri fonlardan milyar dolarlık vurgun yaparken, ekonomik şiddetle, açlık ve sefaletle hayatta ancak seyirciliğe reva görülen, yoksulluk ve güvencesizlik kıskacına alınmış gençlerimize, emekçilerimize ve emeklilerimize ekonomik özgürlük ve refah istiyoruz!

Bu çağrı, memleketine, hakkına, hayatına ve geleceğine sahip çıkan herkesedir.”

Gazeteciler ve basın meslek örgütleri 24 Ekim’de eş zamanlı olarak 10 ilde eylem yapmış, iktidarın baskılarını protesto etmişti.

(HA)