YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı çalışmalarına başladı

YENİ Parti, “Türkiye Yenileniyor” sloganıyla düzenlediği 1. Olağan Kurultayı’nı bugün Ankara Spor Salonu’nda topladı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in açılışını yaptığı kurultayda delegeler, eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın’ı Divan Başkanlığı’na seçti.

Özgür Özel, eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel ile saat 10.00 sıralarında salona geldi. Bin 202 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultayda Özel, toplantı ve açılış için gerekli çoğunluğa ulaştıklarını belirterek çalışmaların başladığını duyurdu.

Delegeler, Özel’in önerisi üzerine Karayalçın’ı Divan Başkanlığı’na seçti. Karayalçın, YENİ Parti’nin kuruluş kurultayında bu görevi üstlenmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Kurultay Başkanlık Divanı’nın göreve başlamasının ardından katılımcılar, partinin kuruluş sürecini anlatan video klibi, Ekrem İmamoğlu’nun yapay zekâ kullanılarak hazırlanan mesajını ve Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven’in video mesajını izledi.

Kurultayda ayrıca Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in mektubu ile tutuklu bazı belediye başkanlarının ortak mesajı okundu.

İmamoğlu: “Söz, karar ve yetki üyelere devredildi”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutukluluğu süren Ekrem İmamoğlu, kurultaya gönderdiği video mesajda YENİ Parti’nin siyasi partilerde üyelerin karar alma süreçlerine doğrudan katılmasını hedeflediğini söyledi.

İmamoğlu, delegelik sistemini eleştirdi:

Liderlerin kendi belirledikleri isimler eliyle kendini seçtirdiği delege avcılığına, delege ağalığına dayalı eski usul siyasetin devri kapanmıştır. Bugün yeni ve özgür siyasetin ilk günüdür. Bugün siyasi partilerde söz, karar ve yetkinin asıl sahibine, üyelere devredildiği gündür.

Parti üyelerinin yöneticilerini doğrudan seçebilmesinin yurttaşların yerel ve merkezi yönetimlerdeki katılımını da güçlendireceğini savunan İmamoğlu, “Niçin ben yöneticilerimi, temsilcilerimi doğrudan seçmiyorum? Niçin ben kendi partimde seçme ve denetleme hakkımı tam kullanamıyorum?” diye sordu.

“Türkiye İttifakı’nı hep birlikte büyüteceğiz”

İmamoğlu, YENİ Parti’nin kuruluş gerekçesini anlatırken mevcut siyasi ve ekonomik düzeni de eleştirdi:

Türkiye’nin YENİ Parti’ye ihtiyacı var. Çünkü millet artık yalnızca neye karşı durduğumuzu değil, neyi kuracağımızı da görmek istiyor. Bu düzene itiraz etmek yetmez, yerine adil, özgür ve müreffeh bir Türkiye’yi inşa edecek irade, kadro ve yol haritası gerekir.

İmamoğlu, farklı siyasi geleneklerden ve toplumsal kesimlerden insanları bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirterek “Türkiye İttifakı’nı hep birlikte büyüteceğiz” dedi.

Karayalçın: “800 bin üyemiz 80 ilde örgütlendi”

Divan Başkanı Murat Karayalçın, konuşmasında YENİ Parti’nin kuruluşundan bu yana geçen yaklaşık dört aylık süreçte 800 bin üyeye ulaştığını, 80 ilde ve 908 ilçede örgütlendiğini söyledi.

Karayalçın, bir gün önce geçmiş dönemlerde milletvekilliği yapmış 258 kişinin de partiye katıldığını açıkladı.

Partinin il ve ilçe başkanlarıyla genel başkanın seçiminde üyelerin doğrudan oy kullanmasını benimsediğini belirten Karayalçın, bu yöntemi “devrimci bir uygulama” olarak nitelendirdi:

Üyelerimiz, delegeler aracılığıyla değil, doğrudan kendileri olarak il başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı ve genel başkanımızı seçmektedir.

Karayalçın, doğrudan seçim yönteminin parti örgütlerinde çoğulcu bir yönetim anlayışını güçlendireceğini savundu.

Parti programındaki katılım mekanizmalarına da değinen Karayalçın, yurttaşların vergi politikaları ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin kararlara katılmasını hedeflediklerini söyledi. Karayalçın, belirli sayıda imzayla TBMM’ye gündem ve kanun teklifi sunulmasını öngördüklerini de anlattı.

Konuşmasında İmamoğlu ile cezaevlerindeki belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve belediye çalışanlarına dayanışma mesajı gönderen Karayalçın, partiden ayrılanlara da seslendi: “Siz de aramızdan ayrılanlara bakmayın. Dönüp gidenlere bakmayın. İşte biz buradayız.”

PM ve YDK seçimlerinde blok liste kararı Kurultayda delegeler, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerini blok liste yöntemiyle yapmayı önerdi. Divan Başkanı Karayalçın’ın oylamaya sunduğu önergeyi delegeler oybirliğiyle kabul etti. Karayalçın, genel başkan adaylığı başvuruları için 30 dakikalık sürenin başladığını duyurdu. Delegeler, çalışma raporlarını okumadan müzakere etme önergesini de oybirliğiyle kabul etti.

Uluslararası temsilciler de kurultaya katıldı Kurultaya eski milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Avrupa Parlamentosu’ndan temsilciler katıldı. Yabancı ülkelerin büyükelçilikleri ve diplomatik misyonları da kurultayda yer aldı. Salonda Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu, eski CHP genel başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’la fotoğrafları yer aldı. Gençlik Kolları, Özel ile İmamoğlu’nun fotoğraflarının bulunduğu “Gençler Yenileyecek Türkiye Değişecek” pankartını astı. Tribünlerde “Özgür gelecek, yeni Türkiye”, “Gençlerin YENİ Partisi” ve “O sandığa varacağız, o seçimi alacağız” yazılı pankartlar da yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurultaya tebrik çelengi gönderdi. Kurultay programında çalışma ve hesap raporları ile sonuç bildirgesinin görüşülmesi, genel başkan seçimi ve parti organlarının belirlenmesi yer alıyor.

Kaynaklar: Anadolu Ajansı, ANKA Haber Ajansı

(VC)