Yeni Papa XIV. Leo ve LGBTİ+ hakları

Katoliklerin son ruhanî lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi, 8 Mayıs’ta 267. Papası'nı seçti.

Robert Francis Prevost ya da “Papa XIV. Leo” Katolik Kilisesi tarihinde seçilen ilk Amerikalı papa oldu.

69 yaşındaki Prevost, Papa Francis'e yakın bir reformist olarak tanınıyor; ancak LGBTİ+ hakları konusunda kapsamlı bir kaydı bulunmuyor.

Katolik LGBTİ+’lar, yeni Papa XIV. Leo’nun seçilmesinin ardından, Prevost’un 10 yılı aşkın bir süre önce yaptığı ve “eşcinsel yaşam tarzını İncil’e aykırı” olarak nitelediği ayrımcı açıklamalar nedeniyle endişelerini dile getirdi.

Prevost, 2012 yılında Dünya Piskoposlar Sinodu’na hitaben yaptığı bir konuşmada “Batı medyası, kürtaj, eşcinsel yaşam tarzı ve ötenazi gibi İncil’e aykırı inanç ve uygulamalara karşı halk arasında büyük bir sempati oluşturmak konusunda olağanüstü derecede etkili,” demişti.

Katolik Piskoposlar Konferansı'na ait olan Catholic News Service adlı haber ajansı tarafından hazırlanan bir videoda da yer alan bu açıklamalarda Prevost, Batı medyasını “Hıristiyan karşıtı yaşam tarzı seçimlerine” fazla sempati kazandırmakla suçlamış ve “Kürtajın yasallaştırılmasına ya da evliliğin yeniden tanımlanmasına karşı vaaz veren Katolik din adamları ideolojik, katı ve ilgisiz olarak tasvir ediliyor,” demişti.

Papa'dan, LGBTİ+ Katoliklerle ilgilenen rahibe övgü

“Sempatiklik” suçu

Prevost ayrıca, “eşcinsel partnerlerden ve evlatlık çocuklarından oluşan alternatif ailelerin bugün televizyon programlarında ve sinemada çok sempatik ve zararsız şekilde sunulmasından” da şikâyet etmişti.

Videoda, Prevost’un “eşcinsel yaşam tarzı” ile “eşcinsel partnerler ve onların evlatlık çocukları”na yönelik eleştirileri, The New Normal ve Modern Family adlı iki Amerikan dizisinden alınan eşcinsel çift sahneleriyle görselleştirilmişti.

Prevost konuşmasında ayrıca, “Batı medyasının ürettiği dini ve etik gerçeklik çarpıtmalarına karşı yeni bir evanjelizasyon (İncil öğretilerini yayma faaliyetleri)” çağrısında bulunmuştu.

New York Times’ın bazı açıklamaları haberleştirmesinin ardından, ABD’deki LGBTİ+ Katolik grupları kaygılarını dile getirdi; ancak Papa Francis’in papalığı döneminde Katolik Kilisesi’nin genel olarak ileriye doğru önemli adımlar attığına dair temkinli bir iyimserlik de ifade ettiler.

Maryland merkezli LGBTİ+ Katolik oluşumu New Ways Ministry’nin direktörü Francis DeBernardo yaptığı açıklamada, “Kilisemiz tarihi bir papalığın ardından geçiş yaparken, Papa XIV. Leo’nun, Papa Francis'in başlattığı LGBTİ+’lara yönelik davetkâr yaklaşımı ve diyalog arayışını sürdüreceğini umuyoruz,” dedi.

“Gelişmeye istekli olacağını umut ediyoruz”

LGBTİ+ Katolikleri temsil eden bir başka grup olan DignityUSA de Papa’nın geçmiş açıklamalarına ilişkin “kaygı” duyduklarını belirtmekle birlikte internet üzerinden yayımladıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu açıklamanın, doktrinsel sadakatin baskın olduğu Benedikt XVI döneminde yapıldığını göz önünde bulunduruyoruz. Ayrıca o dönemde LGBTİ+’ların sesi kilise hiyerarşisinin bu düzeylerinde nadiren duyuluyordu. Papa XIV. Leo’nun, küresel kilisenin lideri olarak gelişmeye istekli olacağını umut ediyoruz.

Papa Francis’in LGBTİ+ Katoliklere dair yaptığı belki de en çok bilinen olumlu açıklama, 2013 yılında gazetecilere Vatikan hiyerarşisinde bir “eşcinsel lobisi” olduğu yönündeki gözlemi hakkında sorulan bir soruya verdiği yanıttı. Papa, “Henüz Vatikan’da kendini ‘eşcinsel’ kimlik kartıyla tanıtan biriyle karşılaşmadım,” diyerek şaka yapmıştı. Papa, açıklamasına şöyle devam etmişti: “Eğer bir kişi eşcinselse, Tanrı’yı arıyor ve iyi niyetliyse, ben kimim ki yargılayayım?”

Francis: “Eşcinseller, aileden dışlanamaz”

New Ways Ministry direktörü DeBernardo, perşembe günü yaptığı açıklamada bu sözlere atıfta bulundu.

“‘Ben kimim ki yargılayayım?’ sözleriyle başlayan iyileşme süreci, ‘Kimim ben, eğer LGBTİ+’ların dostu değilsem?’ anlayışına dönüşerek devam etmeli ve büyümeli. Papa Francis, LGBTİ+’lara yönelik yeni bir yaklaşımın kapısını araladı; şimdi Papa Leo’nun bu kapıdan geçerek kiliseye yol göstermesi gerekiyor.”

Amerikalı bir Cizvit rahip ve LGBTİ+ Katolikler için kaynak sunan Outreach oluşumunun kurucusu olan James Martin ise Roma’dan paylaştığı video mesajında umutlu bir tonla konuşarak yeni papayı “mütevazı, iyi kalpli, sade bir adam” ve “harika bir seçim” olarak tanımladı.

Martin, 2023 yılında Papa Francis’in onayıyla ilk kez eşcinsel bir çifti kutsamıştı. Francis ise 2020 yılında yaptığı bir açıklamada eşcinsel çiftlerin sivil birliktelik yasalarıyla korunmasını desteklediğini söylemişti: “Eşcinseller aileden dışlanamaz. Onlar Tanrı’nın çocukları ve bir aileye sahip olma hakları var. Kimse bu yüzden dışlanmamalı ya da mutsuz edilmemeli.”

Kaynaklar: The Guardian, Pink News

(TY)