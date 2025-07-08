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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2025 13:05
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2025 14:26
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Yeni Özgür Politika yazarı Mehmet Üçar 225 gün sonra tahliye edildi

Yeni Özgür Politika ve PolitikArt’a yazdığı için tutuklu olan gazeteci Mehmet Üçar, yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle ilk duruşmada tahliye edildi. Dosyada tutuklu kalmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yeni Özgür Politika yazarı Mehmet Üçar 225 gün sonra tahliye edildi
Fotoğraf: MLSA

Yeni Özgür Politika ve PolitikArt’ta yazdığı makale ve hazırladığı haberler gerekçe gösterilerek Eskişehir merkezli soruşturmada “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklanan Mehmet Üçar, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Üçar, tutuklu bulunduğu Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Üçar’ın avukatları salonda hazır bulundu.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) de duruşmayı izledi.

Kimlik tespiti sonrası iddianameye karşı savunma yapan Üçar, açık tanık beyanlarını kabul etmeyerek, kendisine "iftira" atıldığını söyledi. Gazetecilik yaptığını belirten Üçar, haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeleri haberleştirdiğini, hesabına yurtdışından yatırılan paraların da telif için gönderildiğini ifade etti.

Avukat Şirin Şen, iddiaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Savcı, gazeteci Üçar’ın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti, Üçar hakkında yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri vererek, tahliyesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 7 Kasım'da görülecek.

Yeni Özgür Politika’ya kültür sanat yazıları yazdığı için tutuklanan edebiyat öğretmeni Hamza Kaan’ın (Bilge Aksu) 3 Temmuz’da görülen duruşmada tahliye edilmesiyle birlikte bu dosyadan tutuklu kimse kalmadı. Ancak aynı operasyonda gözaltına alınan çoğunluğu gazeteci olmak üzere yazar, şair, karikatüristlerin adli kontrolleri devam ediyor. Henüz diğer isimlerin iddianameleri de hazırlanmış değil.

Ne olmuştu?

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında polis, 26 Kasım'da İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Batman'da çoğunluğu gazeteci olmak üzere yazar, şair, karikatüristlerin evine baskın düzenledi, sekiz kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz da vardı.

Gözaltına alınanlar arasındaki Mehmet Uçar ve Hamza Kaan tutuklandı. İki isim hakkında hazırlanan iddianame, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ancak daha sonra tensiple yetkisizlik kararı verdi.

Gazetecilerin dosyası ayrılarak gözaltına alındıkları şehirlerdeki mahkemelere gönderildi. İddianamede, gazetecilerin yaptığı haberler ve sanal paylaşımları ile çalıştıkları kurumlardan aldıkları "telif hakkı" ücretleri suçlama konusu yapıldı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazeteci yargılamaları Özgür Politika Mehmet Üçar
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