HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.03.2026 11:50 6 Mart 2026 11:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.03.2026 11:55 6 Mart 2026 11:55
Okuma Okuma:  2 dakika

Yeni Özgür Politika ve PolitikArt soruşturmasında gazeteci Roza Metina'ya takipsizlik

Yeni Özgür Politika ve PolitikArt’taki haberlerinde telif aldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği Başkanı Roza Metina (Sultan Mercan) hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi.

BİA Haber Merkezi

Yeni Özgür Politika ve PolitikArt soruşturmasında gazeteci Roza Metina'ya takipsizlik

Yeni Özgür Politika ve PolitikArt’ta yayımlanan yazılar nedeniyle hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği Başkanı Roza Metina’nın (Sultan Mercan) dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.

MLSA’nın aktardığına göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, “mevcut delil durumunun kamu davası açmayı gerektirir boyutta olmadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Ayrıca ev baskınında el konulan elektronik cihazların iadesine hükmetti.

Dosyanın avukatlarından alınan bilgiye göre soruşturma kapsamındaki diğer kişiler hakkında değerlendirme süreci ise devam ediyor.

Ne olmuştu?

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında polis, 26 Kasım'da İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Batman'da çoğunluğu gazeteci olmak üzere yazar, şair, karikatüristlerin evine baskın düzenledi.

Gözaltına alınanlar arasında bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz ile Roza Metina, Erdoğan Alayumat, Hamza Kaan (Bilge Aksu), Ahmet Sümbül, Bilal Seçkin, Mehmet Ücar, Havin Derya ve Suzan Demir vardı.

Ayrıca yönetmen Ardin Diren, şair Hicri İzgören, yazar/çevirmen Ömer Barasi, karikatürist Doğan Güzel, fotoğraf sanatçısı Emrah Kelekçier, yayınevi koordinatörü Baver Yoldaş, KHK’lı akademisyen Abdurrahman Aydın, LGBTİ+ aktivisti Berfin Atlı ve Serap Güneş gözaltındaki diğer isimlerdi.

Gözaltına alınanlar arasındaki Mehmet Uçar ve Hamza Kaan (Bilge Aksu) tutuklandı. Diğer isimler dört gün gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Tutuklanan iki isim hakkında hazırlanan iddianame, Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ancak daha sonra tensiple yetkisizlik kararı verdi. Gazetecilerin dosyası ayrılarak gözaltına alındıkları şehirlerdeki mahkemelere gönderildi. İddianamede, gazetecilerin yaptığı haberler ve sanal paylaşımları ile çalıştıkları kurumlardan aldıkları "telif hakkı" ücretleri suçlama konusu yapıldı. İki isim 3 Temmuz ve 8 Temmuz 2025’te görülen ilk duruşmalarda tahliye edildi.

İstanbul’da ise Tuğçe Yılmaz, Erdoğan Alayumat, Suzan Demir, Taylan Abatan, Gülcan Dereli, Serap Güneş ve Berfin Atlı’ya dava açıldı. Bu yargılama sürüyor.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da gazeteci Bilal Seçkin için de “kovuşturmaya yer olmadığına” karar vermişti.

12 Ağustos 2025

(HA)

Roza Metîna
'TELİF ÜCRETİ' DAVASI
Savcı yazı yazmayı suç saydı, bianet editörü Tuğçe Yılmaz’a hapis cezası istedi
5 Ocak 2026
/haber/savci-yazi-yazmayi-suc-saydi-bianet-editoru-tugce-yilmaza-hapis-cezasi-istedi-315255
"Kendini feshetmiş, silah bırakmış bir örgüte ‘yardım etmekle’ suçlanıyorum"
9 Aralık 2025
/haber/kendini-feshetmis-silah-birakmis-bir-orgute-yardim-etmekle-suclaniyorum-314342
bianet editörü Tuğçe Yılmaz'a “örgüte yardım” davası
11 Eylül 2025
/haber/bianet-editoru-tugce-yilmaz-a-orgute-yardim-davasi-311413
"Telif ücreti almak örgüt üyeliği suçlamasının gerekçesi olamaz"
12 Ağustos 2025
/haber/telif-ucreti-almak-orgut-uyeligi-suclamasinin-gerekcesi-olamaz-310333
Yeni Özgür Politika yazarı Mehmet Üçar 225 gün sonra tahliye edildi
8 Temmuz 2025
/haber/yeni-ozgur-politika-yazari-mehmet-ucar-225-gun-sonra-tahliye-edildi-309253
Özgür Politika yazarı Bilge Aksu tahliye edildi
3 Temmuz 2025
/haber/ozgur-politika-yazari-bilge-aksu-tahliye-edildi-309112
Savcı gözaltındaki isimler için adli kontrol ve tutuklama istedi
28 Kasım 2024
/haber/savci-gozaltindaki-isimler-icin-adli-kontrol-ve-tutuklama-istedi-302273
18 basın meslek örgütü: Gazetecilik siyasi baskıdan korunmalı
27 Kasım 2024
/haber/18-basin-meslek-orgutu-gazetecilik-siyasi-baskidan-korunmali-302250
Gözaltına alınan gazeteci sayısı 9'a çıktı, gözaltı süreleri 1 gün uzatıldı
27 Kasım 2024
/haber/gozaltina-alinan-gazeteci-sayisi-9-a-cikti-gozalti-sureleri-1-gun-uzatildi-302239
İSTANBUL, BATMAN VE DİYARBAKIR’DA GAZETECİLER GÖZALTINDA
Gözaltına alınan bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz Eskişehir'e sevk ediliyor
26 Kasım 2024
/haber/gozaltina-alinan-bianet-muhabiri-tugce-yilmaz-eskisehir-e-sevk-ediliyor-302194
