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Yayın Tarihi: 7 Haziran 2024 17:11
 ~ Son Güncelleme: 7 Haziran 2024 17:43
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Yeni müfredat boykot edilecek: 11 Haziran’da öğrenciler okula gönderilmeyecek

“Müfredatı Geri Çekin Platformu”, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” başlıklı müfredatın uygulanmaması 11 Haziran’da çocukların okula gönderilmeyeceğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yeni müfredat boykot edilecek: 11 Haziran’da öğrenciler okula gönderilmeyecek
*Görsel: MEB

Veliler, eğitimciler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin içinde yer aldığı “Müfredatı Geri Çekin Platformu”, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı yeni müfredatın geri çekilmesi için eylem kararı aldı. 

Platform, boykot ve eylem çağrısında 11 Haziran’da çocukların okula gönderilmeyeceğini açıkladı.

Platformdan yapılan açıklamada, “Bizler, çocuklarımızın haklarına, emeklerine ve geleceğine sahip çıkmak, bu müfredat değişikliğinin geri alınması talebimizi daha güçlü ifade etmek için çocuklarımızı 11 Haziran 2024 tarihinde okula göndermeyeceğiz. Bakanlığın önünden ve kent meydanlarından ‘Uyarıyoruz, bilim dışı müfredatı reddediyoruz, geri çekin’ çağrısında bulunacağız” denildi.

Ayrıca platformda yer alan kurumlar okulların yaz tatiline gireceği 14 Haziran gününde, yeni müfredatın anayasa ve laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Platformda yer alan kurumlar

Platformda, KESK ve bağlı sendikalar, TMMOB ve bağlı sendikalar, Laiklik Meclisi, VELİ-DER, ÖV-DER, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, EĞİT DER, DEM Parti, EMEP, SOL Parti, SYKP, TİP, Yeşil Sol Parti, Halkevleri, Alevi Bektaşi Federasyonu, Demokratik Alevi Dernekleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Kültür Derneği, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, İnsan Hakları Derneği, Mülkiyeliler Birliği yer alırken CHP ise destekleyen parti olarak bileşende yer aldı.

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(RT)

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/haber/erdogan-dan-yeni-mufredat-aciklamasi-egitim-sistemimiz-ezbercilige-dayaniyordu-296291
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/haber/siyasi-parti-ve-kurumlardan-cagri-yeni-mufredati-reddediyoruz-295834
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/haber/talim-ve-terbiye-kurulu-yeni-mufredati-itirazlara-ragmen-onayladi-295718
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/haber/erg-den-yeni-mufredat-taslagi-degerlendirmesi-bilgiden-ziyade-inanclar-kaynak-aliniyor-295033
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/haber/uzmanlar-yeni-mufredati-yorumladi-cocuk-haklarini-gozeten-bir-mufredat-degil-294812
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/haber/meb-yeni-mufredati-erisime-acti-bir-hafta-gorus-bildirilebilecek-294697
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/haber/huda-par-genel-baskani-egitim-mufredatiyla-ilgili-ciddi-sorunlarimiz-var-283265
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