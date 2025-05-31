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Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2025 13:01
 ~ Son Güncelleme: 31 Mayıs 2025 16:18
3 dk Okuma

Yeni İnfaz Yasası: Tüm suçlarda eşit infaz uygulanacak

AKP’nin ekim ayında gündeme getirmesi beklenen yeni infaz yasasında, yasasının sadeleştirilmesi ve koşullu salıverme kriterlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yeni İnfaz Yasası: Tüm suçlarda eşit infaz uygulanacak
Fotoğraf: Canva

AKP kaynakları, yeni infaz paketini ekim ayında TBMM’ye sunmayı planladıklarını belirtti. Pakette, tüm suçlar için “eşit infaz” uygulanması hedefleniyor. Ancak koşullu salıverme yetkisi, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulları’nda olacak.

T24’ten Ceren Bayar’ın haberine göre, yaz boyunca yapılacak çalışmalarla İnfaz Yasası’nın detayları netleşecek ve öncelikli hedef yasa taslağının sadeleştirilmesi olacak.

Tekliften önce taslakta yer alan ve yaklaşık 40 bin hükümlünün tahliyesini sağlayacağı belirtilen “Covid izni” düzenlemesi ise son anda paketten çıkarıldı. AKP ve Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta bulunan düzenlemenin, özellikle “FETÖ” ve PKK hükümlülerine tahliye yolu açacağı gerekçesiyle gelen tepkiler üzerine çıkarıldığı öğrenildi.

“Af algısı” nedeniyle geri adım

AKP kaynakları, salgının artık aktif olmaması, düzenlemenin adaletsizlik yaratma ihtimali ve toplumda “af” algısı doğuracak olması nedeniyle geri adım atıldığını söyledi.

Yeni infaz paketinde, tüm suçlar için tek infaz oranı (yüzde 50) uygulanması öngörülüyor. Özellikle Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulları’nın daha “objektif” işlemesi için yapısal değişiklikler yapılacak. Kararlar yargı denetimine açık olacak ve hükümlüler itiraz hakkına sahip olacak.

AKP yetkilileri, bu sistemle “toplum güvenliğini tehdit eden” kişilerin değil, yeniden suç işlemeyeceğinden emin olunan mahkûmların tahliyesinin hedeflendiğini vurguladı.

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10. Yargı Paketi

Kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” AKP tarafından 29 Mayıs’ta Meclis’e sunuldu.

Yargı Paketi’nde suça teşebbüs halinde ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları yerine süreli hapis cezalarının sınırları artırıldı. Kasten yaralama ve tehdit suçlarına yönelik cezalar yükseltildi. Alkol veya uyuşturucu etkisiyle araç kullananların cezası artırılırken, ulaşım araçlarının hareketini engelleme suçlarına da hapis cezası getirildi.

Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda İcra ve İflas Kanunu, Noterlik Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda çeşitli değişiklikler yapıldı. Pakette, tehdit suçuyla daha etkin mücadele ve trafik güvenliği cezalarının artırılması da yer alıyor. 10. Yargı Paketi’ne göre:

  • Kasıtlı suçlardan 3 yıl ve daha az, taksirli suçlardan 5 yıl ve daha az hapis cezası alan çocuk hükümlüler cezalarını çocuk eğitimevlerinde çekebilecek. Ancak çocukların kurum değişiklikleri iyi hâl değerlendirmesine bağlı olacak. Çocuk hakları savuncuları bu düzenlemeyi “çocuğu toplumdan dışlama” olarak değerlendiriyor.
  • Koşullu salıverilme tarihine 1 yıl veya daha az kalan iyi hâlli hükümlülerin, denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için kurumda en az sürenin onda birini geçirmesi şart olacak.
  • Ağırlaştırılmış müebbet hariç, ağır hastalık ya da engellilik durumunda cezaevinde hayatını sürdüremeyenler, “toplum güvenliği” açısından tehlike oluşturmazsa cezasını evde çekebilecek.

  • İnfaz usullerinde, yaşlı ve belirli şartlardaki hükümlüler için konutta infaz, hafta içi, hafta sonu ve gece infazı gibi düzenlemeler yapılabilecek.

AKP ile görüşen DEM Parti, 28 Mayıs’ta yaptığı açıklama ile paketin beklentilerini karşılamadığını ve infazın çok sınırlı bir alanda ele alındığını söyledi.

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Hukuk dernekleri de siyasi mahpusları kapsamayan düzenlemenin ayrımcılık yasağını ihlâl ettiğini belirtti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
10. Yargı Paketi infaz yasası AKP cezaevleri hasta mahpuslar af teklifi
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