ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 5 Haziran 2024 13:06
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2024 13:14
3 dk Okuma

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

“Yeni İliçlerin olmaması için ekokırım suçu kabul edilsin”

Yurttaşın Ekokırım Yasa Teklifi’ni işleme koymayan TBMM Başkanlığı’ndan savunma istendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Yeni İliçlerin olmaması için ekokırım suçu kabul edilsin”
Fotoğraf: Yeşil Gazete

Ekokırım Yasası Yurttaş İnisiyatifi, Yurttaşın Ekokırım Yasa Teklifi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından işleme konulmamasını yargıya taşıdı.

Konuyla ilgili bugün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü bağlamında bir açıklama yayımlayan Ekokırım Yasası Yurttaş İnisiyatifi “Bu dava, Ekokırım Yasa Teklifinde imzası olan herkesin davasıdır,” dedi.

İnisiyatif, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yurttaşın Ekokırım Yasa Teklifi dilekçeleri Dilekçe Komisyonuna, Çalışma Grubumuzun hukukçu üyesi Arif Ali CANGI tarafından verildiğinden yazışmalar onunla yapılmış, bu nedenle dava Arif Ali CANGI tarafından açılmıştır. Ancak bu dava 28 bin 820 ıslak imza sahibi ve yaşam alanları kırıma uğratılan yurttaşların davasıdır. Bu aşamadan sonra, TBMM’ye Ekokırım Yasa Teklifini veren yurttaşların davamıza katılmaları çalışmalarına başlıyoruz. 

“Çalışma grubumuz tarafından listesi hazırlanacak avukat üyelerimize vekaletname vermek suretiyle davaya müdahil olunabilir ya da yasa teklifi sahibi yurttaşlar doğrudan davaya müdahil olabilir. Yurttaşın yasama sürecine doğrudan katılmasına yönelik bir girişim olan, aynı zamanda yaşamı var eden doğanın haklarını savunmaya yönelik olan bu yasa teklifinin mecliste görüşülmesi için tüm hukuki ve meşru süreçleri sürdürmeye devam edeceğiz. Doğanın hakları var! Yeni İliçlerin olmaması için ekokırım suçu kabul edilsin.” 

“Ekokırım, suç olarak Anayasada tanımlansın”
ULUSLARARASI EKOKIRIM KONFERANSI / 1. GÜN
“Ekokırım, suç olarak Anayasada tanımlansın”
3 Kasım 2022

Ne olmuştu?

28 bin 820 yurttaşın imzasını taşıyan “Yurttaşın Ekokırım Yasa Teklifi” 28 Kasım 2023’te, TBMM Dilekçe Komisyonu’na verildi. 

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, “kanun olarak düzenlenmesinde toplumsal yarar olduğu” düşüncesiyle Yurttaşın Ekokırım Yasa Teklifini, gereğinin yapılması için TBMM Başkanlığına, bilgi için Cumhurbaşkanlığına gönderdi. Ancak Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, Ekokırım Yasası Yurttaş İnisiyatifi’nin bu yöndeki talebi reddetti. 

Bunun üzerine “Yurttaşın Ekokırım Yasa Teklifi dilekçelerinin Meclis Başkanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmesi isteminin reddine dair TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı'nın 13 Mart 2024 tarihli kararının iptali için dava açıldı.

Böylelikle “Yurttaşın Ekokırım Yasa Teklifi” dilekçelerinin, yurttaşların seçtiği milletvekillerinden oluşan TBMM tarafından işleme konulması için yargı organından hukuksal denetim talebinde bulunmuş oldu.

Ankara 4.İdare Mahkemesi’nin 2024/826 esasına kaydedilen davada Mahkeme, 23 Mayıs 2024 tarihli ara kararıyla, itirazlar üzerine TBMM Dilekçe Komisyonu’nun Yurttaşın Ekokırım Yasa Teklifi dilekçelerini TBMM Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmesi talebini neden reddettiğini tüm gerekçeleri ile ilgili tüm belge ve bilgilerin iletilmesine oy birliği ile karar verdi. Yani davada ilk inceleme süreci bitti, esas yönünden inceleme başladı. 

Ekokırım: 5. bir suç mu?
AVUKAT HANDE ATAY ANLATIYOR
Ekokırım: 5. bir suç mu?
28 Nisan 2022

Ekokırım nedir?

Ekokırım, çevreye kasıtlı ve ağır zarar vermeyi tanımlayan bir terim. Genellikle büyük ölçekli ekolojik tahribatları ifade eder ve çevresel yıkıma yol açan insan faaliyetlerini kapsar. Ekokırım, çevre hukukunda ve uluslararası hukukta daha fazla tanınma ve düzenleme çabalarıyla son yıllarda giderek daha fazla tartışılmaktadır.

Ekokırım kavramı, şu durumları içerebilir:

  1. Ormanların yok edilmesi: Büyük ölçekli ormansızlaşma ve orman yangınları.
  2. Su kütlelerinin kirletilmesi: Nehirlerin, göllerin ve denizlerin ağır metaller, kimyasallar ve plastiklerle kirletilmesi.
  3. Toprak bozulması: Tarım ve endüstriyel faaliyetler nedeniyle toprakların verimsiz hale getirilmesi.
  4. Biyolojik çeşitliliğin azaltılması: Türlerin yok olması veya yaşam alanlarının tahrip edilmesi.
  5. Hava kirliliği: Büyük ölçekli sanayi ve enerji üretimi faaliyetleri nedeniyle hava kalitesinin ciddi şekilde bozulması.

Ekokırımın uluslararası düzeyde bir suç olarak tanınması için çeşitli girişimler bulunmaktadır. Bu çabalar, özellikle iklim krizi, biyolojik çeşitlilik kaybı ve diğer çevresel krizlerin insanlık ve dünya üzerindeki ciddi etkilerini önlemek amacıyla yapılmaktadır. (TY)

Ekokırım ekokırım suçu 5 Haziran Dünya Çevre Günü çevre günü Dünya Çevre Günü
ilgili haberler
Geliyê Godernê’de ekokırım
31 Ocak 2024
/haber/geliye-godernede-ekokirim-291256
Kalekollar için ekokırım yapılıyor
29 Ağustos 2023
/haber/kalekollar-icin-ekokirim-yapiliyor-283311
İKİZKÖY ÇEVRE KOMİTESİ'NDEN DÖRT DİLDE ÇAĞRI
"Bu ekokırımı durdurmak için bizimle dayanışma içinde olun"
3 Ağustos 2023
/haber/bu-ekokirimi-durdurmak-icin-bizimle-dayanisma-icinde-olun-282347
Ekokırım yasası hazırlanıyor: Meclis’e sunulacak
1 Şubat 2023
/haber/ekokirim-yasasi-hazirlaniyor-meclis-e-sunulacak-273586
“Muğla termik santrallarının yol açtığı ekokırıma son verilsin”
18 Ocak 2023
/haber/mugla-termik-santrallarinin-yol-actigi-ekokirima-son-verilsin-272966
ULUSLARARASI EKOKIRIM KONFERANSI / 1. GÜN
“Ekokırım, suç olarak Anayasada tanımlansın”
3 Kasım 2022
/haber/ekokirim-suc-olarak-anayasada-tanimlansin-269455
İklim Adaleti Koalisyonu "Uluslararası Ekokırım Konferansı" düzenliyor
24 Ekim 2022
/haber/iklim-adaleti-koalisyonu-uluslararasi-ekokirim-konferansi-duzenliyor-268958
EKOLOJİ RADARI
“Sandığa giderken unutmayın: Uzungöl’deki ekokırım”
6 Haziran 2022
/haber/sandiga-giderken-unutmayin-uzungol-deki-ekokirim-262930
AVUKAT HANDE ATAY ANLATIYOR
Ekokırım: 5. bir suç mu?
28 Nisan 2022
/haber/ekokirim-5-bir-suc-mu-261139
ÇEVRE HUKUKÇULARI AĞI
Ekokırım suçu Roma Statüsü kapsamına alınabilir
15 Eylül 2021
/haber/ekokirim-sucu-roma-statusu-kapsamina-alinabilir-250327
bu haberin uzantıları
5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
“Türkiye, Çevre Günü’ne ekokırım haberleriyle giriyor”
Bugün 11:09
/haber/turkiye-cevre-gunune-ekokirim-haberleriyle-giriyor-296162
ilgili haberler
Geliyê Godernê’de ekokırım
31 Ocak 2024
/haber/geliye-godernede-ekokirim-291256
Kalekollar için ekokırım yapılıyor
29 Ağustos 2023
/haber/kalekollar-icin-ekokirim-yapiliyor-283311
İKİZKÖY ÇEVRE KOMİTESİ'NDEN DÖRT DİLDE ÇAĞRI
"Bu ekokırımı durdurmak için bizimle dayanışma içinde olun"
3 Ağustos 2023
/haber/bu-ekokirimi-durdurmak-icin-bizimle-dayanisma-icinde-olun-282347
Ekokırım yasası hazırlanıyor: Meclis’e sunulacak
1 Şubat 2023
/haber/ekokirim-yasasi-hazirlaniyor-meclis-e-sunulacak-273586
“Muğla termik santrallarının yol açtığı ekokırıma son verilsin”
18 Ocak 2023
/haber/mugla-termik-santrallarinin-yol-actigi-ekokirima-son-verilsin-272966
ULUSLARARASI EKOKIRIM KONFERANSI / 1. GÜN
“Ekokırım, suç olarak Anayasada tanımlansın”
3 Kasım 2022
/haber/ekokirim-suc-olarak-anayasada-tanimlansin-269455
İklim Adaleti Koalisyonu "Uluslararası Ekokırım Konferansı" düzenliyor
24 Ekim 2022
/haber/iklim-adaleti-koalisyonu-uluslararasi-ekokirim-konferansi-duzenliyor-268958
EKOLOJİ RADARI
“Sandığa giderken unutmayın: Uzungöl’deki ekokırım”
6 Haziran 2022
/haber/sandiga-giderken-unutmayin-uzungol-deki-ekokirim-262930
AVUKAT HANDE ATAY ANLATIYOR
Ekokırım: 5. bir suç mu?
28 Nisan 2022
/haber/ekokirim-5-bir-suc-mu-261139
ÇEVRE HUKUKÇULARI AĞI
Ekokırım suçu Roma Statüsü kapsamına alınabilir
15 Eylül 2021
/haber/ekokirim-sucu-roma-statusu-kapsamina-alinabilir-250327
Sayfa Başına Git