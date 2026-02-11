Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Erzurum'dan ayrıldı: "Dadaşlara kapım her zaman açık"

İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum Valiliği görevini yaptığı kentten ayrılırken personelle vedalaştı.

Akın Gürlek yerine Can Tuncay vekil olarak atandı

'Helallik' istedi

Erzurum Havalimanı'na geçen Çiftçi, burada kendisini karşılayan il protokolüyle de vedalaştı. Burada konuşan Çiftçi, "Burada görev yaptığım süre içerisinde de elimizden geldiği kadar devralmış olduğum hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için gayret ettim ve bunda da belli bir mesafe katettiğimizi söyleyebilirim. Artık bundan sonrası saygıdeğer Dadaşların takdirindedir. Kendilerinden haklarını helal etmelerini istiyorum" dedi.

Mustafa Çiftçi kimdir?

"Kalbimi bırakarak ayrılıyorum"

"Buradan giderken fiziken ayrılıyorum ama kalbimi bırakarak ayrılıyorum" diyen Çiftçi, şöyle devam etti:

"Burada güzel hizmetler yaptık. İlimizin üretimini ve istihdamını artırmak için gayretli çalışmalar sergiledik. 2. Organize Sanayi Bölgesi'ni belli bir aşamaya getirdik. Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduk, ardından Sera Organize Sanayi Bölgesi'ni kuracaktık ama artık nasip olmadı, buraya kadarmış. İnşallah benden sonra gelen valimiz onu devam ettirecek, hizmet bayrağını kaldığı yerden daha üst mertebelere taşımak için uğraşacak.

"İnşallah Erzurum'u daha iyi yerlerde görmek ümidiyle buradan ayrılacağım, Ankara'ya gideceğim ve orada da bugün itibarıyla devir teslimi yapılacak. Dün gece itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız görevi tevdi ettiler. Bugün de saat 12.00 gibi inşallah İçişleri Bakanlığımızda devir teslimi gerçekleştirmiş olacağım.

"Dadaşlara her zaman kapım açık"

"Garnizon Komutanımıza, milletvekillerimize, siyasi partilerimizin değerli il başkanlarına ve temsilcilerine, buradaki bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan çalışma arkadaşlarıma, sivil toplum örgütlerine, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sayamadığım, şu anda aklıma getiremediğim herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Ankara'da da Dadaşlara her zaman kapım ve gönlüm açık olacak. Kalbimin müstesna bir köşesinde Erzurum'un hatırasını yaşatmaya devam edeceğim. Ben sizlerden helallik diliyorum, hakkınızı helal ediniz. Bir 18 Ağustos sıcak gününde Erzurum'a gelmiştim, karlı bir Erzurum gününde, tam da Erzurum'un şanına yakışır bir havada da ayrılıyorum."

(AB)