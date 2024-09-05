Yeni Halk Cephesi "seçimleri çalan" Macron'a karşı halkı sokağa çağırdı

Fransa genel seçimlerinden birinci güç olarak çıkan Yeni Halk Cephesi (NFP) bileşenleri Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un yeni hükümeti kurmakla sağcı Michel Barnier'yi görevlendirmesini "demokrasiye darbe" olarak nitelediler ve halkı 7 Eylül'de darbeye karşı protestoya çağırdılar.

Bugün Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Macron’un Michel Barnier’yi “Fransızlara hizmet edecek birleştirici bir hükümet kurmakla” görevlendirdiği bildirilmişti.

Açıklamada Barnier’nin, Macron’un anayasal sorumlulukları uyarınca, yürüttüğü bir dizi istişarenin ardından, "mümkün olduğu kadar istikrarlı" ve "çoğunluğu sağlama şansı olan" bir başbakan olarak atandığı belirtilmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, merkez sağdan Michel Barnier'yi başbakan atadı

Jean-Luc Mélenchon:

"Seçim Fransa halkından çalındı"

Genel seçimlerin ikinci turundan birinci güç olarak çıkan Yeni Halk Cephesi (NPF) sol ittifakının merkezi gücü olan Boyun Eğmeyen Fransa'nın (La France Insoumise [LFI]) önderi Jean-Luc Mélenchon "Başkan, kendisinin çağırdığı parlamento seçimlerinin sonucunu resmen reddetmeye karar verdi." dedi.

Mélenchon "[Macron'un] Başbakanlığı seçimde zirveye çıkan Yeni Halk Cephesi'ne vermedi[ğini]... Böylece seçim[in] Fransız halkından çalındı[ğını], mesaj[ın] reddedildi[ğini]" söyledi.

YENİ HALK CEPHESİNİN ZAFERİ Fransa: Solun taktiği başarıya ulaştı, sağ iktidarın eşiğinden uzaklaştırıldı

SOL İTTİFAK HÜKÜMETİ KURMAYA HAZIR Fransa: Yeni Halk Cephesi başbakan adayını açıkladı: Lucie Castets

NPF üyesi ve Boyun Eğmeyen Fransa milletvekili Mathilde Panot da "Hükümetin sandıkta yenilmesinden 52 gün sonra, Macron hala kendini bir otokrat görmeye devam ediyor. Michel Barnier'yi atayarak, Cumhurbaşkanı halkın egemenliğine ve sandıkta yapılan tercihe saygı göstermeyi reddediyor. Demokrasiye yönelik bu kabul edilemez darbeye karşı, bize katılarak 7 Eylül'de sokaklara çıkın." dedi.

Başkan Emmanuel Macron'un 26 Ağustos'ta Yeni Halk Cephesi'nin (NFP) adayı Lucie Castets'yi başbakan olarak atamayı reddetmesi üzerine NFP 7 Eylül Cumartesi günü Fransa'da bir çok merkezde halkı protestoya çağırmıştı.

Sosyalist Parti: Macron

Cumhuriyetçi geleneğe sırtını döndü

Yeni Halk Cephesi bileşenlerinden Sosyalist Parti de yayımladığı bildiride "Emmanuel Macron parlamento seçimlerinde zirveye çıkan sol koalisyon Yeni Halk Cephesi'nin bir üyesini başbakan olarak atamayı reddederek, ülkemizde bugüne kadar paylaşılan ve saygı duyulan bir cumhuriyetçi geleneğe sırtını dönmüştür."dedi.

Sosyalist Parti, Macron'un atadığı Michel Barnier'nin "ne siyasi ne de cumhuriyetçi meşruiyeti" olduğunu söyledi ve "Bu son derece ciddi durum[un] biz demokratlar için kabul edilemez [olduğunu]" söyledi ve "sosyalist grub[un] Michel Barnier hükümetini kınayaca[ğını]" açıkladı.

Aşırı sağ Macron'a yol veriyor

Macron'un, ikinci turda solla iş birliği yaparak önünü kestiği proto faşist Ulusal Birlik'in (RN) Başkanı Jordan Bardella, Macron'a açık çek verdi: "Emmanuel Macron'un, büyük bir demokrasiye yakışmayan bitmek bilmeyen bekleyişin ardından, Michel Barnier'yi başbakan olarak atamasını kabul ediyoruz."

Bardella "Macron'un genel politika söylemini, bütçe kararlarını ve eylemlerini değerlendirece[klerini]", "Fransa'nın başlıca öncelikli konularının -hayat pahalılığı, güvenlik, göç- nihayet ele alınmasını dile[diklerini] ve önümüzdeki haftalarda durum böyle seyretmeyecek olursa tüm siyasi eylem araçlarını saklı tut[makta olduklarını]" söyledi.

RN parlamento grubu lideri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen de "Ulusal Birlik['in] Barnier'nin kuracağı bir hükümete katılmaya[cağını], [ancak] temel konularda, Barnier'nin genel politika söyleminin ne olacağını ve bütçe için gerekli uzlaşmaları nasıl yöneteceğini görmek üzere bekley[eceklerini]" söyledi.

Macron'un son başkanlık döneminin ilk başbakanı olan ve bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimleri için Macron'un halefi olacağını ilan eden Edouard Philippe de Barnier'nin başbakanlığını onayladı.

Avrupa statükosu Macron'un yanında

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Michel Barnier['nin] Başbakan olarak atanması[nı] tebrik [etti]. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da Barnier'yle "uzun zamandır birbir[lerini tanıdıklarını]" vurguladı ve "Fransa'ya, Fransızlara ve Avrupa'ya hizmet eden mükemmel bir Başbakan olaca[ğını]" ileri sürdü.

Birleşik Krallık'ın İşçi Partili Başbakanı Keir Starmer'ın sözcüsü de "Yasadışı göçle mücadeleden Ukrayna'yı desteklemeye kadar ortak öncelikleri üzerinde iş birliği içinde çalışmaya kararlı [olduklarını]" açıkladı.

İtalya'nın aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri hükümetinin Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de "Brüksel'de birlikte iyi çalıştık[larını]" vurguladığı "dostuna" iyi şanslar diledi.

(AEK)