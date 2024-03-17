ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 17 Mart 2024 09:57
 ~ Son Güncelleme: 17 Mart 2024 14:04
1 dk Okuma

Yeni Gezi iddiası: Dolmabahçe mutfak tüpü patlayıcı düzenekle işgal edilecekti

Polis Akademisi'nin hazırladığı "Medya ve Güvenlik" raporunda "Erdoğan’ın Dolmabahçe’deki çalışma ofisi işgal edilmeye çalışılmış, Beşiktaş stadyumu bölgesinde sekiz adet mutfak tüpü kullanılarak patlayıcı bir düzenek hazırlanmıştır. Merkez medya işgal girişimi ile ilgili polisin ve yargının hiçbir şey yapmamasını sorgulamamıştır” denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yeni Gezi iddiası: Dolmabahçe mutfak tüpü patlayıcı düzenekle işgal edilecekti
*Fotoğraf: Emre Bektaş / flickr.com

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı, “Medya ve Güvenlik” başlıklı bir rapor hazırladı.

Raporda Gezi Parkı Direnişiyle ilgili dikkat çeken iddialar yer aldı. 

Birgün gazetesinde yer alan habere göre; raporda, “Olaylar sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe’deki çalışma ofisi işgal edilmeye çalışılmış, Beşiktaş stadyumu bölgesinde sekiz adet mutfak tüpü kullanılarak patlayıcı bir düzenek hazırlanmıştır. Merkez medya başbakanlık çalışma ofisinin işgal girişimi ile ilgili polisin ve yargının hiçbir şey yapmamasını sorgulamamıştır” ifadeleri yer aldı. 

Medyanın Gezi eylemleri sırasındaki tutumu da eleştirilen raporda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkelerden birisidir. En ufak bir hastalığında ‘Cumhurbaşkanı öldü’ şeklinde yapılan haberler veya herhangi bir parti tarafından dolaşıma sokulan videonun en fazla izlenen video olduğu yönünde yapılan haberler ile siyasete yön verilmeye çalışılmaktadır. 

Gezi Parkı olayları esnasında özellikle ulusal ölçekte yayın yapan büyük medya kuruluşlarının kahir ekseriyeti olaylara açıktan destek vermişler, göstericileri kahraman ilan etmişlerdir. 

Olaylara destek veren medya kuruluşları sürekli canlı yayınlar yaparak ‘Gezi ruhu’nu canlı tutmuş ve polise sızan FETÖ unsurlarının kışkırtıcı bilinçli müdahalelerini de örnek göstererek gerilimi tırmandırmıştır. 

(RT)

gezi eylemleri gezi direnişi
ilgili haberler
Gezi, tutsaklık ve özgürleşme
29 Şubat 2024
/yazi/gezi-tutsaklik-ve-ozgurlesme-292464
YARGITAY'IN BOZMA KARARINA UYULDU
Gezi davasında Yapıcı, Altınay ve Ekmekçi'nin adli kontrolleri kaldırıldı
21 Şubat 2024
/haber/gezi-davasinda-yapici-altinay-ve-ekmekci-nin-adli-kontrolleri-kaldirildi-292156
Dr. Çiğdem Çıdam: AKP, Gezi’yi hala büyük bir tehdit olarak görüyor
16 Ocak 2024
/haber/dr-cigdem-cidam-akp-geziyi-hala-buyuk-bir-tehdit-olarak-goruyor-290587
Savcı, Gezi’nin AKP’li hakimini yazdığı için İsmail Saymaz’ın cezalandırılmasını istedi
5 Aralık 2023
/haber/savci-gezinin-akpli-hakimini-yazdigi-icin-ismail-saymazin-cezalandirilmasini-istedi-288850
Meriç Kahraman: Hükümet, Gezi eylemleri sırasında eşimle sürekli irtibat halindeydi
21 Kasım 2023
/haber/meric-kahraman-hukumet-gezi-eylemleri-sirasinda-esimle-surekli-irtibat-halindeydi-288218
SINIRLARIN ÖTESİNDE TÜRKİYE-5/VODCAST
“On Yıl Sonra Gezi’yi Hatırlamak: Direniş, Hafıza ve Gelecek Mücadelelerin İmkânı
26 Ekim 2023
/haber/on-yil-sonra-geziyi-hatirlamak-direnis-hafiza-ve-gelecek-mucadelelerin-imkani-286996
İstanbul
Çizimlerle Gezi Yargılaması
26 Haziran 2019
/galeri/cizimlerle-gezi-yargilamasi-285196
İSTANBUL
Gezi Parkı Direnişi 31 Mayıs 2013 Cuma
3 Haziran 2013
/galeri/gezi-parki-direnisi-31-mayis-2013-cuma-285046
ilgili haberler
Gezi, tutsaklık ve özgürleşme
29 Şubat 2024
/yazi/gezi-tutsaklik-ve-ozgurlesme-292464
YARGITAY'IN BOZMA KARARINA UYULDU
Gezi davasında Yapıcı, Altınay ve Ekmekçi'nin adli kontrolleri kaldırıldı
21 Şubat 2024
/haber/gezi-davasinda-yapici-altinay-ve-ekmekci-nin-adli-kontrolleri-kaldirildi-292156
Dr. Çiğdem Çıdam: AKP, Gezi’yi hala büyük bir tehdit olarak görüyor
16 Ocak 2024
/haber/dr-cigdem-cidam-akp-geziyi-hala-buyuk-bir-tehdit-olarak-goruyor-290587
Savcı, Gezi’nin AKP’li hakimini yazdığı için İsmail Saymaz’ın cezalandırılmasını istedi
5 Aralık 2023
/haber/savci-gezinin-akpli-hakimini-yazdigi-icin-ismail-saymazin-cezalandirilmasini-istedi-288850
Meriç Kahraman: Hükümet, Gezi eylemleri sırasında eşimle sürekli irtibat halindeydi
21 Kasım 2023
/haber/meric-kahraman-hukumet-gezi-eylemleri-sirasinda-esimle-surekli-irtibat-halindeydi-288218
SINIRLARIN ÖTESİNDE TÜRKİYE-5/VODCAST
“On Yıl Sonra Gezi’yi Hatırlamak: Direniş, Hafıza ve Gelecek Mücadelelerin İmkânı
26 Ekim 2023
/haber/on-yil-sonra-geziyi-hatirlamak-direnis-hafiza-ve-gelecek-mucadelelerin-imkani-286996
İstanbul
Çizimlerle Gezi Yargılaması
26 Haziran 2019
/galeri/cizimlerle-gezi-yargilamasi-285196
İSTANBUL
Gezi Parkı Direnişi 31 Mayıs 2013 Cuma
3 Haziran 2013
/galeri/gezi-parki-direnisi-31-mayis-2013-cuma-285046
Sayfa Başına Git