Yeni Gezi iddiası: Dolmabahçe mutfak tüpü patlayıcı düzenekle işgal edilecekti

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı, “Medya ve Güvenlik” başlıklı bir rapor hazırladı.

Raporda Gezi Parkı Direnişiyle ilgili dikkat çeken iddialar yer aldı.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre; raporda, “Olaylar sırasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe’deki çalışma ofisi işgal edilmeye çalışılmış, Beşiktaş stadyumu bölgesinde sekiz adet mutfak tüpü kullanılarak patlayıcı bir düzenek hazırlanmıştır. Merkez medya başbakanlık çalışma ofisinin işgal girişimi ile ilgili polisin ve yargının hiçbir şey yapmamasını sorgulamamıştır” ifadeleri yer aldı.

Medyanın Gezi eylemleri sırasındaki tutumu da eleştirilen raporda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkelerden birisidir. En ufak bir hastalığında ‘Cumhurbaşkanı öldü’ şeklinde yapılan haberler veya herhangi bir parti tarafından dolaşıma sokulan videonun en fazla izlenen video olduğu yönünde yapılan haberler ile siyasete yön verilmeye çalışılmaktadır. Gezi Parkı olayları esnasında özellikle ulusal ölçekte yayın yapan büyük medya kuruluşlarının kahir ekseriyeti olaylara açıktan destek vermişler, göstericileri kahraman ilan etmişlerdir. Olaylara destek veren medya kuruluşları sürekli canlı yayınlar yaparak ‘Gezi ruhu’nu canlı tutmuş ve polise sızan FETÖ unsurlarının kışkırtıcı bilinçli müdahalelerini de örnek göstererek gerilimi tırmandırmıştır.

(RT)