"Yeni Egîdê Cimolar yetişsin istiyoruz"

Erivan Radyosunun önemli isimlerinden Kürt müzisyen Egîdê Cimo adına İstanbul’da bir müzik merkezi açılıyor.

28 Kasım’da Kadıköy Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek açılış etkinliği ile çalışmalarına başlayacak olan merkezde, müzik teorisinin yanı sıra Kürt müziği ve enstrümanlarla ilgili eğitimler verilecek.

28 Kasım’daki etkinlikte derlemeci ve hikaye anlatıcısı Ayhan Erkmen Egîdê Cimo ile ilgili bir sunum gerçekleştirecek. Ayrıca Cimo’yu tanıyan isimlerin mesajları sinevizyon eşliğinde sunulacak. Etkinlik, JinMa grubunun konseri ile sona erecek.

Eğitim devrelerinin 2 yıl süreceği Egîdê Cimo Müzik Merkezi’nde, profesyonel isimler dersler verecek.

Merkez’in koordinatörü Kemal Yıldırım bianet’e bu merkezin açılışıyla ne hedeflediklerini anlattı.

İstanbul’un Kürtler için önemli bir şehir olduğunu belirten Yıldırım, burada 5, 5 buçuk milyona yakın Kürt nüfusunun yaşadığını ve Kürt çocukları ile gençlerinin böylesi bir merkeze ihtiyaçlarının olduğunu belirtti: “Kürt gençlerinin, Kürt çocuklarının İstanbul’da doğrudan kendi kültürlerine, dillerine, sanatlarına, genel olarak kimliklerine ulaşabilecekleri bir yer olsun istiyoruz. Kürtler için böyle bir mekanı açıyoruz.”

Burada eğitim almak isteyenler bir ön elemeden geçtikten sonra derslere başlayacabilecek. Periyodik eğitimlerin yanı sıra Merkez’de çeşitli atölyeler de gerçekleştirilecek:

“İstanbul çok büyük bir yek. Dünyanın dört bir yanından sanatçılar buraya geliyorlar. Bunu bir avantaj olarak değerlendiriyoruz. Bu avantajı da Kürt kültür ve sanatı için değerlendirmek istiyoruz. Buradan da eğitmenler Kürtçe dersler verecekler.”

“Egîdê Cimo Kürt müziği için çok büyük emek harcadı”

Egîdê Cimo’nun Kürt müziği ve dengbêjlik geleneği için önemine de değinen Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Kürt müziği için çok büyük emek verdi. Dengbêjlik geleneğinde de özel bir yeri var. Erivan Radyosu’nda çok büyük bir emek verdi. Kürtler için örnek bir isim. Biz de onu yeni nesillere tanıtmak istedik. Gelecekte yeni Egîdler yetişsin istiyoruz.”

Egîdê Cimo hakkında

Egîdê Cimo, Mîrê Bilûrê (Kavalın Miri) olarak biliniyor. 1918 yılında Van'dan Ermenistan'a göç eden bir ailenin çocuğu olan 1932 yılında Erdeşer Köyü’nde doğdu. Cimo, 8 yaşındayken ilk kavalını yaparak müziğe başladı.[2] Daha sonra mey, zurna ve diğer enstrümanları da kullandı. 1955'te Erivan Radyosunun Kürtçe bölümünde müzisyen olarak çalışmaya başladı ve 1990’lı yıllara kadar aralarında Şeroyê Biro, Karapetê Xaço, Efroye Esed, Aslika Qadir, Aram Tigran gibi dengbêjlerin de olduğu pek çok müzisyene eşlik etti. Radyo çalışmalarının yanı sıra bir gece okulu olan Romanos Melikyan Müzik Enstitüsü'nde (Kulize) okudu ve 1967'de müzik yüksekokul diploması aldı. Egîdê Cimo, uzun yıllar yaşadığı Erivan'da 31 Ocak 2019 tarihinde öldü.

Egîdê Cimo'nun hayatı Welatê me Kurdistane/Kavalın Miri adlı İbrahim Yıldırım'ın yönettiği 2014 yapımı bir belgesele konu oldu. Cimo, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Feyziyo Rizo ile birlikte Huner Saleem’in “Vodka Lemon” filminde de yer aldı.

(FD)