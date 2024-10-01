Yeni dijital film platformu CAM: Mücadeleler izleyiciyle buluşuyor

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'nın desteğiyle hayata geçirilen CAM, hak odaklı kısa film ve belgeselleri dijital ortamda izleyicilerle buluşturan yenilikçi bir film platformu olarak dikkat çekiyor.

"Haklar İçin Film, Filmler İçin Mekan" sloganıyla Mart 2020'de açılan platform, insan hakları, çevre ve toplumsal meselelerde farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

200'e yakın belgesel, film izleyici ile buluşuyor

Sivil Düşün’ün katkılarıyla üretilen yapımlar, görsel hikâye anlatımı aracılığıyla hak savunuculuğunda güçlü bir etki yaratmayı hedefliyor.

22 farklı hak alanına odaklanan 200'e yakın film ve belgesel, izleyicilere hakların günlük hayatta nasıl karşılık bulduğunu derinlemesine anlamaları için eşsiz bir içerik sunuyor.

CAM'da izlenebilecek içerikler arasında, okula erişimi olmayan köy çocuklarının umut dolu hikayelerinden hidroelektrik santrallere karşı yaşam alanlarını savunan toplulukların mücadelelerine kadar geniş bir yelpazede konular işleniyor.

Ayrıca, endüstriyel tarımın temiz gıdaya erişim hakkı üzerindeki tehditleri ve depremin yol açtığı demografik değişimlerle başa çıkan insanların yaşamları da ele alınıyor.

Platform sadece filmlerle sınırlı kalmıyor; yönetmenlerle yapılan röportajlar, film ekiplerinin başarı hikayeleri, prömiyerler ve söyleşi etkinlikleri gibi ek içeriklerle izleyicilere insan hakları, çevre ve hayvan hakları gibi önemli konularda yeni perspektifler sunuyor.

CAM, sinemanın hak savunuculuğundaki gücünü vurgularken, izleyicilerin bu meselelerle doğrudan etkileşim kurmasını sağlıyor.

Özel seçkilerle hak mücadelelerine yakından bakış

CAM, izleyicilere özel seçkiler sunarak belirli temalarda derinleşmelerine olanak tanıyor. Örneğin, "Yağmuru Beklerken" seçkisi, iklim krizi ve kuraklık konularında farkındalık yaratan yapımları içeriyor. Ayrıca, "Şehre Bir Film Geldi" seçkisi ise kentlerdeki toplumsal dönüşümlere odaklanan filmleri bir araya getiriyor. Bu seçkiler, yerel mücadeleleri ve toplumsal değişimi yakından takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Daha fazla bilgi almak ve filmleri izlemek için CAM platformuna https://cam.sivildusun.net adresinden erişebilirsiniz.

Özel seçkiler: özel seçki | yağmuru beklerken Yazı yavaş yavaş uğurlarken kuraklığın farklı boyutlarıyla mücadeleyi belgeleyen yapımları derledik. Yağmuru beklerken serisi, İklim krizi ve kuraklığın kapımıza getirdiklerine hakların CAMından bakmak için özel bir film seçkisi. https://cam.sivildusun.net/yagmuru-beklerken/ özel seçki | şehre bir film geldi Şehre bir film geldi seçkisi,kentlerin, semtlerin, mahallelerin, yörelerin içinden akan ve haklarla kesişen hikayelere ses veriyor. Samsun Çarşamba’nın üretken kadınlarından Mardin’in ölülere komşu mahalle sakinlerine, Tunceli’nin dağ keçilerinden, Akbelen Ormanı için seferber olan İkizköylülere, yaşadıkları yerin iklimini dönüştürenlerin filmleri burada. https://cam.sivildusun.net/sehre-bir-film-geldi

(EMK)