ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2024 15:46
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2024 15:59
2 dk Okuma

Yeni dijital film platformu CAM: Mücadeleler izleyiciyle buluşuyor

22 farklı hak alanına odaklanan 200'e yakın film ve belgesel, izleyicilere hakların günlük hayatta nasıl karşılık bulduğunu derinlemesine anlamaları için bir içerik sunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, açık havada bir kadının oturmakta olduğunu görüyoruz. Kadın, doğayla iç içe bir ortamda, arkasında kurumuş otlar ve taş duvarın bulunduğu bir arka plan önünde turuncu minderli bir kanepede oturuyor. Üzerinde koyu mavi bir tişört bulunuyor ve tişörtün önünde "EXPLORE" yazan bir dağ logosu var. Kadının önünde beyaz bir masada bir bardak su duruyor
"Köyceğiz Yanarken" filminden.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'nın desteğiyle hayata geçirilen CAM, hak odaklı kısa film ve belgeselleri dijital ortamda izleyicilerle buluşturan yenilikçi bir film platformu olarak dikkat çekiyor.

"Haklar İçin Film, Filmler İçin Mekan" sloganıyla Mart 2020'de açılan platform, insan hakları, çevre ve toplumsal meselelerde farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

200'e yakın belgesel, film izleyici ile buluşuyor

Sivil Düşün’ün katkılarıyla üretilen yapımlar, görsel hikâye anlatımı aracılığıyla hak savunuculuğunda güçlü bir etki yaratmayı hedefliyor.

22 farklı hak alanına odaklanan 200'e yakın film ve belgesel, izleyicilere hakların günlük hayatta nasıl karşılık bulduğunu derinlemesine anlamaları için eşsiz bir içerik sunuyor.

CAM'da izlenebilecek içerikler arasında, okula erişimi olmayan köy çocuklarının umut dolu hikayelerinden hidroelektrik santrallere karşı yaşam alanlarını savunan toplulukların mücadelelerine kadar geniş bir yelpazede konular işleniyor.

Ayrıca, endüstriyel tarımın temiz gıdaya erişim hakkı üzerindeki tehditleri ve depremin yol açtığı demografik değişimlerle başa çıkan insanların yaşamları da ele alınıyor.

Platform sadece filmlerle sınırlı kalmıyor; yönetmenlerle yapılan röportajlar, film ekiplerinin başarı hikayeleri, prömiyerler ve söyleşi etkinlikleri gibi ek içeriklerle izleyicilere insan hakları, çevre ve hayvan hakları gibi önemli konularda yeni perspektifler sunuyor.

CAM, sinemanın hak savunuculuğundaki gücünü vurgularken, izleyicilerin bu meselelerle doğrudan etkileşim kurmasını sağlıyor.

Özel seçkilerle hak mücadelelerine yakından bakış

CAM, izleyicilere özel seçkiler sunarak belirli temalarda derinleşmelerine olanak tanıyor. Örneğin, "Yağmuru Beklerken" seçkisi, iklim krizi ve kuraklık konularında farkındalık yaratan yapımları içeriyor. Ayrıca, "Şehre Bir Film Geldi" seçkisi ise kentlerdeki toplumsal dönüşümlere odaklanan filmleri bir araya getiriyor. Bu seçkiler, yerel mücadeleleri ve toplumsal değişimi yakından takip etmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Daha fazla bilgi almak ve filmleri izlemek için CAM platformuna https://cam.sivildusun.net adresinden erişebilirsiniz.

Özel seçkiler:

özel seçki | yağmuru beklerken Yazı yavaş yavaş uğurlarken kuraklığın farklı boyutlarıyla mücadeleyi belgeleyen yapımları derledik. Yağmuru beklerken serisi, İklim krizi ve kuraklığın kapımıza getirdiklerine hakların CAMından bakmak için özel bir film seçkisi.

https://cam.sivildusun.net/yagmuru-beklerken/

özel seçki | şehre bir film geldi Şehre bir film geldi seçkisi,kentlerin, semtlerin, mahallelerin, yörelerin içinden akan ve haklarla kesişen hikayelere ses veriyor. Samsun Çarşamba’nın üretken kadınlarından Mardin’in ölülere komşu mahalle sakinlerine, Tunceli’nin dağ keçilerinden, Akbelen Ormanı için seferber olan İkizköylülere, yaşadıkları yerin iklimini dönüştürenlerin filmleri burada.

https://cam.sivildusun.net/sehre-bir-film-geldi

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
dargeçit Köyceğiz ab sivil düşün sivil düşün
ilgili haberler
Dargeçit’te silinen Kürtçe uyarılar yeniden yazıldı
2 Ağustos 2024
/haber/dargecitte-silinen-kurtce-uyarilar-yeniden-yazildi-298136
Dargeçit'in ardından Nusaybin'de de Kürtçe yazılar silindi
31 Temmuz 2024
/haber/dargecit-in-ardindan-nusaybin-de-de-kurtce-yazilar-silindi-298071
Batman ve Dargeçit'te de Kürtçe yazılar silindi
31 Temmuz 2024
/haber/batman-ve-dargecit-te-de-kurtce-yazilar-silindi-298049
Dargeçit’teki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
13 Temmuz 2024
/haber/dargecitteki-sokaga-cikma-yasagi-kaldirildi-297464
Haksızlığın izinde: Dargeçit
25 Mayıs 2024
/haber/haksizligin-izinde-dargecit-295724
Ekoloji belgeselleri “Başka Dünya Yok!” başlığıyla Türkiye'yi dolaşacak
6 Aralık 2023
/haber/ekoloji-belgeselleri-baska-dunya-yok-basligiyla-turkiye-yi-dolasacak-288929
Bozcaada Ekoloji Belgesel Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu
16 Ekim 2016
/haber/bozcaada-ekoloji-belgesel-festivali-nde-oduller-sahiplerini-buldu-179670
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Dargeçit’te silinen Kürtçe uyarılar yeniden yazıldı
2 Ağustos 2024
/haber/dargecitte-silinen-kurtce-uyarilar-yeniden-yazildi-298136
Dargeçit'in ardından Nusaybin'de de Kürtçe yazılar silindi
31 Temmuz 2024
/haber/dargecit-in-ardindan-nusaybin-de-de-kurtce-yazilar-silindi-298071
Batman ve Dargeçit'te de Kürtçe yazılar silindi
31 Temmuz 2024
/haber/batman-ve-dargecit-te-de-kurtce-yazilar-silindi-298049
Dargeçit’teki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
13 Temmuz 2024
/haber/dargecitteki-sokaga-cikma-yasagi-kaldirildi-297464
Haksızlığın izinde: Dargeçit
25 Mayıs 2024
/haber/haksizligin-izinde-dargecit-295724
Ekoloji belgeselleri “Başka Dünya Yok!” başlığıyla Türkiye'yi dolaşacak
6 Aralık 2023
/haber/ekoloji-belgeselleri-baska-dunya-yok-basligiyla-turkiye-yi-dolasacak-288929
Bozcaada Ekoloji Belgesel Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu
16 Ekim 2016
/haber/bozcaada-ekoloji-belgesel-festivali-nde-oduller-sahiplerini-buldu-179670
Sayfa Başına Git