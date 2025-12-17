ENGLISH KURDÎ
EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:20
 SG: Son Güncelleme: 17.12.2025 17:22
Okuma Okuma:  1 dakika

Yeni Delhi’de, hava kirliliği yüzünden evden çalışma zorunluluğu

Kirliliğin “şiddetli artı” seviyesine çıkmasıyla inşaat faaliyetleri de durduruldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yeni Delhi’de, hava kirliliği yüzünden evden çalışma zorunluluğu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hindistan’ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi’nde hava kalitesinin önce “şiddetli”, ardından “şiddetli artı” seviyesine yükselmesi üzerine yetkililer, kirlilikle mücadele kapsamında ek kısıtlamaları devreye soktu.

Bu kapsamda hava kirliliği nedeniyle kamu ve özel sektördeki tüm kurumlara yüzde 50 oranında evden çalışma zorunluluğu getirildi.

India Today sitesinin haberine göre, yetkililer, alınan kararlara uymayanlara para cezası uygulanacağı uyarısında bulundu.

“Hindistan’ı artık Tanrı bile kurtaramaz”
“Hindistan’ı artık Tanrı bile kurtaramaz”
13 Temmuz 2024

Delhi hükümeti ayrıca mevcut kirlilikle mücadele tedbirleri kapsamında inşaat faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu. Yetkililer, çalışmaların durması nedeniyle işbaşı yapamayan işçilere tazminat ödeneceğini bildirdi.

Daha önce alınan önlemler

Hindistan Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonu, hava kirliliğiyle mücadele için uygulanan Aşamalı Mücadele Eylem Planı’nın (GRAP) 4. aşamasını devreye sokmuştu. Yeni Delhi'de okullarda hibrit sisteme geçilmişti.

Delhi Ulusal Başkent Bölgesi’nde etkili olan sis nedeniyle 100 uçuş iptal edilmiş, 300’den fazla uçuş rötar yapmıştı.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) yoğun sis için “turuncu” alarm vermişti.

Başkent Yeni Delhi ve çevresindeki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ve anız yakımı nedeniyle yoğun hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
yeni delhi hava kirliliği Hindistan
