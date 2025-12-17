Yeni Delhi’de, hava kirliliği yüzünden evden çalışma zorunluluğu

Hindistan’ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi’nde hava kalitesinin önce “şiddetli”, ardından “şiddetli artı” seviyesine yükselmesi üzerine yetkililer, kirlilikle mücadele kapsamında ek kısıtlamaları devreye soktu.

Bu kapsamda hava kirliliği nedeniyle kamu ve özel sektördeki tüm kurumlara yüzde 50 oranında evden çalışma zorunluluğu getirildi.

India Today sitesinin haberine göre, yetkililer, alınan kararlara uymayanlara para cezası uygulanacağı uyarısında bulundu.

“Hindistan’ı artık Tanrı bile kurtaramaz”

Delhi hükümeti ayrıca mevcut kirlilikle mücadele tedbirleri kapsamında inşaat faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu. Yetkililer, çalışmaların durması nedeniyle işbaşı yapamayan işçilere tazminat ödeneceğini bildirdi.