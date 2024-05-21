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DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2024 14:06
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2024 14:06
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Yeni Delhi'de sıcak hava nedeniyle ‘kırmızı alarm’ verildi

30 Haziran'a kadar bölgedeki okullarda yaz tatili ilân edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yeni Delhi'de sıcak hava nedeniyle ‘kırmızı alarm’ verildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, dün (20 Mayıs) Yeni Delhi'de hava sıcaklığının 44-47 derece ölçüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Yeni Delhi ve çevresinde etkisini gösteren şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle beş günlük "kırmızı alarm" verildiği duyuruldu.

Yeni Delhi'deki Eğitim Müdürlüğünün açıklamasında da bölgedeki okullarda 11 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar yaz tatili ilân edildiği anımsatıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre açıklamada, "Şiddetli sıcak hava dalgası etkisini gösterirken bazı okulların hâlâ açık olduğu görülüyor. Yeni Delhi'deki eğitim kurumlarının yöneticilerine, okulları yaz tatili için derhal kapatmaları tavsiye edilir," dendi.

IMD, başkent Yeni Delhi'de 17 Mayıs'ta hava sıcaklığının 47,1 dereceye ulaştığını bildirmiş ve Pencap, Haryana ile Racastan eyaletlerinde sıcaklık uyarısı yapmıştı.

Sıcaklığa bağlı ölümler

Hindistan'da yaz mevsiminde sıcaklıkların artması nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

İstatistik portalı Statista'nın verilerine göre, Hindistan'da 2020'de 530, 2021'de 374 kişi yüksek sıcaklık nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ülkede 2015'te de sıcak havalar nedeniyle 1908 kişi ölmüştü.

İklim uzmanlarına göre, küresel ısıtma, Hindistan gibi Güney Asya ülkelerinde can kayıplarıyla sonuçlanan sıcak hava dalgalarının görülme olasılığını 30 kata kadar artırıyor. (TY)

Hindistan yeni delhi küresel ısıtma iklim krizi
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/haber/hindistan-da-asiri-sicaklar-98-olu-280487
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/haber/hindistan-da-sel-assam-da-6-ayda-101-olum-263688
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