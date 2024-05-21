Yeni Delhi'de sıcak hava nedeniyle ‘kırmızı alarm’ verildi

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, dün (20 Mayıs) Yeni Delhi'de hava sıcaklığının 44-47 derece ölçüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Yeni Delhi ve çevresinde etkisini gösteren şiddetli sıcak hava dalgası nedeniyle beş günlük "kırmızı alarm" verildiği duyuruldu.

Yeni Delhi'deki Eğitim Müdürlüğünün açıklamasında da bölgedeki okullarda 11 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar yaz tatili ilân edildiği anımsatıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre açıklamada, "Şiddetli sıcak hava dalgası etkisini gösterirken bazı okulların hâlâ açık olduğu görülüyor. Yeni Delhi'deki eğitim kurumlarının yöneticilerine, okulları yaz tatili için derhal kapatmaları tavsiye edilir," dendi.

IMD, başkent Yeni Delhi'de 17 Mayıs'ta hava sıcaklığının 47,1 dereceye ulaştığını bildirmiş ve Pencap, Haryana ile Racastan eyaletlerinde sıcaklık uyarısı yapmıştı.