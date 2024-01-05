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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 5 Ocak 2024 15:00
 ~ Son Güncelleme: 5 Ocak 2024 16:07
1 dk Okuma

Yeni çocuk oyunu sahnede: Pat Pat Patara

Yekta Kopan'ın kaleme aldığı, Lerzan Pamir'in yönettiği oyun, Patara Antik Kenti'nde geçiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yeni çocuk oyunu sahnede: Pat Pat Patara

İş Sanat’ın yeni çocuk oyunu "Pat Pat Patara," 27 Ocak Cumartesi saat 15.00’te ve 28 Ocak Pazar saat 15.00'te iki oyunla izleyiciyle buluşuyor.

Yekta Kopan'ın kaleme aldığı, Lerzan Pamir'in yönettiği, Patara Antik Kenti'nde geçen oyun, genç maceraperestlere eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunacak.

Oyuncu kadrosunda Özge Fışkın, Şeyla Halis Çiçekdemir, Baran Güler, Mert Aydın, Derman Çinkılıç, Elif Gizem Aykul, Emrecan Karakum, İrem Kayakököz ve Mehmet Berker Korkmaz yer alıyor. Müziklerini Tolga Çebi'nin yaptığı oyunun dekor tasarımı Merve Yörük, kostüm tasarımı ise Gül Sağer'e ait.

"Geçmişin bilgilerini, bulup çıkarır. Eski değerleri, günümüze taşır," bilmecesiyle başlayan oyunda arkeolog Aslı önderliğinde, Efe, Defne ve sınıf arkadaşları, Patara Antik Kenti’nin esrarengiz atmosferinde bir yolculuğa çıkıyor.

Yönetmen Lerzan Pamir, oyun için "Genç seyircilerimizi Patara'nın büyüleyici dünyasına taşımak, eğlence aracılığıyla merak ve tarih sevgisi aşılamayı hedefliyoruz" diyor. 

Oyun, 4 yaş ve üzeri izleyiciler için öneriliyor. (AÖ)

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