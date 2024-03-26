“Yeni bir cezaevinde neden su sorunu yaşanıyor?”

Kırşehir S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki mahpus Alperen Halil Bilgin’in kardeşi Alparslan Bilgin, hapishanede yaşananları bianet’e anlattı.

ÇHD: Kırşehir S Tipi’ndeki gardiyanların yakasında kamera bulunuyor

“Kuyu tipi” diye adlandırdığı hapishanedeki C-1 koğuşunda kalan kardeşinin ve diğer mahpuslar Volkan Yılığtekin ile Haydar Alaçam’ın başlattıkları açlık grevi sonrasında darp edildiğini açıkladı:

“Mahpuslar keyfi olarak sürgün edilmelerine tepki olarak 27 Şubat’ta bir haftalık açlık grevine başladı. Abimin anlattığına göre, açlık grevinin üçüncü gününde 10-15 kadar infaz koruma memuru C-1 koğuşunu bastı, coplarla mahpusları darp ettiler, küfür ve hakarette bulundular. Darp raporu almak üzere revire çıkma talebi ise yanıtsız kaldı. Aynı cezaevinde yüksek güvenlikli hapishanede kalan mahpuslar da gardiyanlar tarafından işkence ve tehditle karşı karşıya kaldıklarını anlattı.”

Çağdaş Hukukçular Derneği’nden (ÇHD) avukatlar, Marmara (Silivri) Kapalı Cezaevinden Kırşehir’e sevk edilen tutuklularla yaptıkları görüşmelerde, işkence ve pek çok hak ihlalinin yaşandığına dair rapor hazırlamıştı.

“Su yeterli miktarda değil, çamurlu akıyor”

Alparslan Bilgin, abisi Alperen Halil Bilgin ile 19 Mart’ta telefonla görüştüğünü, bu görüşmede de cezaevindeki su sorununu anlattığını belirtti:

“Alperen, koğuşlarına suyun yeterli miktarda gelmediğini, kesik ve çamurlu olduğunu söyledi. Zaten S tiplerinde tuvalet lavabosu mutfak lavabosu olarak kullanılmak zorundayken mahpusların temiz suya erişiminin zor olması birçok hijyen sorununa neden oluyor.

Abim, 6 Mart’taki açık görüşte de su sorunu olduğunu söylemişti, o gün hapishanede bu duruma bizzat şahit oldum. Cezaevinde lavaboya gitmek istediğimde infaz memuru suların kesik olduğunu söyledi.

Kırşehir Cezaevi şehirden, yerleşim yerlerinden 10 kilometreden fazla bir uzaklıkta. Cezaevi çevresinde herhangi bir işletme olmadığı için mahpus yakınları ihtiyaçlarını saatlerce gideremiyor. Yeni bir yapıda neden su sorunu yaşanıyor? Kırşehir Cezaevindeki mahpusların temiz su sorununun çözülmesini talep ediyorum.”

Görüşe girerken kolundaki sargıyı açtırdılar

Sadık Şengül de oğlu Rezzan Şengül’ün Kırşehir 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde darp edildiğini, oğlunu görmek için görüşe gittiğinde kolundaki alçının açıldığını anlattı.

Şengül bianet’e yaptığı açıklamada, geçirdiği iş kazası sonucu elinden yaralandığını söyledi. Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi raporuna göre, geçirdiği ameliyatın ardından koluna atel takıldı ve kolu sarıldı. Oğlunun görmek üzere hapishaneye gittiğinde ise kolundaki sargıyı çıkarması istendi.

Bu sebeple tedavisini aksadığını ve ağrı yaşadığını belirten Sadık Şengül’ün oğlunun maruz kaldığı darpla ilgili suç duyurusunda ise henüz bir işlem yapılmadı.

Çağdaş Hukukçular Derneği, Kırşehir Cezaevi Kampüsleriyle ilgili raporunda, Rezzan Şengül’ün Marmara (Silivri) Kapalı Hapishanesinden sevk edildiğini ve tek kişilik hücrede tutulduğunu açıklamıştı:

“Grup Yorum üyesi tutuklu Rezzan Şengül, 26 Şubat’ta kalabalık bir gardiyan grubu tarafından darp ve kötü muameleye maruz kaldı. Şengül’e ters kelepçe takılmaya çalışılırken iki el parmağı çatladı. Ertesi gün revire götürüldü ve parmaklarına atel takıldı.”

Geçen yıl faaliyete geçen Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu, Y Tipi ve S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Açık Ceza İnfaz Kurumu bulunuyor. Adalet Bakanlığının sitesinde yer alan verilere göre, Türkiye’de 17 adet Y Tipi Hapishane ile 21 adet Yüksek Güvenlikli hapishane var.

(AS)