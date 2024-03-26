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Yayın Tarihi: 26 Mart 2024 13:39
 ~ Son Güncelleme: 26 Mart 2024 13:46
3 dk Okuma

“Yeni bir cezaevinde neden su sorunu yaşanıyor?”

Yakınları Kırşehir’deki kampüs cezaevinde tutulan aileler, hem mahpusların maruz kaldığı kötü muameleyi ve görüşlerde yaşadıkları zorlukları hem de cezaevinin yetersiz koşullarını anlattı.

Ayça Söylemez
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Ayça Söylemez

Ayça Söylemez
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Görseli Büyüt
“Yeni bir cezaevinde neden su sorunu yaşanıyor?”

Kırşehir S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki mahpus Alperen Halil Bilgin’in kardeşi Alparslan Bilgin, hapishanede yaşananları bianet’e anlattı.

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“Kuyu tipi” diye adlandırdığı hapishanedeki C-1 koğuşunda kalan kardeşinin ve diğer mahpuslar Volkan Yılığtekin ile Haydar Alaçam’ın başlattıkları açlık grevi sonrasında darp edildiğini açıkladı:

“Mahpuslar keyfi olarak sürgün edilmelerine tepki olarak 27 Şubat’ta bir haftalık açlık grevine başladı. Abimin anlattığına göre, açlık grevinin üçüncü gününde 10-15 kadar infaz koruma memuru C-1 koğuşunu bastı, coplarla mahpusları darp ettiler, küfür ve hakarette bulundular. Darp raporu almak üzere revire çıkma talebi ise yanıtsız kaldı. Aynı cezaevinde yüksek güvenlikli hapishanede kalan mahpuslar da gardiyanlar tarafından işkence ve tehditle karşı karşıya kaldıklarını anlattı.”

Çağdaş Hukukçular Derneği’nden (ÇHD) avukatlar, Marmara (Silivri) Kapalı Cezaevinden Kırşehir’e sevk edilen tutuklularla yaptıkları görüşmelerde, işkence ve pek çok hak ihlalinin yaşandığına dair rapor hazırlamıştı.

“Su yeterli miktarda değil, çamurlu akıyor”

Alparslan Bilgin, abisi Alperen Halil Bilgin ile 19 Mart’ta telefonla görüştüğünü, bu görüşmede de cezaevindeki su sorununu anlattığını belirtti:

“Alperen, koğuşlarına suyun yeterli miktarda gelmediğini, kesik ve çamurlu olduğunu söyledi. Zaten S tiplerinde tuvalet lavabosu mutfak lavabosu olarak kullanılmak zorundayken mahpusların temiz suya erişiminin zor olması birçok hijyen sorununa neden oluyor.

Abim, 6 Mart’taki açık görüşte de su sorunu olduğunu söylemişti, o gün hapishanede bu duruma bizzat şahit oldum. Cezaevinde lavaboya gitmek istediğimde infaz memuru suların kesik olduğunu söyledi.

Kırşehir Cezaevi şehirden, yerleşim yerlerinden 10 kilometreden fazla bir uzaklıkta. Cezaevi çevresinde herhangi bir işletme olmadığı için mahpus yakınları ihtiyaçlarını saatlerce gideremiyor. Yeni bir yapıda neden su sorunu yaşanıyor? Kırşehir Cezaevindeki mahpusların temiz su sorununun çözülmesini talep ediyorum.”

Görüşe girerken kolundaki sargıyı açtırdılar

Sadık Şengül de oğlu Rezzan Şengül’ün Kırşehir 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde darp edildiğini, oğlunu görmek için görüşe gittiğinde kolundaki alçının açıldığını anlattı.

Şengül bianet’e yaptığı açıklamada, geçirdiği iş kazası sonucu elinden yaralandığını söyledi. Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi raporuna göre, geçirdiği ameliyatın ardından koluna atel takıldı ve kolu sarıldı. Oğlunun görmek üzere hapishaneye gittiğinde ise kolundaki sargıyı çıkarması istendi.

Bu sebeple tedavisini aksadığını ve ağrı yaşadığını belirten Sadık Şengül’ün oğlunun maruz kaldığı darpla ilgili suç duyurusunda ise henüz bir işlem yapılmadı.

Çağdaş Hukukçular Derneği, Kırşehir Cezaevi Kampüsleriyle ilgili raporunda, Rezzan Şengül’ün Marmara (Silivri) Kapalı Hapishanesinden sevk edildiğini ve tek kişilik hücrede tutulduğunu açıklamıştı:

“Grup Yorum üyesi tutuklu Rezzan Şengül, 26 Şubat’ta kalabalık bir gardiyan grubu tarafından darp ve kötü muameleye maruz kaldı. Şengül’e ters kelepçe takılmaya çalışılırken iki el parmağı çatladı. Ertesi gün revire götürüldü ve parmaklarına atel takıldı.”

Geçen yıl faaliyete geçen Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu, Y Tipi ve S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Açık Ceza İnfaz Kurumu bulunuyor.

Adalet Bakanlığının sitesinde yer alan verilere göre, Türkiye’de 17 adet Y Tipi Hapishane ile 21 adet Yüksek Güvenlikli hapishane var.

(AS)

yüksek güvenlikli cezaevi Kırşehir yüksek güvenlikli cezaevleri
Ayça Söylemez
Ayça Söylemez
[email protected] tüm yazıları
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet...

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet gazetelerinin yazıişleri ve dış haberler bölümünde çalıştı. Güncel Hukuk dergisinde yazıları yayınlandı. BirGün’de Anonim adlı köşeyi yazıyor. 2011’den bu yana bianet’te İnsan Hakları Editörü.

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/haber/hasta-mahpus-kuyu-tipi-cezaevinde-292794
Tutuklu avukat Timtik “yüksek güvenlikli” cezaevlerini yazdı
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/haber/tutuklu-avukat-timtik-yuksek-guvenlikli-cezaevlerini-yazdi-289133
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/haber/mahpuslarda-depresyon-algi-ve-duyguda-kuntlesme-dusunce-bozulmasi-gelisebilir-289079
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KUYUNUN DİBİNDEKİ İNSAN ANLATTI
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/yazi/artik-tek-basinasin-280384
Y TİPİ CEZAEVİ
12 metrekarede tuvalet, banyo, mutfak, yatak
13 Haziran 2023
/haber/12-metrekarede-tuvalet-banyo-mutfak-yatak-280254
"YÜKSEK GÜVENLİK"
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/yazi/yeni-tip-hapishaneler-ve-toplumsal-muhalefete-gozdagi-267878
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