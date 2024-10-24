Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz tutuklandı

Fethullah Gülen’nin ölümü üzerine yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alınan Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirilen Güleçyüz hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliği tutuklama kararı verdi. Güleçyüz’ün avukatları tutuklamaya itiraz edecek.

Güleçyüz, Gülen’in ölümüne ilişkin X’te “Fethullah Gülen de imtihan dünyasından berzah âlemine göçmüş. Hakkındaki iddiaların hesabı artık öbür tarafta görülecek. Bu iddialar gerekçe gösterilerek yapılan ve nice insanın mağduriyetine sebep olan hukuksuzlukların son bulması dileğimizi bir kez daha tekrarlayarak, Allah rahmet ve adaletiyle muamele eylesin diyoruz. Camianın başı sağ olsun” diye yazmıştı. Paylaşım sonrası Güleç'in hesabı erişime engellenmişti. 'Terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla da gözaltına alınmıştı.

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'e ‘Fethullah Gülen’ gözaltısı

(HA)