Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'e ‘Fethullah Gülen’ gözaltısı

Polis, Fethullah Gülen'in ölümü sonrası İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların 4’ü Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘örgüt propagandası’ yapmakla suçlanıyor. 11’i ise FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin iddialar nedeniyle gözaltında.

Örgüt propagandası yapmakla suçlananlar arasında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz de var.

Güleçyüz, Gülen’in ölümüne ilişkin X’te “Fethullah Gülen de imtihan dünyasından berzah âlemine göçmüş. Hakkındaki iddiaların hesabı artık öbür tarafta görülecek. Bu iddialar gerekçe gösterilerek yapılan ve nice insanın mağduriyetine sebep olan hukuksuzlukların son bulması dileğimizi bir kez daha tekrarlayarak, Allah rahmet ve adaletiyle muamele eylesin diyoruz. Camianın başı sağ olsun” diye yazmıştı. Paylaşım sonrası Güleç'in hesabı erişime engellenmişti. Bir gün sonra da Güleç "Artık linçler bitsin ve hukuka dönülsün" başlığıyla bir video yayımlamıştı:

"Her zaman yanlışlarına dikkat çektik"

Güleç’in gözaltısı sonrası Yeni Asya, bir açıklama yaptı. Güleç’in paylaşımının Yeni Asya’nın Gülen hareketine destek verdiği şeklinde yanlış anlamalara yol açtığını belirtti. Ardından şunları kaydetti:

Yeni Asya, Fethullah Gülen hareketinin 70'li yıllarda ilk çıktığı andan itibaren arasındaki farklılığı ortaya koymuş ve grubun yanlışlarına dikkat çekmiştir. Cemaatlerin temel görevi, İslam'ın hürriyet, demokrasi ve asayişi muhafaza ilkesi doğrultusunda hareket etmektir. Tüm cemaatler bu çerçevede değerlendirilmelidir. Yeni Asya, her zaman bu ilkeyi savunmuş ve cemaatlerin, siyasi alanda toplumsal barışa ve ahlaki değerlere hizmet etmesi gerektiğine inanmıştır. Yeni Asya, 2010’dan itibaren ayrışan siyaset-cemaat ilişkilerinde o güne kadar güdülen ‘kazan-kazan’ politikalarının iki yanlıştan bir doğru çıkarmadığını vurgulamış ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmıştır. Cemaatler, siyasetle ilişkilerinde şeffaflık, adalet ve toplumsal barış ilkeleri üzerinden irtibat kurmalıdır. Yeni Asya olarak, her zaman olduğu gibi doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak isteyen herkese iletişim kanallarımızın açık olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, kamuoyunu yanlış bilgilendiren iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade ediyoruz.

(HA)