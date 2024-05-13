KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ
Yeni araç ve bina kiralama yok, otellerde toplantı devri bitti, memur alımı sınırlandırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik krize karşı Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıkladı. Şimşek’in basın toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik etti.
Sunum öncesinde konuşan Yılmaz, tasarruf paketini “Son dönemlerde yaşanan gelişmeler bu alanda daha geniş bir çerçevede ve daha güçlü adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır” diyerek gerekçelendirdi. Ardından da kamunun tasarruf yapmasının verimliliği arttıracağını, daha az bütçe açığına, cari açığa kamu borçlanmasına ve faiz yüküne yol açacağını söyledi. Yılmaz, “Gelecek yıl yüzde 20’nin altında, 2026’da ise tek haneli enflasyona ulaşmaya kararlıyız” diye konuştu.
Ardından sözü alan Şimşek de enflasyonu düşürmedeki kararlılıklarından bahsetti. Şimşek “Bugün açıklayacağımız paketle ve yakında açıklayacağımız ilave tedbirlerle dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız. Bu bizim ilk tasarruf paketimiz değil, son paket de olmayacak. Önümüzdeki dönemde birçok adım atacağız. 3 önemli husus var. OVP'ye uygun olarak verimi artırmayı amaçlayarak tasarruf yapmayı amaçlıyoruz. Güçlü bir izleme ve raporlama olacak. Sonuncu olarak tüm kurumları kapsayacak" ifadelerini kullandı.
Şimşek tedbirlere uymayanlara yaptırım olacağını, aykırılık tespit edilirse Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerin para cezası uygulayabileceğini söyledi. Şimşek ayrıca ilerleyen zamanda ihale reformu, vergide adalet, kayıt dışıyla mücadele gibi birçok alanda yaptıkları çalışmaları kamuoyuna duyuracaklarını ekledi.
Hükümetin enflasyonla mücadele kapsamında duyurduğu tasarruf paketinin ilki sekiz başlıktan oluşuyor. Taşıtlar, kamu binaları, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, hizmet içi eğitim/yurtdışı geçici görevler, enerji ve atık yönetimi, haberleşme ve iletişim giderleri, diğer cari harcamalar başlıklarını kapsayan yeni tasarruf tedbirleri şöyle:
Taşıtlar
- Kamu Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi
- 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması
- Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması
- Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması
- İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi
- Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması
Kamu Binaları
- Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımının/yapımının 3 yıl süreyle durdurulması
- Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına metrekare standardının uygulanması
- Mevcut binaların analizi ve kurumlar arasında etkin kullanımı
- Yeni bina kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması
- Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/ yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması
- Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması
- Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi
Kamu istihdamı
- Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması (3 yıl)
- Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanununda belirlenmesi
- Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılması
- Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi
- Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi
İdari yapılanmada etkinlik
- İdari genişlemenin sınırlandırılması
- Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi
- Bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi
- Tüm taşra teşkilatının (bölge/il bazında) etkinlik esasıyla gözden geçirilmesi
Hizmet içi eğitim/ Yurtdışı geçici görevler
- Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması
- Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması
- Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının yasaklanması
Enerji ve atık yönetimi
- Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümünün hızlandırılması
- Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliğini artıran uygulamalar geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması
- Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi
Haberleşme ve iletişim giderleri
- E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması
- Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması
- Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması
- Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmaması
Diğer cari harcamalar
- Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılması, devam eden yıllarda da bunun baz alınması
- Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl, yemek vb. faaliyet düzenlenmemesi
- Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesinin yasaklanması
- Zorunlu haller hariç, demirbaş alımlarının 3 yıl süreyle durdurulması
- Makina ve teçhizatın ekonomik ömrü tamamlanmadan elden çıkarılmaması
- Kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılmasının esas olması
(HA)