Yeni araç ve bina kiralama yok, otellerde toplantı devri bitti, memur alımı sınırlandırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik krize karşı Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıkladı. Şimşek’in basın toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik etti.

Sunum öncesinde konuşan Yılmaz, tasarruf paketini “Son dönemlerde yaşanan gelişmeler bu alanda daha geniş bir çerçevede ve daha güçlü adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır” diyerek gerekçelendirdi. Ardından da kamunun tasarruf yapmasının verimliliği arttıracağını, daha az bütçe açığına, cari açığa kamu borçlanmasına ve faiz yüküne yol açacağını söyledi. Yılmaz, “Gelecek yıl yüzde 20’nin altında, 2026’da ise tek haneli enflasyona ulaşmaya kararlıyız” diye konuştu.

Ardından sözü alan Şimşek de enflasyonu düşürmedeki kararlılıklarından bahsetti. Şimşek “Bugün açıklayacağımız paketle ve yakında açıklayacağımız ilave tedbirlerle dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız. Bu bizim ilk tasarruf paketimiz değil, son paket de olmayacak. Önümüzdeki dönemde birçok adım atacağız. 3 önemli husus var. OVP'ye uygun olarak verimi artırmayı amaçlayarak tasarruf yapmayı amaçlıyoruz. Güçlü bir izleme ve raporlama olacak. Sonuncu olarak tüm kurumları kapsayacak" ifadelerini kullandı.

Şimşek tedbirlere uymayanlara yaptırım olacağını, aykırılık tespit edilirse Cumhurbaşkanlığı ve ilgili idarelerin para cezası uygulayabileceğini söyledi. Şimşek ayrıca ilerleyen zamanda ihale reformu, vergide adalet, kayıt dışıyla mücadele gibi birçok alanda yaptıkları çalışmaları kamuoyuna duyuracaklarını ekledi.

Hükümetin enflasyonla mücadele kapsamında duyurduğu tasarruf paketinin ilki sekiz başlıktan oluşuyor. Taşıtlar, kamu binaları, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, hizmet içi eğitim/yurtdışı geçici görevler, enerji ve atık yönetimi, haberleşme ve iletişim giderleri, diğer cari harcamalar başlıklarını kapsayan yeni tasarruf tedbirleri şöyle:

Taşıtlar

Kamu Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi

3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması

Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması

Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması

İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi

Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması

Kamu Binaları

Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımının/yapımının 3 yıl süreyle durdurulması

Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına metrekare standardının uygulanması

Mevcut binaların analizi ve kurumlar arasında etkin kullanımı

Yeni bina kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması

Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/ yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması

Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması

Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi

Kamu istihdamı

Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması (3 yıl)

Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanununda belirlenmesi

Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılması

Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi

Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi

İdari yapılanmada etkinlik

İdari genişlemenin sınırlandırılması

Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi

Bakanlıkların yurt dışı teşkilatlarının ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilmesi

Tüm taşra teşkilatının (bölge/il bazında) etkinlik esasıyla gözden geçirilmesi

Hizmet içi eğitim/ Yurtdışı geçici görevler

Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması

Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması

Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının yasaklanması

Enerji ve atık yönetimi

Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümünün hızlandırılması

Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliğini artıran uygulamalar geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması

Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi

Haberleşme ve iletişim giderleri

E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması

Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması

Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması

Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmaması

Diğer cari harcamalar

Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılması, devam eden yıllarda da bunun baz alınması

Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl, yemek vb. faaliyet düzenlenmemesi

Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesinin yasaklanması

Zorunlu haller hariç, demirbaş alımlarının 3 yıl süreyle durdurulması

Makina ve teçhizatın ekonomik ömrü tamamlanmadan elden çıkarılmaması

Kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılmasının esas olması

(HA)