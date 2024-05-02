"Yeni anayasa için içerik çalışmaları ekim ayında başlayacak"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında DEM Parti’nin ardından Saadet Partisi’ni ziyaret etti.

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İçerik çalışmaları ekim ayında başlayacak

Kurtulmuş, Meclis Grubu'na yaptığı ziyarete ilişkin, "Yapıcı, olumlu bir görüşme yaptığımızı ve bundan sonra da diğer siyasi partilerle görüşmeleri tamamladıktan sonra usul, yöntem belirleyerek, muhtemelen önümüzdeki ekim ayı gibi, bu işin muhtevasına ilişkin tartışmalara başlanabileceğini görüyorum" dedi.

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"Süreci şeffaf yöneteceğiz"

Süreci şeffaf, karşılıklı medeni anlayış içerisinde ve demokrasinin kurallarına uygun şekilde, nitelikli tartışma zemini oluşturarak sürdürme kararlılığı içerisinde olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Siyaset, diyalog içerisinde çözüm üretme yeridir. Bu çerçevede bütün siyasi partilerin bu diyalogun yapıcı unsurları olmasını temenni ederim. Mecliste gurubu bulunan partilerin, görüşlerini aldıktan sonra Mecliste temsil edilen diğer siyasi partilerin de görüşlerini alacağız. Bu süreci şeffaf yöneteceğiz" dedi.

"Uygulanabilecek şeyleri yapmalıyız"

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ise mevcut Anayasa'nın kimi zaman ihlal, kimi zaman da ilga edildiğini ve Türkiye'nin mutlaka bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Vermiş olduğumuz soru önergelerinde dahi Anayasa, bakanlara '15 gün içerisinde cevap vermeniz gerekir' diyor. Cevap vermiyorlar. Cevap vermedikleri zaman, Anayasa çiğnendiği zaman ne olması gerekiyor? Bir cezai müeyyidesinin olması gerekiyor. Var mı, var ama uygulanmıyor. O zaman uygulanabilecek şeyleri yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili olarak da çalışmalar yapılmasında fayda var" dedi.

Özdağ, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını daha fazla ön plana çıkartan bir anayasa için çalışmalara destek vereceklerini dile getirdi.

Kurtulmuş daha sonra ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu Meclisteki parti grubunda ziyaret etti. (AÖ)