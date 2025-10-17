ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2025 11:00
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2025 11:01
1 dk Okuma

Yeni Alman Sineması’nın feminist öncülerinden Ulrike Ottinger, Sinematek’te

Simultane çevirisi sağlanacak sohbetin moderatörlüğünü sinema yazarı Engin Ertan üstlenecek.

BİA Haber Merkezi

Yeni Alman Sineması’nın feminist öncülerinden Ulrike Ottinger, Sinematek’te
Ulrike Ottinger, Madame X: Mutlak Bir Hükümdar, 1977, 16 mm, renkli, 141 dakika.

Yeni Alman Sineması’nın feminist öncülerinden Ulrike Ottinger, 25 Ekim Cumartesi günü saat 16.30’da Goethe-Institut desteğiyle Kadıköy Sinematek/Sinema Evi’ne konuk oluyor.

Almanca yapılacak ve simultane çevirisi sağlanacak sohbetin moderatörlüğünü sinema yazarı Engin Ertan üstlenecek.

Etkinlik, tüm izleyicilere açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Sinematek/Sinema Evi, program kapsamında Ulrike Ottinger’in sinemasına adanmış bir film seçkisini de izleyiciyle buluşturuyor.

Seçkide yönetmenin öne çıkan filmleri Ucube Orlando (Freak Orlando), Dorian Gray’in Magazin Basınındaki Portresi (Dorian Gray in the Mirror of the Yellow Press), Moğolistanlı Jean D’arc (Joan of Arc of Mongolia) ve 1960’lar Paris’inde ressam olarak geçirdiği yıllara odaklanan kişisel belgeseli Paris Calligrammes yer alıyor.

Disiplinlerarası bir sanatçı olan Ottinger, filmlerinde klasik anlatı yapısını reddederek izleyiciye çağrışımlar ve imgeler üzerinden kurulan bir kolaj estetiği sunuyor.

Yönetmenin sineması, Batı kültür tarihine ait sembol ve figürleri feminist ve kuir bir perspektifle yeniden yorumlarken; kendi sanat tasarımları ve gerçeküstü öğelerle dolu dünyalar yaratmasıyla da dikkat çekiyor. (TY)

İstanbul
Kadıköy Sinematek/Sinema Evi ulrike ottinger Yeni Alman Sineması Engin Ertan Goethe-Institut İstanbul sinema etkinlik takvimi
