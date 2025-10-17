Yeni Alman Sineması’nın feminist öncülerinden Ulrike Ottinger, Sinematek’te

Yeni Alman Sineması’nın feminist öncülerinden Ulrike Ottinger, 25 Ekim Cumartesi günü saat 16.30’da Goethe-Institut desteğiyle Kadıköy Sinematek/Sinema Evi’ne konuk oluyor.

Almanca yapılacak ve simultane çevirisi sağlanacak sohbetin moderatörlüğünü sinema yazarı Engin Ertan üstlenecek.

Etkinlik, tüm izleyicilere açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Sinematek/Sinema Evi, program kapsamında Ulrike Ottinger’in sinemasına adanmış bir film seçkisini de izleyiciyle buluşturuyor.

Seçkide yönetmenin öne çıkan filmleri Ucube Orlando (Freak Orlando), Dorian Gray’in Magazin Basınındaki Portresi (Dorian Gray in the Mirror of the Yellow Press), Moğolistanlı Jean D’arc (Joan of Arc of Mongolia) ve 1960’lar Paris’inde ressam olarak geçirdiği yıllara odaklanan kişisel belgeseli Paris Calligrammes yer alıyor.

Disiplinlerarası bir sanatçı olan Ottinger, filmlerinde klasik anlatı yapısını reddederek izleyiciye çağrışımlar ve imgeler üzerinden kurulan bir kolaj estetiği sunuyor.

Yönetmenin sineması, Batı kültür tarihine ait sembol ve figürleri feminist ve kuir bir perspektifle yeniden yorumlarken; kendi sanat tasarımları ve gerçeküstü öğelerle dolu dünyalar yaratmasıyla da dikkat çekiyor. (TY)