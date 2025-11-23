Yeni Akit yazarı kadın sporcuları hedef gösterdi

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 2025 İslami Dayanışma Oyunları 21 Kasım’da sona ererken, Yeni Akit yazarı Ahmet Gülümseyen organizasyonla ilgili kaleme aldığı yazıda kadın sporcuları açıkça hedef aldı.

Yazısında, “Organizasyonu ‘rezaletin zirvesinde tamamladık’ desek yeridir” diyen Gülümseyen, kadın sporcuların kıyafetlerinden, erkek antrenörlerle çalışmalarından ve müsabakaların herkes tarafından izlenebilmesinden rahatsız olduğunu anlattı.

Ayrıca, İslami Dayanışma Oyunları’nın “isminde İslam kelimesi geçmesinin hadsizlik olduğunu” iddia etti.

Nefret söylemleri

Kadın sporcuları hedef alan ifadeleriyle gericiliğin sınırlarını zorlayan Gülümseyen’in yazısında dikkat çeken bölümler şöyle:

Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül’ün “genç sporcularla tecrübe kazanmak için geldik” açıklamasına atıf yaparak organizasyonun sportif açıdan ölçü olmayacağını savundu.

Türkiye’nin kadrosunda altı kadın güreşçinin yer aldığını, bu sporcuların iki erkek antrenörle çalışıyor olmasını sorun etti.

Yazıda kadın sporcuların kıyafetlerini “açık seçik” diyerek hedef aldı; yüzme, atletizm gibi diğer branşlarda yarışan kadın sporcuları da benzer şekilde hedef gösterdi.

İslami Dayanışma Oyunları’nın “dini değerleri yok etmek için yapıldığını” iddia ederek, kadınların yarışlara katılmasını “İslam’a aykırı” bir durum olarak yansıttı.

(EMK)