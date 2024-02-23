Yeni Akit, Charlie Hebdo haberi nedeniyle sendika.org’u hedef gösterdi

Yeni Akit, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararı sonrası erişime açılan “Mahkeme engelledi, sansür affedilmedi: İşte Türkçe Charlie Hebdo!” haberi nedeniyle sendika.org’u hedef gösterdi.

“Sendika.org'dan büyük namussuzluk! Peygamberimiz'e (sav) hakareti 'gururlanarak' tekrar yayınladılar” başlığını atan Yeni Akit, haberde sendika.org’un künyesinde yer alan Yayın Kurulu ve Yayın Danışma Kurulu üyelerinin isimlerine yer verdi.

sendika.org’un Muhammed peygambere hakaret ettiğini savunan Yeni Akit, gelen tepkilerin ardından haberdeki isimleri kaldırdı.

sendika.org da buna karşılık bir açıklama yaparak susmayacaklarını söyledi:

AKP-MHP koalisyonunun da aleni teşvikiyle provokasyonlara açık bir iklimin oluştuğu günümüz koşullarında, art niyetli hesaplardan yapılan bu provokatif siber linç kampanyasını ve yayın kurulu üyelerimizin isim isim hedef gösterilmesini ciddiye almama ya da sessizlikle geçirmek gibi bir seçeneğimiz bulunmuyor.

Bu tip hedef göstermelerin, yalnızca belli kişi ya da yayın organlarını değil bütün muhalif sesleri kısmaya yönelik sistemli bir sindirme operasyonunun parçası olduğunu ne hedef gösterilirken ne de bu tehditler karşısında direnirken yalnız olmadığımızı biliyoruz.

Yayın hayatına başladığı 2001 yılından bu yana sayısız saldırı tehdidine, davalara, soruşturmalara, polis baskınlarına, gözaltılara, hapis ve para cezalarına, erişim engellerine maruz kalmış, internet sansürüne karşı mücadelede simgeleşmiş bir yayın organı olarak Sendika.Org bu tehditler karşısında sinmeyecek, susmayacak.

Provokatif paylaşım ve haberleri yayımlayanlar hakkında gerekli hukuki süreçleri başlatacağımız gibi, İslamcı-faşist iktidarın yanından yöresinden gelen bu pervasız tehditlere pabuç bırakmayacağımızı ve benzer hareketlerin tekrarlanmaması için her türlü meşru yol ve yöntemle karşılarına dikileceğimizi okurlarımızın, dostlarımızın, kamuoyunun bilgisine sunarız.