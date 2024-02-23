Yeni Akit, Charlie Hebdo haberi nedeniyle sendika.org’u hedef gösterdi
Yeni Akit, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararı sonrası erişime açılan “Mahkeme engelledi, sansür affedilmedi: İşte Türkçe Charlie Hebdo!” haberi nedeniyle sendika.org’u hedef gösterdi.
“Sendika.org'dan büyük namussuzluk! Peygamberimiz'e (sav) hakareti 'gururlanarak' tekrar yayınladılar” başlığını atan Yeni Akit, haberde sendika.org’un künyesinde yer alan Yayın Kurulu ve Yayın Danışma Kurulu üyelerinin isimlerine yer verdi.
sendika.org’un Muhammed peygambere hakaret ettiğini savunan Yeni Akit, gelen tepkilerin ardından haberdeki isimleri kaldırdı.
“Yalnız olmadığımızı biliyoruz”
sendika.org da buna karşılık bir açıklama yaparak susmayacaklarını söyledi:
AKP-MHP koalisyonunun da aleni teşvikiyle provokasyonlara açık bir iklimin oluştuğu günümüz koşullarında, art niyetli hesaplardan yapılan bu provokatif siber linç kampanyasını ve yayın kurulu üyelerimizin isim isim hedef gösterilmesini ciddiye almama ya da sessizlikle geçirmek gibi bir seçeneğimiz bulunmuyor.
Bu tip hedef göstermelerin, yalnızca belli kişi ya da yayın organlarını değil bütün muhalif sesleri kısmaya yönelik sistemli bir sindirme operasyonunun parçası olduğunu ne hedef gösterilirken ne de bu tehditler karşısında direnirken yalnız olmadığımızı biliyoruz.
Yayın hayatına başladığı 2001 yılından bu yana sayısız saldırı tehdidine, davalara, soruşturmalara, polis baskınlarına, gözaltılara, hapis ve para cezalarına, erişim engellerine maruz kalmış, internet sansürüne karşı mücadelede simgeleşmiş bir yayın organı olarak Sendika.Org bu tehditler karşısında sinmeyecek, susmayacak.
Provokatif paylaşım ve haberleri yayımlayanlar hakkında gerekli hukuki süreçleri başlatacağımız gibi, İslamcı-faşist iktidarın yanından yöresinden gelen bu pervasız tehditlere pabuç bırakmayacağımızı ve benzer hareketlerin tekrarlanmaması için her türlü meşru yol ve yöntemle karşılarına dikileceğimizi okurlarımızın, dostlarımızın, kamuoyunun bilgisine sunarız.
sendika.org destek veren sendikayı da hedef aldı
Meslek örgütleri de Yeni Akit’e tepki gösterip, sendika.org’a destek verdi. Yeni Akit bu nedenle bu kez DİSK Basın-İş’i hedef aldı.
DİSK Basın-İş “Yeni Akit Gazetesi, Sendika.Org gazetesini ve yayın kurulu üyelerini hedef aldı. 23 yıllık yayın hayatı boyunca sayısız saldırıya maruz kalmış Sendika.Org’un ve üyelerimizin yanındayız” açıklaması yaptı.
Bunun üzerine Yeni Akit “Bu cesareti nereden alıyorlar? Disk Basın İş'ten sendika.org'un Peygamberimize (sav) hakaretine destek!” başlığıyla desteği haber yaptı.
Haberin içinde sendika.org'un dine saygısızlık ettiğini savunup DİSK Basın İş'in gazeteye destek verdiğini belirtti.
Ne olmuştu?
Fransa’da çıkan mizah dergisi Charlie Hebdo, Muhammed peygambere hakaret ettikleri iddiası üzerine kurulu bir propaganda kampanyasının ardından 7 Ocak 2015’te saldırıya uğradı. Derginin Paris’teki ofisine giden cihatçı militanlar 12 kişiyi öldürdü, 11 kişiyi de yaraladı.
Katliamın ardından dergi “Her şey affedildi” üst başlığı ve Muhammed peygamberin gözyaşı döküp “Ben Charlie’yim” yazılı bir döviz tutarken resmedildiği bir kapakla çıktı.
Dergi aralarında sendika.org’un da olduğu çok sayıda dijital ve basılı mecrada tarafından Türkçeleştirilerek yayımlandı. Ancak yayınlar mahkeme kararlarıyla erişime engellendi.
Anayasa Mahkemesi (AYM) geçtiğimiz haftalarda toplu olarak ifade özgürlüğü ihlali verdiği erişim engeli kararları arasında söz konusu Charlie Hebdo yayınları da vardı. Erişim engeli kalkınca sendika.org söz konusu haberi tekrardan yayına aldı.
Bunun üzerine ilk olarak X’teki Daily Islamist (@dailyislamist) adlı hesap “Anayasa Mahkemesi, Hz.Peygamber’e hakareti ‘ifade özgürlüğü’ saydı!” şeklinde provokatif bir notla sendika.org’u hedef gösterdi.
Paylaşım, saldırgan ve tehditkâr ifadeler de içeren yüzlerce yanıt ve alıntılı yorum ile yaygınlaştı. Yeni Akit de bunun üzerine sendika.org’u haber yaptı.
AYM, 502 internet sansürü için toplu olarak “hak ihlali” kararı verdi
(HA)