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DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Eylül 2024 15:30
 ~ Son Güncelleme: 27 Eylül 2024 15:42
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Yemenli Husiler, Tel Aviv'i balistik füze ve İHA'yla hedef aldı

İsrail ordusu, Yemen’den atılan balistik bir füzenin, hava savunma sistemlerince engellendiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yemenli Husiler, Tel Aviv'i balistik füze ve İHA'yla hedef aldı
*Husilerin 'Filistin-2' balistik füzesi

Yemen’deki Ensarullah Hareketi (Husiler), dün (26 Eylül) gece saatlerinde İsrail’in Tel Aviv ve Aşkelon kentlerini balistik füze ve insansız hava aracıyla hedef aldıklarını açıkladı.

Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin sözcüsü Yahya Seri, saldırıda, ‘Filistin-2’ balistik füzesi ve ‘Yafa’ insansız hava aracı kullanıldığını belirterek, “Düşman İsrail, Filistin ve Lübnan’daki saldırılarını durdurana kadar askeri operasyonlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Yemen’den atılan füze Arrow Hava Savunma Sistemi tarafından başarıyla engellendi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, füzenin ülkenin hangi bölgesinde engellendiği bilgisine yer verilmezken, atılan füze nedeniyle sirenlerin devreye girdiği kaydedildi.

*İsrail ordusunun X paylaşımı: "Merkez bölgesinde sirenlerin çalmasıyla birlikte milyonlarca İsrailli sığınaklara koşuyor."

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı Hizbullah-İsrail Savaşı tel aviv Yemen husiler ensarullah hareketi israil ordusu füze saldırısı
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