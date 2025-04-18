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Yayın Tarihi: 18 Nisan 2025 12:00
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2025 12:04
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Yemen’e ABD saldırısı: En az 38 kişi öldü

Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı’na düzenlenen hava saldırılarında, aralarında sağlık görevlilerinin de bulunduğu en az 38 kişi hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yemen’e ABD saldırısı: En az 38 kişi öldü
*Ras İsa Limanı'nı gösteren uydu görüntüsü (Kaynak: Google Maps)

ABD Başkanı Donald Trump’ın 15 Mart'ta Yemen’e başlattığı saldırılar artarak devam ediyor.

ABD savaş uçakları, Ensarullah Hareketi’nin (Husiler) kontrolünde bulunan, Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetine gece saatlerinde büyük çaplı hava saldırıları gerçekleştirdi.

Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberine göre, saldırılarda Es-Salif ilçesindeki Ras İsa Limanı hedef alındı.

Yemen Sivil Savunması’ndan bir kaynak, El-Mesire’ye yaptığı açıklamada, Ras İsa Limanı’ndaki tesislerin 14 hava saldırısıyla hedef alındığını; ayrıca olay yerindeki sivil savunma ve ambulans ekiplerinin de saldırıya uğradığını bildirdi. Saldırıda, beş sağlık görevlisi öldü.

Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu limanda çıkan yangını büyük oradan söndürürken, hastanelerde yaralıların tedavileri sürüyor.

Sana hükümeti: “ABD savaş suçu işliyor”

Başkent Sana’daki “Değişim ve İnşa Hükümeti”, ABD’nin Ras İsa Limanı’na yönelik saldırısını “yeni bir savaş suçu” olarak nitelendirdi ve bu saldırının cevapsız kalmayacağını vurguladı.

ABD’nin, Yemen’in Gazze’ye desteğini durdurmak amacıyla bu saldırıları gerçekleştirdiğini belirten hükümet, yaşananları “Yemen halkı üzerindeki insani krizi daha da derinleştiren umutsuz bir baskı girişimi” olarak değerlendirdi.

“Ras İsa petrol limanının hedef alınması, tüm unsurlarıyla bir savaş suçudur; zira bu liman askeri değil, sivil bir tesistir,” diyen hükümet, Yemen’in Filistin halkını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Husiler kimdir?
Husiler kimdir?
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Yemen’e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için dört gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart’ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını söylemişti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
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