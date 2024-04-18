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DÜNYA
Yayın Tarihi: 18 Nisan 2024 13:47
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2024 13:49
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Yemen’de açlık tehlikesine karşı BM’den yardım talebi

Husilerin İnsani İşler ve Uluslararası İşbirliği Yönetimi ve Koordinasyonu Yüksek Konseyi’nden el-Hamli, insani yardımların durdurulmasıyla yerinden edilmiş vatandaşlar arasındaki gıda yetersizliği oranlarında ciddi artış olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Yemen’de açlık tehlikesine karşı BM’den yardım talebi
Fotoğraf: AA arşiv

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkedeki açlık tehlikesine karşı Birleşmiş Milletler'den (BM) gıda yardımlarını başlatması talebinde bulundu.

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Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Husilerin İnsani İşler ve Uluslararası İşbirliği Yönetimi ve Koordinasyonu Yüksek Konseyi Genel Sekreteri İbrahim el-Hamli, BM Mukim Koordinatörü Julien Harneiss ile başkent Sana'da bir araya geldi.

Yemen halkının yaklaşık 9 yıldan beri yaşadığı insani krizinin ele alındığı görüşmede, BM yardımlarını durdurma kararından sonra ülkedeki hayat koşullarının daha da kötüleştiğine dikkat çekildi.

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Hamli, insani yardımların durdurulmasıyla yerinden edilmiş vatandaşlar arasındaki gıda yetersizliği oranlarında ciddi artış olduğunu söyledi.

Ülkedeki açlık tehlikesine karşı BM'nin gıda yardımlarını yeniden başlatması gerektiğini dile getiren Hamli, Yemen halkına yönelik insani yardımların artırılması gerektiğini ifade etti.

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Hamli, Filistin'e desteklerinden dolayı BM yardımlarının durdurulduğunu iddia etti.

BM Dünya Gıda Programı, 5 Aralık'ta sınırlı finansman ve Husilerle daha az miktarda yardım sağlanması konusunda anlaşmaya varılamaması nedeniyle Yemen'in kuzeyinde Husilerin kontrolündeki bölgelerde genel gıda yardımının askıya alındığını duyurmuştu.

(AS)

yemen'de iç savaş Yemen
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